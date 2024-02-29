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Новини Війна
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Рашисти намагаються вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра, зазнають втрат та відходять, - Сили оборони Півдня

плацдарм,кринки

Українські захисники тримають оборону на лівобережжі Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня.

"Ворог системно продовжує спроби вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вдався до 4-х штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", - йдеться в повідомленні.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:

- 54 окупанти;
- 8 гармат;
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
- 1 комплект антенної системи;
- 10 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 човни.

Знищено польовий склад боєприпасів противника", - зазначили у Силах оборони Півдня.

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Автор: 

Херсонська область (5776)


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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.02.2024 11:12 Відповісти
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29.02.2024 11:57 Відповісти
🔥Ще два Су-34 ворога знищено о 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках
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29.02.2024 11:58 Відповісти
Силы обороны уничтожили еще два российских Су-34: за день - 3 сбитых самолета
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29.02.2024 12:00 Відповісти
 
 