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ТСК проти Києва в парламенті створили для маніпуляцій та дискредитації столичної влади, - Кличко

кличко

Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади Києва у період дії воєнного стану створили, щоб продовжувати маніпулювати та розповсюджувати неправдиву інформацію про роботу столичної влади.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ.

"Добре, що провладні нардепи зацікавилися нарешті тим, як відбувається життєдіяльність Києва під час війни, коли треба утримувати, ремонтувати, відновлювати після обстрілів інфраструктуру. Коли треба надавати необхідні сервіси мешканцям міста, забезпечувати життєдіяльність мегаполіса. Але зауважу, що всередині країни в умовах війни, на жаль, продовжується політична боротьба. І я вважаю, що ТСК у парламенті створили, щоб продовжувати маніпулювати суспільством, розповсюджувати неправдиву інформацію та дискредитувати столичну владу", - наголосив Кличко.

Він нагадав, що столиця вже кілька років чекає ухвалення нардепами важливих для Києва законопроєктів – і щодо збереження культурної спадщини, і щодо відповідальності за порушення комендантської години, і щодо адміністративної відповідальності за недопуск в укриття, щодо розвитку територій міста та меж столиці. Деякі з цих дуже важливих законопроєктів лежать в парламенті кілька років.

"Сподіваюся, депутати проаналізують і цю ситуацію теж та допоможуть Києву, нарешті ухваливши ці законопроєкти. Головне – щоб ця комісія працювала заради розвитку столиці, а не генерування політичних гасел та маніпуляцій. І не тільки якісь засідання задля "голосних" заголовків у медіа проводила, а щоб депутати йшли, вникали, розуміли, як працює міське господарство", –- підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, 22 лютого Верховна Рада ухвалила постанову про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань дослідження ефективності функціонування органів публічної влади міста Києва як столиці України у період дії правового режиму воєнного стану. Очолив комісію народний депутат "Слуги народу" Віталій Безгін.

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Автор: 

ВР (14987) ТСК (373) Київ (19520) Кличко Віталій (3515)


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Топ коментарі
+8
Чекати допомоги,або ,хоча б,розуміння від зеленого багна -себе дурити!
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29.02.2024 13:04
+8
где Кличко говорит, что ему плохо? он одно просит, что бы не мешали и занимались делами. а ты витюня смотри марафон, это твой уровень развития!
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29.02.2024 13:10
+8
а кто украл деньги М.О? кто украл гуманитарку в Запорожье? кто украл на строительстве дорог? кто продолжает красть на закупках для ЗСУ? или тебя лично только мэр Киева беспокоит?!
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29.02.2024 13:15
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Віталій! А кому зараз легко....?
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29.02.2024 13:03 Відповісти
где Кличко говорит, что ему плохо? он одно просит, что бы не мешали и занимались делами. а ты витюня смотри марафон, это твой уровень развития!
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29.02.2024 13:10 Відповісти
Чекати допомоги,або ,хоча б,розуміння від зеленого багна -себе дурити!
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29.02.2024 13:04 Відповісти
ну, на це в зеленого утирка завше час знайдеться, це вам не фортифікації будувати; задля цього й ставку не гріх провести...
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29.02.2024 13:06 Відповісти
Віталя, хто вкрав гроші на будівництві Дегтярівського мосту? Маніпулятори?
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29.02.2024 13:08 Відповісти
а кто украл деньги М.О? кто украл гуманитарку в Запорожье? кто украл на строительстве дорог? кто продолжает красть на закупках для ЗСУ? или тебя лично только мэр Киева беспокоит?!
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29.02.2024 13:15 Відповісти
Он, проклятый!
На пару с Яценюком - второй миллиард долларов по карманам рассовали!
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29.02.2024 18:48 Відповісти
Так поки один Кличко і тримається. Пороха обливають брудом потужно, Залужного звільнили і намагаються всі свої про*оби навісити на нього. Залишилось Кличка сковирнуть з посади.
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29.02.2024 13:26 Відповісти
Кличко народно избранный мэр и узнаваемый в мире человек. снять его как мэра Чернигова власть не сможет, опасно. вот и ищут криминал третий год. сами при этом не забывая воровать!
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29.02.2024 13:30 Відповісти
Клічко мудак не чого не робить у Києві (мости, дороги, транспорт, хаотична забудова), тільки деребанить гроші, відбили мозок.
Перетворився на другого косманавта (леня та віталька).
як створили ТСК так на армію вже 5 мильярдів, а як будуть саджати то вже буде 10?
Все для перемоги
Слава Україні!
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29.02.2024 13:27 Відповісти
ты откуда вылезло, поло умное существо!? где тебя ущербного мишка подоляк нашёл? твой удел в жизни смотреть марафон и облизывать власть. а судя потому, что ты сегодня появился следуя медицинской терминологией, ты костя романюк, выкидыш!
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29.02.2024 13:35 Відповісти
Марія ти не тільки курносая а ще ї безмозглая. Як би ти мешкала у Київі ти б усе зрозуміла.
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29.02.2024 13:42 Відповісти
больше чем уверенна, что ты костик житель Троещины! я киевлянка и живу на Воскресенке и вижу то , что сделал Кличко для города. а ты видно всегда голосовал за тех кто обещал метро до Вигуровщины провести.
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29.02.2024 16:08 Відповісти
А тебе у Київ яка електричка привезла? А якщо ти такий киянин то міг би побачити які у нас були варіанти окрім Кличка.
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29.02.2024 16:24 Відповісти
Ты, гавелдык махнарылый, за украинца пытаешься подкосить?
"не чого не робить"
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29.02.2024 18:51 Відповісти
Ти чмо появилося на цензорі сьогодні,щоб ****** брудом кличка? "Киянин" хренов.
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29.02.2024 14:13 Відповісти
Ніхто в цьому не сумнівається. Але тикати цим в морду зеленим покидьками треба. І чим частіше і гучніше - тим краще!
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29.02.2024 14:08 Відповісти
 
 