Рашисти намагаються вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра, зазнають втрат та відходять, - Сили оборони Півдня
Українські захисники тримають оборону на лівобережжі Херсонщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Сил оборони Півдня.
"Ворог системно продовжує спроби вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби вдався до 4-х штурмів та, зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів", - йдеться в повідомленні.
"Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі стало менше на:
- 54 окупанти;
- 8 гармат;
- 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
- 1 комплект антенної системи;
- 10 одиниць авто-бронетехніки;
- 2 човни.
Знищено польовий склад боєприпасів противника", - зазначили у Силах оборони Півдня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль