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Армія США скорочує чисельність своїх військ і готується до майбутніх великомасштабних війн, - Associated Press

сша

В армії США терміново проводять реструктуризацію на тлі проблем з набором персоналу і скорочують чисельність особового складу на 24 000 осіб, або майже на 5%. Це потрібно, щоб краще підготуватися до ведення наступної великої війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Як зазначається, армія США проводить реструктуризацію з метою посилення можливостей для ведення великомасштабної війни, оскільки вона бореться з нестачею рекрутів, через яку неможливо набрати достатню кількість солдатів для заповнення всіх вакансій.

Скорочення майже 5% робочих місць торкнеться переважно тих посад, які залишалися незайнятими, а не реальних солдатів, зокрема на посадах, пов'язаних із боротьбою з повстанцями, яких було багато під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні вони не так потрібні. Близько 3 000 осіб буде скорочено в армійських силах спеціальних операцій.

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Також скорочення торкнуться посад у механізованих з'єднаннях, які займалися навчанням іноземних військ і посад в армійських силах спеціальних операцій.

Видання зазначає, що загальна кількість американських військовослужбовців, які перебувають на дійсній військовій службі, зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб упродовж наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000.

Так, буде додано близько 7500 військовослужбовців для виконання інших найважливіших завдань, включно з підрозділами протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також п'ятьма новими оперативними групами в усьому світі з розширеними можливостями у сфері кібернетики, розвідки та завдавання ударів на великі відстані.

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"Ми відходимо від боротьби з тероризмом і повстанцями. Ми хочемо підготуватися до великомасштабних бойових операцій" - заявила міністр армії США Крістін Вормут.

Згідно з армійським документом, служба "значно перевантажена", і в ній не вистачає солдатів, щоб заповнити наявні підрозділи.

Автор: 

армія (3772) США (22979) військовослужбовці (4765)


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Топ коментарі
+8
Логічніше було б навпаки.
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29.02.2024 11:02
+8
Тогда они не смогут будуваты дороги
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29.02.2024 11:02
+6
1000 наученых людей с норм техникой(аля б 52 ) сотрут условно мясной кацапстан за сутки
только аборигены аля кацапы и мы(иногда) мясцом воюем,аля деды воевали,при отсталых воен.технологиях по другому никак,селяви.
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29.02.2024 11:07
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Логічніше було б навпаки.
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29.02.2024 11:02 Відповісти
Тогда они не смогут будуваты дороги
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29.02.2024 11:02 Відповісти
1000 наученых людей с норм техникой(аля б 52 ) сотрут условно мясной кацапстан за сутки
только аборигены аля кацапы и мы(иногда) мясцом воюем,аля деды воевали,при отсталых воен.технологиях по другому никак,селяви.
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29.02.2024 11:07 Відповісти
з хуситами нічого не можуть зробити.

який кацапстан за 1 добу ?
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29.02.2024 11:26 Відповісти
І дороги вони зможуть будувати - не переживай так за них.
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29.02.2024 11:36 Відповісти
Читайте статтю. Вони скорочують ті посади, на які не можуть знайти людей. І це вже логічно, бо за документами ті сили мають бути, а в реалі їх нема.
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29.02.2024 11:04 Відповісти
Та побачивши нашу війну не кожен горітиме бажанням приймати в такому участь, от і скорочуються штати.
Це як в анекдоті про пожежника:
- Класна робота! Режим - те, що треба, зарплата - влаштовує, колектив відмінний, але як пожежа - хоч звільняйся!
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29.02.2024 11:26 Відповісти
Традиционно комплектация вс сша зависит от состояния экономики. Чем лучше, тем меньше желающих служить. О том, какая именно война идет в Украине большинство Американской молодежи понятия не имеет
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29.02.2024 15:49 Відповісти
Менше годувати солдат - більше грошей на допомгу Україні. А утримання американського солдату коштує як роти ЗСУ
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29.02.2024 11:32 Відповісти
Кацапы любят говорить, что Американские солдаты неженки, без шикаладного мороженного в танк не залезут. А если пролететь над американским кораблем на кукурузнике, то весь экипаж тут же подает в отставку.

ну и вы ж тоже, не стесняйтесь, развивайте тему
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29.02.2024 15:53 Відповісти
Скорочення армії напередодні великої війни з метою "підготовки"?
Десь ми це вже бачили.
Тільки готувалась ця армія не зовсім для війни.
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29.02.2024 11:03 Відповісти
ну вагнерам в сирии ни техника ни мясо не помогло,400 тушек за 3 часа положили,там неандертальцы найомные даже американцев в бинокль не увидели только снаряды на головы.
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29.02.2024 11:13 Відповісти
Більше непокоїть їх внутрішньополітична обстановка.
Русня там розігрує (і досить успішно) сценарій громадянської війни.
У громадянській війні регулярна армія знищить саму себе.
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29.02.2024 11:15 Відповісти
Поверьте, Гражданская война в США случится не раньше чем Миссисипи повернёт на север, а небо упадет на землю.
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29.02.2024 15:55 Відповісти
Агресивним прибічникам MAGA і Qanon після тривалої обробки за методичками русні достатньо буде дати сигнал, що сатаністи-педофіли зі світового уряду фальсифікували перемогу їх бога Трампа, щоб вони взяли зброю до рук і вдруге пішли на Капітолій.
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29.02.2024 16:01 Відповісти
Оно плохо закончилось для них в тот раз, так же будет и в следующий.
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29.02.2024 16:32 Відповісти
Русня зробила висновки, внесла корективи.
У 2014 в них теж гірше вийшло, ніж зараз.
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29.02.2024 16:34 Відповісти
20 июля 1969 года, согласно общепринятой версии, Армстронг совершил трехчасовую прогулку по лунной поверхности и передал на Землю такие слова: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества".
Эту фразу знают все, но вот о другой, произнесенной Нилом, упоминают не так часто. Она звучала так: "Удачи, мистер Горски". Три десятилетия Армстронг не раскрывал значение этих слов. Лишь в 1995 году космонавт решил открыть правду.

Когда Армстронг был еще мальчишкой, по соседству с ним жила семья Горски. Однажды Нил, закинувший футбольный мяч под окна соседей, случайно услышал слова, сказанные миссис Горски: "Ты получишь это, когда соседский мальчишка высадится на Луну!". О чем просил мистер Горски жену, вероятно, объяснять не стоит, учитывая, что дело происходило в спальне супругов.
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29.02.2024 17:31 Відповісти
Популярная байда, о которой знают абсолютно все. Ничего подобного Армстронг не говорил
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29.02.2024 18:15 Відповісти
😄😁😆😅🤣😂👍🙏🙏🙏
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29.02.2024 11:03 Відповісти
сейчас налетят читатели одних заголовков и будут ныть что сша туппыыыеее надооо мясо набирать)
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29.02.2024 11:04 Відповісти
Вже. 😁
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29.02.2024 11:06 Відповісти
Скорочують і готуються - це куди?
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29.02.2024 11:05 Відповісти
Структура армії США змінюється відповідно до реалій ******** війн.
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29.02.2024 11:34 Відповісти
Так Китаи зараз теж збирається не палицями воювати-- але в них 2-х млн армія
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29.02.2024 11:43 Відповісти
Та не скорочують, оптимізують
«зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб упродовж наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000. Джерело:
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29.02.2024 11:52 Відповісти
Янки подивилися на війну в Україні і зрозуміли, що замість танків, тепер потрібні дрони і антидронова зброя, буде і дешевше і ефективніше!
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29.02.2024 11:06 Відповісти
ну так они и так особо танков не клепали около5-6к танков по сравнению с совком они птуры джавелины клепали а танчики совок майстрував) а клепали сштаты самолеты вон только 13,5 к самолетов на сейчас у ввс сша а сссры клепали с 300 на этот счет)
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29.02.2024 11:11 Відповісти
Краще готуватись до нової громадянської війни з трампістами. Не виключати такий сценарій, якщо підх#йловники разом з Трампом захоплять владу.
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29.02.2024 11:09 Відповісти
Теоретично будь якій країні досить мати сотню одиниць ЯЗ і спати спокійно...
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29.02.2024 11:21 Відповісти
ЯЗ не гарантує від місцевого зєлі.
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29.02.2024 11:22 Відповісти
Мільйонна армія тим більше...
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29.02.2024 11:23 Відповісти
Спати спокійно на цій планеті може хіба що Китай, бо він єдиний, хто успішно та безкарно веде гібридну війну проти росії. Всім іншим варто начуватись.
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29.02.2024 11:24 Відповісти
Китай спить, і нехай собі спить - горе тому, хто його розбудить (с) Наполеон. Розбудили, суки
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29.02.2024 11:45 Відповісти
Любовь к Добру разбередила сердце им.
А Герцен спал, не ведая про зло...
Но декабристы разбудили Герцена.
Он недоспал. Отсюда всё пошло.

И, ошалев от их поступка дерзкого,
Он поднял страшный на весь мир трезвон.
Чем разбудил случайно Чернышевского,
Не зная сам, что этим сделал он.
................
Какая **** разбудила Ленина?
Кому мешало, что ребёнок спит?
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29.02.2024 17:39 Відповісти
Ерунда.
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29.02.2024 14:16 Відповісти
Ще раз за ліваків проголосуйте, то знову з Мексикою воювати будете. Але мексиканці вже будуть на території США
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29.02.2024 11:30 Відповісти
Заголовок викликає когнітивний дисонанс - скорочує чисельність і готується до масштабної війни. Тобто, до ядерної?
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29.02.2024 11:43 Відповісти
"Si vis pacem, para bellum" -
«Якщо ви хочете миру, готуйтеся до війни».
Видається, що матеріал уроку зі скорочення української армії американці не засвоїли - альбо тупі, альбо ще тупіші...
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29.02.2024 14:56 Відповісти
Армія США готується до майбутніх великомасштабних війн через скорочення чисельності своїх військ - така маячня може бути тільки в адміністрації Байдена
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29.02.2024 19:11 Відповісти
 
 