Приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки українського й іноземного виробництва допущено до експлуатації у ЗСУ в лютому, - Міноборони
У лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків озброєння та військової техніки (ОВТ) українського й іноземного виробництва.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, про це поінформував заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.
Варто зауважити, що у лютому минулого року було допущено до експлуатації 33 одиниці.
Він звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ допущених до експлуатації у ЗСУ, але й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.
За інформацією Гаврилюка, серед нових зразків ОВТ, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані "окопні" радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.
Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва. Крім того, у переліку новинок для ЗСУ – технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.
Як зазначається, кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.
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