Армія США скорочує чисельність своїх військ і готується до майбутніх великомасштабних війн, - Associated Press
В армії США терміново проводять реструктуризацію на тлі проблем з набором персоналу і скорочують чисельність особового складу на 24 000 осіб, або майже на 5%. Це потрібно, щоб краще підготуватися до ведення наступної великої війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Як зазначається, армія США проводить реструктуризацію з метою посилення можливостей для ведення великомасштабної війни, оскільки вона бореться з нестачею рекрутів, через яку неможливо набрати достатню кількість солдатів для заповнення всіх вакансій.
Скорочення майже 5% робочих місць торкнеться переважно тих посад, які залишалися незайнятими, а не реальних солдатів, зокрема на посадах, пов'язаних із боротьбою з повстанцями, яких було багато під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні вони не так потрібні. Близько 3 000 осіб буде скорочено в армійських силах спеціальних операцій.
Також скорочення торкнуться посад у механізованих з'єднаннях, які займалися навчанням іноземних військ і посад в армійських силах спеціальних операцій.
Видання зазначає, що загальна кількість американських військовослужбовців, які перебувають на дійсній військовій службі, зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб упродовж наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000.
Так, буде додано близько 7500 військовослужбовців для виконання інших найважливіших завдань, включно з підрозділами протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також п'ятьма новими оперативними групами в усьому світі з розширеними можливостями у сфері кібернетики, розвідки та завдавання ударів на великі відстані.
"Ми відходимо від боротьби з тероризмом і повстанцями. Ми хочемо підготуватися до великомасштабних бойових операцій" - заявила міністр армії США Крістін Вормут.
Згідно з армійським документом, служба "значно перевантажена", і в ній не вистачає солдатів, щоб заповнити наявні підрозділи.
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только аборигены аля кацапы и мы(иногда) мясцом воюем,аля деды воевали,при отсталых воен.технологиях по другому никак,селяви.
який кацапстан за 1 добу ?
Це як в анекдоті про пожежника:
- Класна робота! Режим - те, що треба, зарплата - влаштовує, колектив відмінний, але як пожежа - хоч звільняйся!
ну и вы ж тоже, не стесняйтесь, развивайте тему
Десь ми це вже бачили.
Тільки готувалась ця армія не зовсім для війни.
Русня там розігрує (і досить успішно) сценарій громадянської війни.
У громадянській війні регулярна армія знищить саму себе.
У 2014 в них теж гірше вийшло, ніж зараз.
Эту фразу знают все, но вот о другой, произнесенной Нилом, упоминают не так часто. Она звучала так: "Удачи, мистер Горски". Три десятилетия Армстронг не раскрывал значение этих слов. Лишь в 1995 году космонавт решил открыть правду.
Когда Армстронг был еще мальчишкой, по соседству с ним жила семья Горски. Однажды Нил, закинувший футбольный мяч под окна соседей, случайно услышал слова, сказанные миссис Горски: "Ты получишь это, когда соседский мальчишка высадится на Луну!". О чем просил мистер Горски жену, вероятно, объяснять не стоит, учитывая, что дело происходило в спальне супругов.
«зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб упродовж наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000. Джерело:
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.
И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.
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Какая **** разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребёнок спит?
«Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни».
Видається, що матеріал уроку зі скорочення української армії американці не засвоїли - альбо тупі, альбо ще тупіші...