Комітет ВР схвалив звільнення від мобілізації багатодітних та одиноких батьків, а також родичів інвалідів I-II групи, - Костенко. ПЕРЕЛІК
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки схвалив звільнення низки категорій осіб від призову під час мобілізації.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив нардеп від "Голосу", воїн Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Комітет ВР з схвалив звільнення від призову під час мобілізації таких категорій громадян:
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;
- жінки та чоловіки, які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини або дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
- члени сім’ї осіб з інвалідністю I та II групи.
Також Комітет розглядав додаткові повноваження поліції. Депутати погодилися, що поліція не повинна вручати повістки. При цьому поліцейські можуть спільно з представниками ТЦК оповіщувати військовозобов’язаних та резервистів, а також знімати на фото та відео процес перевірки документів.
Тепер Комітету залишилося обговорити положення про ротацію та про військово-транспортний обов’язок.
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Правда, маміни бубочки?
Стосовно "депутатів місцевих рад"- чим вони відрізняються у військовому плані від звичайних людей? То що ви їх вибираєте для крадійства, не означа, що вони вміють тримати зброю у руках.
То ж саме стосується і зрадників від слуг народу і ОПЗЖ. Їх же хтось вибирав? І це точно не марсіані були.
В чому сенс вашої роботи? Переписати старий закон?
А може просто почати виконувати той і тоді новий буде не потрібен?..
Потрібно ще включити "друг сімї"
Ми програємо цю війну, з підходом хай хтось.
Мені все вже набридло за два роки війни - оця вся брехня, оця а-ля совдепія, оце відчуття що розумні не мають служити, а я всім винен.
Мені 52 роки і я заморився!