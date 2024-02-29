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Новини Війна
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На думку українців, успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

перемога

57% українців вважають набільш важливим фактором успіху України у протистоянні Росії є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Соціологи запропонували українцям обрати 3 найбільш важливі для перемоги фактори із 9 наведених.

Читайте: 70% українців підтримують зовнішню політику керівництва держави, є тенденція до зниження показника, - опитування

"Більшість українців - 57% - вважають, що найбільш важливим фактором успіху є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями", - йдеться у повідомленні КМІС.

Фактори перемоги: опитування КМІС

Далі за важливістю йдуть вища ефективність і прозорість діяльності влади України (33%), відсутність конфлікту між політичним керівництвом та військовим командування (32%) і співпраця між владою та громадянським суспільством (26%).

Близько 16-21% респондентів вважають, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, зменшення підтримки Росії її союзниками і вища ефективність українського військового командування.

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Лише 8% вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція через розхитування ситуації в Росії.

Також лише 7% українців готові делегувати військово-політичному керівництво надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони для швидкого ухвалення необхідних рішень.

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Опитування було проведене 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю. Опитали 1052 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих територій. Похибка не перевищує 3,4%.

Автор: 

опитування (1942) перемога (488) КМІС (335)


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29.02.2024 12:17 Відповісти
7% явно ********
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29.02.2024 12:18 Відповісти
Це зовсім не думка українців - це реалії сьогодення.
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29.02.2024 12:23 Відповісти
День опитувань. А на РБК результати опитування українців про відношення до деяких країн - до кого негативне, а до кого позитивне. Начебто КМІС проводив.
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29.02.2024 12:23 Відповісти
Чому нема варіанта "Зрадники ,кроти і агенти россійських спецслужб у владі" ? Я б проголосував.
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29.02.2024 12:23 Відповісти
от і маніпуляціями вдалось відповідальність за результат перекинути на підтримку заходу...
нехитрий прийомчики і вже ми ні при чому, то всьо вони
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29.02.2024 12:26 Відповісти
це щодо озброєння...
а щодо моральної складової
щодо справедливості, дій влади на чолі з єрмаком
закупок крузаків для ментів та чиновників
дорожнього будівництва в тридорога.
всього беспрєдєлу влади.
це, не впливає на перемогу???
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29.02.2024 12:32 Відповісти
Так. На Зе-владу надії ніякої.
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29.02.2024 13:06 Відповісти
 
 