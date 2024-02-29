Весняна погода може змінити ситуацію на фронті, сповільнивши рух важкої техніки, - Євлаш
Ситуація на фронті може змінитися навесні: цей час можна виграти й використати на користь українських захисників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.
"Звичайно, що зараз з настанням весни можуть піднятися і ґрунтові води. Звичайно, що це призведе і до підтоплення окопів. Це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна виграти й використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки, танків, бойових броньованих машин тощо", - сказав він.
Євлаш зазначив, що виграний час українські війська можуть використати для дооблаштування своїх укріплень, оскільки зараз Сили оборони перебувають у стратегічній обороні.
"Наша основна задача - це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пропущені слова : "потужна", "ешелонована", "підготовлена", "3.14здата"!!!
Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два ⚠️⚠️ Су-34 окупантів!