Рашисти намагаються вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра, зазнають втрат та відходять, - Сили оборони Півдня

Українські захисники тримають оборону на лівобережжі Херсонщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня.

"Ворог системно продовжує спроби вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вдався до 4-х штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", - йдеться в повідомленні.

"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:



- 54 окупанти;

- 8 гармат;

- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";

- 1 комплект антенної системи;

- 10 одиниць авто-бронетехніки;

- 2 човни.



Знищено польовий склад боєприпасів противника", - зазначили у Силах оборони Півдня.

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