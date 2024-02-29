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Новини Війна
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Весняна погода може змінити ситуацію на фронті, сповільнивши рух важкої техніки, - Євлаш

війна,зсу

Ситуація на фронті може змінитися навесні: цей час можна виграти й використати на користь українських захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Звичайно, що зараз з настанням весни можуть піднятися і ґрунтові води. Звичайно, що це призведе і до підтоплення окопів. Це дообладнання позицій на місцях. Цей час можна виграти й використати на нашу користь, оскільки противнику досить складно певний час буде вести наступальні дії саме із застосуванням важкої техніки, танків, бойових броньованих машин тощо", - сказав він.

Євлаш зазначив,  що виграний час українські війська можуть використати для дооблаштування своїх укріплень, оскільки зараз Сили оборони перебувають у стратегічній обороні.

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"Наша основна задача - це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.

Автор: 

бойові дії (3857) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+6
Почалося... Уся надія на погоду. А як же потужні оборонні споруди, заздалегідь підготовлені та анонсовані ЯНєТряпкою?
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29.02.2024 10:31
+2
У законі про мобілізацію просто необхідна стаття про мобілізацію техніки. Вже зараз потрібно мобілізувати якомога більше землерійної техніки - екскаваторів, бульдозерів тощо і вирити якомога більше окопів та траншей. Хоч б на місяць і повернути техніку власникам чи шукати техніку за кордоном, скуповувати як позашляховики для ЗСУ. З під землі треба зараз дістати техніку та зміцнити оброну.
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29.02.2024 10:39
+2
Силы обороны уничтожили еще два российских Су-34: за день - 3 сбитых самолета
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29.02.2024 12:01
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Почалося... Уся надія на погоду. А як же потужні оборонні споруди, заздалегідь підготовлені та анонсовані ЯНєТряпкою?
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29.02.2024 10:31 Відповісти
"Наша основна задача - це сточення потенціалу противника на всіх його напрямках. Саме цей час можна продуктивно та результативно використати на нашу користь", - додав Євлаш.Авдіївка реальне точило.котре показує.хто кого сточує...
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29.02.2024 10:32 Відповісти
"Стратегічна оборона"!
Пропущені слова : "потужна", "ешелонована", "підготовлена", "3.14здата"!!!
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29.02.2024 10:37 Відповісти
За словами Євлаща, оборонні споруди вже Є, їх треба тільки "трішки" ДООБЛАДНАТИ! 😁
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29.02.2024 10:41 Відповісти
У законі про мобілізацію просто необхідна стаття про мобілізацію техніки. Вже зараз потрібно мобілізувати якомога більше землерійної техніки - екскаваторів, бульдозерів тощо і вирити якомога більше окопів та траншей. Хоч б на місяць і повернути техніку власникам чи шукати техніку за кордоном, скуповувати як позашляховики для ЗСУ. З під землі треба зараз дістати техніку та зміцнити оброну.
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29.02.2024 10:39 Відповісти
Це якби зелена шобла на чолі з найвеличнішим копала окопи, то тоді б техніка найшлась би, а так не на часі, потрібно ремонтувати дороги, 17 млрд. Грн. зекономлених вже на це виділили!
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29.02.2024 10:46 Відповісти
Який же "потужний" у нас речник - йому б в телемарахвоні рубрику про погоду вести!
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29.02.2024 10:54 Відповісти
Не треба, бо буде розказувати про снігопад в червні! 😁
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29.02.2024 10:56 Відповісти
треба вже починати збирати гроші не на дрони. а на будівництво ліній оборони, звідки ж ці дрони запускати?
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29.02.2024 11:02 Відповісти
А що, цей Євлаш десь сніг бачить, який розтане? Навпаки, сонце стрімко все підсушує. Він де здаходиться взагалі, на Уралі?
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29.02.2024 11:26 Відповісти
Будувати укріплення не будемо будемо чекати дощу і снігу . Які тільки ідіоти керують армією.
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29.02.2024 11:36 Відповісти
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29.02.2024 11:52 Відповісти
🔥 Схоже, до них не доходить! Ніяких висновків не роблять російські пілоти!
Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два ⚠️⚠️ Су-34 окупантів!
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29.02.2024 11:53 Відповісти
Силы обороны уничтожили еще два российских Су-34: за день - 3 сбитых самолета
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29.02.2024 12:01 Відповісти
 
 