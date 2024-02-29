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Франція виступила проти позиції США щодо конфіскації активів РФ: Немає достатніх підстав

париж,франція

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер виступив проти позиції міністерки фінансів США Джанет Єллен щодо законної конфіскації заморожених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Чому не згодна Франція

Ле Мер, виступаючи після зустрічі міністрів фінансів G7, відкинув позицію США і заявив, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для цього, і що необхідна подальша робота.

"Ми не вважаємо, що цієї правової основи достатньо", - зазначив він, додавши, що потрібний широкий міжнародний консенсус.

За його словами, будь-які подібні кроки повинні бути повністю підкріплені міжнародним правом і вимагають підтримки всіх членів "Великої двадцятки" найбільших економік, які включають Росію, Китай та інші країни, які критично ставляться до Сполучених Штатів.

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Таке рішення повинні підтримати всі

"Ця правова база повинна бути ухвалена не тільки європейськими країнами, не тільки країнами G7, але й усіма країнами-членами світової спільноти, і я маю на увазі всі країни-члени G20. Ми не повинні вносити жодних розбіжностей між країнами G20", - наголосив Ле Мер.

Представники G-7 вже рік намагаються домовитися про те, що робити з російськими суверенними активами, замороженими після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Лідери G7 попросили представити можливі рішення до червня.

Їхні дебати цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів найбільших світових економік G20 в Сан-Паулу показали, що до цього ще досить далеко.

"Це не обов'язково конфронтація. Ми продовжуємо кулуарні дискусії, спрямовані на досягнення спільної мети, яка полягає в пошуку заходів, що відповідають міжнародному праву", - заявив журналістам після зустрічі міністрів G7 віце-міністр фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда.

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Раніше Єллен заявила журналістам, що існують "вагомі міжнародно-правові, економічні та моральні підстави" для того, щоб отримати вигоду з російських активів, або конфіскувавши їх повністю, або використавши як заставу, і що "теорія контрзаходів" виправдовує такі дії з погляду міжнародного права.

Ле Мер стверджує, що Євросоюз, використовуючи надприбутки від заморожених активів, вже зробив значний крок вперед, і цю думку підтримав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Попри публічні суперечки, один західний посадовець, який попросив не називати його імені, заявив, що представники G7 одностайні в тому, що Москва повинна заплатити за завдані нею збитки. Посадовець зазначив, що дедалі більше експертів упевнені в тому, що існує правовий шлях, який дозволить конфіскувати заморожені активи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будь-які рішення щодо конфіскації заморожених активів РФ мають бути підкріплені "достатньою юридичною підтримкою", - МВФ

Лінднер заявив журналістам, що виступає за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України, назвавши це "реалістичним кроком, який є юридично безпечним і може бути швидко реалізований".

Вашингтон підтримує ідею податку на непередбачувані доходи, але стверджує, що більш значні дії є виправданими, враховуючи кричущий характер російського вторгнення.

Автор: 

конфіскація (852) Франція (3076) заморожені активи (561)


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Топ коментарі
+9
хоспаді,а скільки пафосу вчора було,рубаху собі на грудях рвали мол війська відправимо,кацапів нагнемо,тримайте мене семеро ))
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29.02.2024 11:26
+5
Не сваріть Францію, вона війська буде вводити!
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29.02.2024 11:27
+4
вимагають підтримки всіх членів "Великої двадцятки" найбільших економік, які включають Росію....
Тоесть без разрешения рашки мы не сможем конфисковать ее активы? . Тоесть убивать людей, окупировать чужие земли и дома можно, а активы преступника в качестве компенсации нельзя конфисковывать. Да чтоб вы твари обосрались и у вас небыло воды со своим международным правом. Я так понял в етом мире прав тот у кого деньги и ядерная бомба. Вот и все ваши законы.
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29.02.2024 11:29
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Ви вже оприділіться - а один за другии проти
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29.02.2024 11:25 Відповісти
29.02.24 11:22 52



Франція виступила проти позиції США щодо конфіскації активів РФ: Немає достатніх підстав

29.02.24 10:59 259 https://biz.censor.net/news/3476062/frantsiya_vystupyla_proty_pozytsiyi_ssha_schodo_konfiskatsiyi_rosiyiskyh_aktyviv#comments

https://biz.censor.net/tag/19/g7/news/page/1 https://biz.censor.net/tag/2531/rosiya/news/page/1 https://biz.censor.net/tag/3184/frantsiya/news/page/1 https://biz.censor.net/tag/10586/zamorojeni_aktyvy/news/page/1

Франція виступила проти позиції США щодо конфіскації російських активів

Перезмінка редакторів?
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29.02.2024 11:26 Відповісти
хоспаді,а скільки пафосу вчора було,рубаху собі на грудях рвали мол війська відправимо,кацапів нагнемо,тримайте мене семеро ))
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29.02.2024 11:26 Відповісти
Не сваріть Францію, вона війська буде вводити!
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29.02.2024 11:27 Відповісти
Мабуть цей міністр робить куні ЛєПен
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29.02.2024 11:27 Відповісти
вимагають підтримки всіх членів "Великої двадцятки" найбільших економік, які включають Росію....
Тоесть без разрешения рашки мы не сможем конфисковать ее активы? . Тоесть убивать людей, окупировать чужие земли и дома можно, а активы преступника в качестве компенсации нельзя конфисковывать. Да чтоб вы твари обосрались и у вас небыло воды со своим международным правом. Я так понял в етом мире прав тот у кого деньги и ядерная бомба. Вот и все ваши законы.
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29.02.2024 11:29 Відповісти
Звикайте, це реальний світ. Де все вирішують гроші і сила.
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29.02.2024 11:36 Відповісти
Чому ви дивуєтеся? Згадайте, рашист небензя досі псує повітря в РБ ООН. І нікого це не бентежить.
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29.02.2024 11:42 Відповісти
"вклюеня до своєї конституції" теріторії сусідньої держави це не підстава?
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29.02.2024 11:31 Відповісти
Щось французи заблукали у трьох соснах ...
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29.02.2024 11:33 Відповісти
вони мабуть бояться, що якщо конфіскувати кацапські активи, то їх потрібно буде виймати з економіки Євросоюзу і передавати Україні, а натомість кацапи конфіскують у відповідь усі активи Заходу. тобто конфіскувавши цапські активи, а вони майже всі у Європі, Європа буде у подвійному мінусі. втратить свої і втратить заморожені кацапські. може й тому вони так очкують.
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29.02.2024 11:40 Відповісти
Двох.
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29.02.2024 15:40 Відповісти
Що і потрібно було довести.
Русня включилась в роботу, пішов разброд і шатаніє.
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29.02.2024 11:33 Відповісти
Так ото ж ссють у очі, що війська введуть, аби прикрити головний свій посил і захистити конфіскацію майна рашистів. Слідкуйте за руками цих жабоїдів. Бо одною відгрібає, а другою загрібає.Тонка гра…
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29.02.2024 11:35 Відповісти
Там від позиції Бельгії в більшій мірі залежить,упреться і ніхто нічого не зробить,ще й пальцем з полегшенням будуть на неї показувати,то не ми то вона.
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29.02.2024 11:38 Відповісти
так мало бути по класиці жанру. перемога, зрада... і так по колу. все ок
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29.02.2024 11:44 Відповісти
Жабоїди сцикливі. Вони і в другу світову зразу прогнулись.
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29.02.2024 11:44 Відповісти
Ну блин французы. Только стали спасителями Украины, и такое.
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29.02.2024 11:46 Відповісти
а ви думали для чого жабник сказав, що нато думає вводити війська в Україну, а для того, щоб згладити свій похід з лестощами до *****.
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29.02.2024 11:54 Відповісти
Украинцы, как дети верящие в Санта Клауса, уверены что в Европе нет никакой коррупции. Этот Ле Мер мог быть банально подкуплен например Еuroclear.
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29.02.2024 11:58 Відповісти
А як сцяли кіпятком і людям в очі шо 360 лярдів будуть "наші"... попістєлі і расходімся
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29.02.2024 12:00 Відповісти
Хоч би вже не посилались на міжнародне право, тобто вчиняти військові злочини та все що наробила рашка не включає матеріальної відповідальності? Скоро засковчать що Україна не має права на репарації ...
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29.02.2024 12:38 Відповісти
 
 