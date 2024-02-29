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РФ вивела з Білорусі до 12 тисяч своїх військових. Там немає контингенту для повторного вторгнення в Україну з півночі, - Держприкордонслужба

білорусь,гардсервіс

Наразі у росіян немає можливості здійснити повторне вторгнення в Україну з території Білорусі. Росія вивела звідти свій контингент, який проходив там навчання.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни вивели з Білорусі свій контингент - від 10 до 12 тисяч військових, які перебували на полігонах, проводили підготовку і навчання.

"І після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в рамках ротацій нових вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угруповання російських військ, яке могло б становити загрозу для України", - зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що українські захисники продовжують укріплювати лінію кордону та прикордоння на цій ділянці, "щоб мати потужності відбити будь-яку атаку, якщо таке буде повторно відбуватися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Україна зосередила ударне угруповання військ біля кордону з Білоруссю", - міністр оборони Хренін

Автор: 

армія рф (17482) Білорусь (7937) Держприкордонслужба ДПСУ (6013) Демченко Андрій (351)


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Звідки ви знаєте? ДПСУ може бачити тільки прикордонну територію.
Якщо угруповання є десь в 50 км від кордону, їх можна побачити з супутника або дізнатись про них через агентурну розвідку.
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29.02.2024 12:16 Відповісти
До чого цей пост?
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29.02.2024 12:23 Відповісти
ДПСУ не може точно сказати, чи є російські війська в БРСР і скільки їх, тому що спостерігає тільки вузьку прикордонну смугу.
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29.02.2024 12:25 Відповісти
Ну вам з дивану відніше...
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29.02.2024 12:51 Відповісти
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29.02.2024 12:18 Відповісти
Шашликі ви маі, шашликі...
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29.02.2024 12:22 Відповісти
А в перший раз таки був контингент для нападу? А був нврад? Пійдіть та втопіться краще.
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29.02.2024 12:25 Відповісти
Тоді для чого ми там тримаємо таку кількість наших військ....
Можливо самих прикордонників там вистачило б....
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29.02.2024 14:32 Відповісти
 
 