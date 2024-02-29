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Новини Війна
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ЗСУ потрібно більше будматеріалів та спецтехніки для зведення ліній оборони на фронті, - Євлаш

фортифікації

Українські захисники не можуть використовувати будь-яку промислову техніку на першій лінії фронту, оскільки ворог одразу її знищує.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на лінії фронту українським бійцям необхідні дошки, колоди для зміцнення перекриттів та обладнання бліндажів, а також спеціальна броньована техніка, яка зможе швидко рити окопи та рови там, де це можливо.

"Тому що на першій лінії вже неможливо використовувати будь-яку промислову техніку, адже її одразу вражають. Нам потрібно багато бетону, тому що ті ж ДОТИ виливаються та збираються", - зазначив Євлаш.

Він додав, що необхідне залучення всіх українців до опору.

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Автор: 

оборона (4789) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+17
Бач коли кинулись -- а як лінія фронту була більш - менш стабільна - **** груші окалачували
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29.02.2024 13:08
+17
Для того, щоби в інженернтх військах ЗСУ були і техніка і будматеріали потрібно заморозити будь-яке будівництво в Україні, крім оборонного призначення.
Всю будівельну техніку підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізувати на користь інженерних військ, а працівників будівельних компаній мобілізувати у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК перевести в управління МОУ для виконанея суто оборонних замовлень.
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29.02.2024 13:09
+16
не на часі....а хто тоді 17 лярдів на дороги дерибанити буде.....
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29.02.2024 13:05
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не на часі....а хто тоді 17 лярдів на дороги дерибанити буде.....
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29.02.2024 13:05 Відповісти
Йшов третій рік війни.... ! 👿
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29.02.2024 13:19 Відповісти
може вже пора міняти командування?

пора міняти сирського на Суровікіна.
той, курва, вміє укріплення будувати, до того ж кажуть Армагедон зараз нє у дєл, у буйла в опалі, в якомусь Досаафі працює
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29.02.2024 13:30 Відповісти
Не від військових залежить маштабне будівництво укріпрайонів. Портрібно держзамовлення на оренду, чи закупівлю техніки, тисяч кубометрів бетону, сотень одиниць пересувних бетонних насосів, виготовлення промисловим способом опалубки, мобілізації цивільного населенням на таке маштабне будівництво. А військові повинні займатися війною і обладнанням позицій безпосередньо на передку і в тактичній смузі оборони.
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29.02.2024 14:15 Відповісти
....кріси продовжували красти і шкодити 👿
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29.02.2024 13:32 Відповісти
Кацапи не заморочуються - прийшли, забрали техніку з персоналом і копають. А у нас виявляється проводять тендери!!!! на будівництво ліній оборони...
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29.02.2024 13:07 Відповісти
ті, хто перед цією невтомливою війною, на дорогах великого будівництва президента заробив значні кошти, мають розкошелюватись зараз і будувати зараз...
адже президент признався, що ті кошти спеціально не витрачали на армію для її збільшення вдвічі-втричі, щоби збагачувались ці наближені компанії
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29.02.2024 13:50 Відповісти
Бач коли кинулись -- а як лінія фронту була більш - менш стабільна - **** груші окалачували
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29.02.2024 13:08 Відповісти
Причьому такі золоті груши - котри стоять удоль нових та ремонтуємих шляхів під программою *********** зеленского - он траса Миколаїв-Одеса з осині прошлого року знов ремонтують - бетону вклали мільярдів на 2-3. Цеж скіки могли зробити опорників для взводу, роти. Ціль перебування зеленского на посту - якамого більше знищити патріотів України.
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29.02.2024 15:49 Відповісти
Для того, щоби в інженернтх військах ЗСУ були і техніка і будматеріали потрібно заморозити будь-яке будівництво в Україні, крім оборонного призначення.
Всю будівельну техніку підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізувати на користь інженерних військ, а працівників будівельних компаній мобілізувати у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК перевести в управління МОУ для виконанея суто оборонних замовлень.
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29.02.2024 13:09 Відповісти
Цементні заводи і комбінати ЗБК - повинні працювати на оборону 24\7\365
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29.02.2024 13:17 Відповісти
а Відбудівництво-Крадівництво ?!

де курви харчєваться будуть ?👿
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29.02.2024 13:22 Відповісти
в окопах на передке
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29.02.2024 15:11 Відповісти
ЗСУ потрібно більше будматеріалів та спецтехніки для зведення ліній оборони на фронті. Ай-ай-ай, і хто ж має за це відовідати?! Давайте вгадаю - бригада, що тримає позицію, має ще десь техніку та матерал знайти. Будувати, як професійні інженерні війська і при цьому вправно воювати. Це схоже на рімейк фільму "Універсальний солдат" тільки в масштабах бригади.
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29.02.2024 13:09 Відповісти
А коли це були другі і треті лінії оборони чому не використовували?
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29.02.2024 13:09 Відповісти
Три лінії оборони із бетонними дотами були при Пороху в АТО, збудовані в 2014-2015 рр.
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29.02.2024 13:26 Відповісти
Але ЗЄля запустив років з тилу, з Чонгару
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29.02.2024 13:34 Відповісти
орків
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29.02.2024 13:46 Відповісти
Та Золоте відразу віддав росіянам, бо їм там бліндажі сподобались.
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29.02.2024 14:28 Відповісти
Не знав про це ! 👿
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29.02.2024 14:45 Відповісти
"Українські захисники не можуть використовувати будь-яку промислову техніку на першій лінії фронту" - ну звісно ніхто не стане будувати лінії оборони під кулями - але треба у безпеці будувати лінію оборони за лінією фронту, щоб відійти у підготовлені позиції у разі потреби, а не у чисте поле як зараз
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29.02.2024 13:15 Відповісти
Так як ви сказали роблять в Московії.
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29.02.2024 14:29 Відповісти
А, в цей час зедебіли виділяють 17 мільярдів на дороги, ну не ******* ?
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29.02.2024 13:15 Відповісти
НІ! Це навмисний саботаж від зеленої багнюки взагалі і від "козиря" дЄрьмака зокрема!
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29.02.2024 13:18 Відповісти
Щоби побільше можна вкрасти
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29.02.2024 13:17 Відповісти
У нас у місті 9ти поверхівки будуються як гриби купа технікі у чому проблема ? чи нема сили волі у верховного ??!! можна збудувати що хоч
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29.02.2024 13:17 Відповісти
по радіо "Бєтон від ковальської" вже мізки вигриз -

бєрі скільки влізе 👿
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29.02.2024 13:37 Відповісти
"лінії фронту українським бійцям необхідні дошки, колоди для зміцнення перекриттів та обладнання бліндажів" - ледарів та ухилянтів на Західну україну ліс рубати та на лісопилки і вистачить колод та дошок на тисячу км лінії фронту.
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29.02.2024 13:17 Відповісти
та невже? яке прозріння... на 2-му році війни...
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29.02.2024 13:17 Відповісти
......на третій

третій рік війни 😕
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29.02.2024 13:38 Відповісти
Можливо треба починати їх рити ще до того як ця місцевість стає першою лінією оборони? чому за Авдіївкою з жовтня ніхрєна не побудували?
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29.02.2024 13:21 Відповісти
Не на часі.
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29.02.2024 13:27 Відповісти
Так хто ж думав що Авдіївку можемо здати?

"моя стратегія - це тактика" - пам'ятаєте?
хто таке із вєлічайших вєрховніших головоМандувачів міг таке зморозити?
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29.02.2024 13:44 Відповісти
Яка несподiванка на 3-му роцi
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29.02.2024 13:25 Відповісти
Він додав, що необхідне залучення всіх українців до опору.

Краще ОПу залучи, україньці і так знають що треба робити!
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29.02.2024 13:28 Відповісти
- а чого кацапи можуть, а ми ні?

- а чого ті лінії не будуються завчасно? приклад Авдіївки: ніх*я не збудовано, на що розрахунок. Залужний ще літом просив почати будувати лінії оборони

- чого в нас тендери, бюрократія ?
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29.02.2024 13:29 Відповісти
Це правильно, хоч і з страшним запізненням. Та щось знову може піти не так. Ну, наприклад, Верховному дійшло і він озвучив цю тему з місяць чи більше тому, а захисникам Авдіївки довелось відходити у чисте поле. А, наприклад, генерал Кривонос про це почав говорити півтора року чи більше. І хто слухав?
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29.02.2024 13:39 Відповісти
Пішов третій рік війни...
Нарешті до наших хрєнералів дійшло, що на оборонних укріпленнях можна красти більше, ніж на яйцях та яблуках... А, головне - безкарно, бо ж військова таємниця. Скільки солдатів загине в обкрадених при будівництві бункерах?
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29.02.2024 14:46 Відповісти
Да ну, нах*р? Строить - это не пи*дить, тут материалы нужны.
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29.02.2024 15:43 Відповісти
 
 