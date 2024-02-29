Франція виступила проти позиції США щодо конфіскації активів РФ: Немає достатніх підстав

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер виступив проти позиції міністерки фінансів США Джанет Єллен щодо законної конфіскації заморожених російських активів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Чому не згодна Франція

Ле Мер, виступаючи після зустрічі міністрів фінансів G7, відкинув позицію США і заявив, що Франція переконана, що в міжнародному праві немає достатніх підстав для цього, і що необхідна подальша робота.

"Ми не вважаємо, що цієї правової основи достатньо", - зазначив він, додавши, що потрібний широкий міжнародний консенсус.

За його словами, будь-які подібні кроки повинні бути повністю підкріплені міжнародним правом і вимагають підтримки всіх членів "Великої двадцятки" найбільших економік, які включають Росію, Китай та інші країни, які критично ставляться до Сполучених Штатів.

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Таке рішення повинні підтримати всі

"Ця правова база повинна бути ухвалена не тільки європейськими країнами, не тільки країнами G7, але й усіма країнами-членами світової спільноти, і я маю на увазі всі країни-члени G20. Ми не повинні вносити жодних розбіжностей між країнами G20", - наголосив Ле Мер.

Представники G-7 вже рік намагаються домовитися про те, що робити з російськими суверенними активами, замороженими після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Лідери G7 попросили представити можливі рішення до червня.

Їхні дебати цього тижня в кулуарах зустрічі міністрів фінансів найбільших світових економік G20 в Сан-Паулу показали, що до цього ще досить далеко.

"Це не обов'язково конфронтація. Ми продовжуємо кулуарні дискусії, спрямовані на досягнення спільної мети, яка полягає в пошуку заходів, що відповідають міжнародному праву", - заявив журналістам після зустрічі міністрів G7 віце-міністр фінансів Японії з міжнародних справ Масато Канда.

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Раніше Єллен заявила журналістам, що існують "вагомі міжнародно-правові, економічні та моральні підстави" для того, щоб отримати вигоду з російських активів, або конфіскувавши їх повністю, або використавши як заставу, і що "теорія контрзаходів" виправдовує такі дії з погляду міжнародного права.

Ле Мер стверджує, що Євросоюз, використовуючи надприбутки від заморожених активів, вже зробив значний крок вперед, і цю думку підтримав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Попри публічні суперечки, один західний посадовець, який попросив не називати його імені, заявив, що представники G7 одностайні в тому, що Москва повинна заплатити за завдані нею збитки. Посадовець зазначив, що дедалі більше експертів упевнені в тому, що існує правовий шлях, який дозволить конфіскувати заморожені активи.

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Лінднер заявив журналістам, що виступає за використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів, для підтримки України, назвавши це "реалістичним кроком, який є юридично безпечним і може бути швидко реалізований".

Вашингтон підтримує ідею податку на непередбачувані доходи, але стверджує, що більш значні дії є виправданими, враховуючи кричущий характер російського вторгнення.