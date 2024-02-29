Після захоплення Авдіївки армія РФ просунулася вже на 6 км, - британська розвідка
З моменту захоплення Авдіївки 17 лютого російська армія просунулася від центру міста приблизно на 6 км. Центром наступу залишається територія на захід від Авдіївки.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Британські розвідники зазначають, що Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Северне.
За їхніми даними, ці тактичні здобутки служать насамперед консолідації російських позицій навколо Авдіївки.
"Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися", - зазначають у британській розвідці.
Топ коментарі
+16 Roman Stambul
показати весь коментар29.02.2024 12:38
+11 Котяра Бегемот
показати весь коментар29.02.2024 12:40
+10 Алексей Алексеевич #377576
показати весь коментар29.02.2024 12:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чому розвідка не працює, а втягнулась в обмін полоненими, атаки дронами, непонятно опше
"Замкнуте коло.
Поки перемоги не буде, Зеленський буде президентом....
Поки Зеленський президент, перемоги не буде..."
той сказав що на 150 метрів
Якось все виглядає похмуро.
Чому відразу все не зливають?
Бо Путіну треба перемолоти і виявити активний відсоток населення, а далі буде.