Комітет ВР схвалив звільнення від мобілізації багатодітних та одиноких батьків, а також родичів інвалідів I-II групи, - Костенко. ПЕРЕЛІК

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки схвалив звільнення низки категорій осіб від призову під час мобілізації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив нардеп від "Голосу", воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

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Він розповів, що Комітет ВР з схвалив звільнення від призову під час мобілізації таких категорій громадян:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

члени сім’ї осіб з інвалідністю I та II групи.

Також Комітет розглядав додаткові повноваження поліції. Депутати погодилися, що поліція не повинна вручати повістки. При цьому поліцейські можуть спільно з представниками ТЦК оповіщувати військовозобов’язаних та резервистів, а також знімати на фото та відео процес перевірки документів.

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Тепер Комітету залишилося обговорити положення про ротацію та про військово-транспортний обов’язок.