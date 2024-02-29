На думку українців, успіх у війні найбільше залежить від підтримки Заходу, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
57% українців вважають набільш важливим фактором успіху України у протистоянні Росії є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Соціологи запропонували українцям обрати 3 найбільш важливі для перемоги фактори із 9 наведених.
"Більшість українців - 57% - вважають, що найбільш важливим фактором успіху є належна підтримка Заходу зброєю, фінансами, санкціями", - йдеться у повідомленні КМІС.
Далі за важливістю йдуть вища ефективність і прозорість діяльності влади України (33%), відсутність конфлікту між політичним керівництвом та військовим командування (32%) і співпраця між владою та громадянським суспільством (26%).
Близько 16-21% респондентів вважають, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, зменшення підтримки Росії її союзниками і вища ефективність українського військового командування.
Лише 8% вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція через розхитування ситуації в Росії.
Також лише 7% українців готові делегувати військово-політичному керівництво надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони для швидкого ухвалення необхідних рішень.
Опитування було проведене 17-23 лютого методом телефонних інтерв’ю. Опитали 1052 респондентів з усіх регіонів України, крім окупованих територій. Похибка не перевищує 3,4%.
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Станом на 01.01. 2024 виплата одноразової допомоги на загиблого у рамках закону № 306-ФЗ РФ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"(рос.) склала 255 670 осіб, що різко контрастує з даними ГШ ЗС РФ, які визнають загиблими за цей період лише 116 900 в\с
нехитрий прийомчики і вже ми ні при чому, то всьо вони
а щодо моральної складової
щодо справедливості, дій влади на чолі з єрмаком
закупок крузаків для ментів та чиновників
дорожнього будівництва в тридорога.
всього беспрєдєлу влади.
це, не впливає на перемогу???