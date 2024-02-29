РФ вивела з Білорусі до 12 тисяч своїх військових. Там немає контингенту для повторного вторгнення в Україну з півночі, - Держприкордонслужба

Наразі у росіян немає можливості здійснити повторне вторгнення в Україну з території Білорусі. Росія вивела звідти свій контингент, який проходив там навчання.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни вивели з Білорусі свій контингент - від 10 до 12 тисяч військових, які перебували на полігонах, проводили підготовку і навчання.

"І після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в рамках ротацій нових вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угруповання російських військ, яке могло б становити загрозу для України", - зазначив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що українські захисники продовжують укріплювати лінію кордону та прикордоння на цій ділянці, "щоб мати потужності відбити будь-яку атаку, якщо таке буде повторно відбуватися".

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