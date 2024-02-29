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Після захоплення Авдіївки армія РФ просунулася вже на 6 км, - британська розвідка

авдіївка

З моменту захоплення Авдіївки 17 лютого російська армія просунулася від центру міста приблизно на 6 км. Центром наступу залишається територія на захід від Авдіївки.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британські розвідники зазначають, що Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Северне.

За їхніми даними, ці тактичні здобутки служать насамперед консолідації російських позицій навколо Авдіївки.

Також читайте: Біля Авдіївки росіяни захопили максимально вигідні позиції, - Бутусов

"Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися", - зазначають у британській розвідці.

Автор: 

армія рф (17482) Велика Британія (5602) розвідка (3866) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+16
а де ж були заздалегидь підготовлені обороні позиції на яки ми відступали...та про які торохтіли зелені падли??
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29.02.2024 12:38
+11
Буба ЗЕбанутий, ти Залужного відправив у відставку, і тепер за все на фронті відповідаеш ти особисто, блазень ЗЕбанутий. І шо ти прокукурікаеш за черговий відступ ЗСУ?
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29.02.2024 12:40
+10
Нормально так, змінили командування. Да зебіли?
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29.02.2024 12:39
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а де ж були заздалегидь підготовлені обороні позиції на яки ми відступали...та про які торохтіли зелені падли??
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29.02.2024 12:38 Відповісти
Не було ніяких заздалегідь підготовлених позицій, Херпіду брехав, бреше і буде брехати. А щодо повідомлень британської розвідки, то головне, що вони не дивляться марафон. А там ми перемагаємо чмобиків і наркомнів, бо алкашів перемогли ще в Бахмуті.
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29.02.2024 15:09 Відповісти
Нормально так, змінили командування. Да зебіли?
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29.02.2024 12:39 Відповісти
Та ні, подоляцький троле ті міста про які ти написв ми втратили при Верховному головнокомндувачу і помічнику єлдака.
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29.02.2024 15:11 Відповісти
Буба ЗЕбанутий, ти Залужного відправив у відставку, і тепер за все на фронті відповідаеш ти особисто, блазень ЗЕбанутий. І шо ти прокукурікаеш за черговий відступ ЗСУ?
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29.02.2024 12:40 Відповісти
Коли в останній раз він за щьось взагалі відповідав?
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29.02.2024 12:44 Відповісти
Третий раз напиши про Северодонецк, Лисичанск, Бахмут и Соледар. И продолжайте больше поставлять в обход санкций комплектующих для дронов, КАБов и прочего. И снарядами нас дальше заваливай, добродетель.
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29.02.2024 14:34 Відповісти
Рішення про відставку Залужного було продиктоване прагненням "не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої", зазначив Подоляк.

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29.02.2024 12:42 Відповісти
стагнації на фронті і прострації янетряпки
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29.02.2024 12:45 Відповісти
Не допустили
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29.02.2024 12:48 Відповісти
ставка недопрацьовує, напевне, хтось вводить в оману і зливає рішення ставки, як колись вагнерівців у білорусі, оголений південь, контрнаступ у 23році...
чому розвідка не працює, а втягнулась в обмін полоненими, атаки дронами, непонятно опше
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29.02.2024 12:42 Відповісти
Відступ відступом - але на кожному кроці відступаючи можна знайти можливість вбити рашиста. Зрозуміло, важко без допомоги, але хай ворог за кожен метр землі платить трупами.
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29.02.2024 12:43 Відповісти
Дорогу нову туди вже проклали? А то теплішає, рашистській техніці важко по бездоріжжю атакувати, та ще й 17млрд на це якраз виділили...
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29.02.2024 12:44 Відповісти
Над цим потужно думають
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29.02.2024 12:51 Відповісти
Якби ж то в трампі була би одна проблема... https://t.me/dmitriy_chekalkyn/13132 Дмитро Чекалкін бачить мінімум ще одну:
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
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29.02.2024 13:07 Відповісти
Тому за села так і тримаються, бо в полі нічого нема. Вся наша "бетонна" оборона - піхотинці.
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29.02.2024 12:54 Відповісти
Як не буде викопано лінії оборони хоча б по Вовчій, то скоро буде фортеця Покровськ
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29.02.2024 12:56 Відповісти
вони не слухають ЗЕ!!
той сказав що на 150 метрів
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29.02.2024 13:21 Відповісти
Мабуть не дивляться єдиний марафон !
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29.02.2024 14:39 Відповісти
1 марта 2014 года Виктор Индюкович написал Плешивому Гопнику письмо... путлер введи,иначе век воли не видать... Валентина Матвиенко срочно собрала совет Пидирацыя..на повестке дня 1 вопрос...Входим на Донбасс..но нас там нет... Виктор Чуркин письмо Индюковича зачитал на заседании СовБеза ООН 4 марта...
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29.02.2024 13:49 Відповісти
Головне ще Залужний вже не перешкоджує Зеленському воювати !
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29.02.2024 14:38 Відповісти
Так і пішли перемога з перемогою. Навіть побачили, що іран не передвав ракети кацапам.
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29.02.2024 15:54 Відповісти
Доречі після посадки Червінського щось не чути що на осупованих територіях підривали якогось російського генерала чи полкана, як то було раніше.
Якось все виглядає похмуро.
Чому відразу все не зливають?
Бо Путіну треба перемолоти і виявити активний відсоток населення, а далі буде.
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29.02.2024 16:08 Відповісти
 
 