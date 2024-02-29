Армія США скорочує чисельність своїх військ і готується до майбутніх великомасштабних війн, - Associated Press

В армії США терміново проводять реструктуризацію на тлі проблем з набором персоналу і скорочують чисельність особового складу на 24 000 осіб, або майже на 5%. Це потрібно, щоб краще підготуватися до ведення наступної великої війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Як зазначається, армія США проводить реструктуризацію з метою посилення можливостей для ведення великомасштабної війни, оскільки вона бореться з нестачею рекрутів, через яку неможливо набрати достатню кількість солдатів для заповнення всіх вакансій.

Скорочення майже 5% робочих місць торкнеться переважно тих посад, які залишалися незайнятими, а не реальних солдатів, зокрема на посадах, пов'язаних із боротьбою з повстанцями, яких було багато під час воєн в Іраку та Афганістані, але сьогодні вони не так потрібні. Близько 3 000 осіб буде скорочено в армійських силах спеціальних операцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія США змушена виділяти кошти на підтримку України "з власної кишені", – CNN

Також скорочення торкнуться посад у механізованих з'єднаннях, які займалися навчанням іноземних військ і посад в армійських силах спеціальних операцій.

Видання зазначає, що загальна кількість американських військовослужбовців, які перебувають на дійсній військовій службі, зараз становить близько 445 000 солдатів. У той час як армія США в її нинішній структурі може мати до 494 000 солдатів. Згідно з новим планом, мета полягає в тому, щоб упродовж наступних п'яти років залучити достатню кількість військовослужбовців, щоб досягти рівня 470 000.

Так, буде додано близько 7500 військовослужбовців для виконання інших найважливіших завдань, включно з підрозділами протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також п'ятьма новими оперативними групами в усьому світі з розширеними можливостями у сфері кібернетики, розвідки та завдавання ударів на великі відстані.

Читайте також: Міноборони Польщі збільшить чисельність армії до кінця 2024 року

"Ми відходимо від боротьби з тероризмом і повстанцями. Ми хочемо підготуватися до великомасштабних бойових операцій" - заявила міністр армії США Крістін Вормут.

Згідно з армійським документом, служба "значно перевантажена", і в ній не вистачає солдатів, щоб заповнити наявні підрозділи.