Хакери отримали доступ до закритої документації виробника "Орлан-10": Росіяни обходять західні санкції, - InformNapalm

Українські хакери команди "Кібер Спротиву" розкрили нові подробиці закупівлі росіянами іноземних комплектуючих для виробництва зброї та БПЛА в обхід санкцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі InformNapalm.

12 січня 2024 року було опубліковано першу частину CYBINT-дослідження. Там розповідалося, як російські підсанкційні компанії обходять Західні санкції та отримують іноземне обладнання, запчастини та компоненти.

Німецька компанія Rohde & Schwarz, чия продукція постійно згадується в документації "СТЦ" і без якої росіяни не можуть виробляти засоби РЕБ, за 3 дні після розслідування виступила із публічною заявою на своїх сторінках в Facebook та X, запевнивши у своїй відданості Західним санкціям. Вона публічно пообіцяла переглянути власні бізнес-процеси для виявлення критичних проблем, повʼязаних із продажем посередниками їх продукції, яка потрапляє до виробництв РФ.

16 січня західні ЗМІ повідомили, що державні банки Китаю вирішили посилити умови надання послуг російським клієнтам після того, як США пригрозили карати порушників антиросійських санкцій вторинними обмеженнями.

"Принаймні два великих китайських банки останніми тижнями розпочали перевірки свого бізнесу з РФ, насамперед – транскордонних операцій і фінансування російських клієнтів. За результатами перевірки банки мають припинити обслуговування компаній, внесених до санкційних списків, і перестануть надавати фінансові послуги російському оборонно-промисловому комплексу незалежно від того, в якій валюті та в якій юрисдикції відбуваються транзакції. Перевірки мають торкнуться і неросійських компаній, які ведуть бізнес із РФ або постачають туди товари через треті країни", - пояснили в InformNapalm.

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Злам Флоринського

Так, хакери зламали пошту Андрія Флоринського. Він відповідальний за закупівлі для відділу досліджень і розробки "Спеціального Технологічного Центру".

Згодо Флоринський навіть розповів товаришу, що його зламали. Отримані від нього дані про діяльність "СТЦ" передавались українським спецслужбам та іноземним партнерам з метою посилення санкційного режиму.

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Постачання комплектуючих через Китай

Інформація Флоринського показує, що росіяни все більше купують обладнання через Китай і за китайську валюту. Система працює так, що всі сторони обходу санкцій все розуміють та діють "на результат". Підрядники розуміють, що займаються закупкою іноземної продукції в обхід санкцій, як і ті, хто їм це продають.

Скан-копія комерційної пропозиції від лютого 2023 року. Сума вказана у юанях та євро.

В тому самому листі, де була надіслана ця пропозиція, є таблиця, яка вказує для якого проєкту потрібне це обладнання. Ніхто не приховує швейцарські комплектуючі.





Комерційна пропозиція від березня 2023 року також свідчить, що РФ розраховується юанями.

"А ось більш свіжа комерційна пропозиція на, вже знайомий читачам по попередній публікації, аналізатор спектру Rohde & Schwarz – від 20 грудня 2023 року", - пише Informnapalm.

Шведська фірма AXIS

В документах з пошти Флоринського дуже часто можна побачити велику потребу "СТЦ" у відеокамерах шведської фірми Axis.

"Якщо порівняти із тим, що "СТЦ" замовляв на рік раніше – у вересні 2022 року, то можна сказати, що обсяги росіян трохи зменшились, але потік не був перекритий повністю. Ось, до прикладу, Марина Андрєєва з ТОВ "Софт-Тронік" (на офіційному сайті компанії вказується, що вона є офіційним дистрибʼютором техніки AXІS) обіцяє за 20 тижнів поставити 75 камер", - зазначили в розслідуванні.

Так, камери використовуються не тільки у БПЛА. Вони були вкрай необхідними для російської системи РБ-333А "Свирель".

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InformNapalm зазначає, що із російським виробником військової продукції "СТЦ" співпрацює дуже велика кількість фірм, які можна назвати "прокладками". Ось список таких прокладок, які вдалося зафіксувати за результатами моніторингу пошти Флоринського:

ТОВ "РАДІОЛАЙН" (ООО "Радиолайн", ОГРН 1117746143228, ИНН 7718837905);

ТОВ "ПРОТЕХ" (ООО "Протех", ОГРН 1077761186381, ИНН 7701748975);

ТОВ "ОБОРОН ХОЛДИНГ" (ООО "Оборон Холдинг", ОГРН 1157746688879, ИНН 9701002563);

ТОВ "Ай Пі Рішення" (ООО "Ай Пи Решения", ОГРН 1107847302441, ИНН 7810800625);

ТОВ "ТехСпецКомплект" (ООО "ТехСпецКомплект", ОГРН 1077847031118, ИНН 7810090372);

ТОВ "Ейч Ві Девайсес" (ООО "ЭЙЧ ВИ ДЕВАЙСЕС", ОГРН 1177746955220, ИНН 7731383288);

ТОВ "СТ НЕТВОРКІНГ" (ООО "СТ НЕТВОРКИНГ", ИНН: 7719727292, ОГРН: 1097746408100);

АТ "НПВ "Діполь" (АО "НПФ "Диполь",ОГРН 1027802497656, ИНН 7804137537);

ТОВ "ЕЛПРОМ" (ООО "ЭЛПРОМ", ОГРН 1127847332007, ИНН 7805592546);

ТОВ "ДЕЛАЗІЯ" (ООО "ДЕЛАЗИЯ", ИНН 7810778923, ОГРН 1197847214685);

та ще десятки юросіб.

"Серед цього далеко не повного списку, тільки ТОВ "ЕЛПРОМ" перебуває наразі під санкціями. Всі інші - покищо ні.

Але варто розуміти, що фірми-прокладки створюються досить швидко і користуються саме недовершеністю санкційних механізмів. Тому поки санкції не стануть жорсткішими, цей потік не припиниться. Звісно,обмеження китайських банків на проведення операцій для підсанкційних російських компаній могли б змінити ситуацію.

До речі, як виявилось, російський виробник "Орланів" віддає перевагу тканині для БПЛА британського виробництва", - підсумували у спільноті.

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