Після захоплення Авдіївки армія РФ просунулася вже на 6 км, - британська розвідка

З моменту захоплення Авдіївки 17 лютого російська армія просунулася від центру міста приблизно на 6 км. Центром наступу залишається територія на захід від Авдіївки.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Британські розвідники зазначають, що Росія майже напевно взяла під свій контроль кілька сіл у цьому районі: Ласточкине, Степове та Северне.

За їхніми даними, ці тактичні здобутки служать насамперед консолідації російських позицій навколо Авдіївки.

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"Росія також, ймовірно, прагне наростити імпульс на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше фіксованих, добре захищених позицій та міських територій, з яких українські сили можуть захищатися", - зазначають у британській розвідці.