Весняна погода може змінити ситуацію на фронті, сповільнивши рух важкої техніки, - Євлаш

Ситуація на фронті може змінитися навесні: цей час можна виграти й використати на користь українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Звичайно, що зараз з настанням весни можуть піднятися і ґрунтові води. Звичайно, що це призведе і до підтоплення окопів. Це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна виграти й використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки, танків, бойових броньованих машин тощо", - сказав він.

Євлаш зазначив, що виграний час українські війська можуть використати для дооблаштування своїх укріплень, оскільки зараз Сили оборони перебувають у стратегічній обороні.

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"Наша основна задача - це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.