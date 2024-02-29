Приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки українського й іноземного виробництва допущено до експлуатації у ЗСУ в лютому, - Міноборони

У лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) українського й іноземного виробництва.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, про це поінформував заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Варто зауважити, що у лютому минулого року було допущено до експлуатації 33 одиниці.

Він звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ допущених до експлуатації у ЗСУ, але й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

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За інформацією Гаврилюка, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва. Крім того, у переліку новинок для ЗСУ – технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.

Як зазначається, кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

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