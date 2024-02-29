ЗСУ потрібно більше будматеріалів та спецтехніки для зведення ліній оборони на фронті, - Євлаш
Українські захисники не можуть використовувати будь-яку промислову техніку на першій лінії фронту, оскільки ворог одразу її знищує.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на лінії фронту українським бійцям необхідні дошки, колоди для зміцнення перекриттів та обладнання бліндажів, а також спеціальна броньована техніка, яка зможе швидко рити окопи та рови там, де це можливо.
"Тому що на першій лінії вже неможливо використовувати будь-яку промислову техніку, адже її одразу вражають. Нам потрібно багато бетону, тому що ті ж ДОТИ виливаються та збираються", - зазначив Євлаш.
Він додав, що необхідне залучення всіх українців до опору.
Топ коментарі
+17 Валентин Коваль #587289
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+17 Тонка червона лінія
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+16 Roman Stambul
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пора міняти сирського на Суровікіна.
той, курва, вміє укріплення будувати, до того ж кажуть Армагедон зараз нє у дєл, у буйла в опалі, в якомусь Досаафі працює
адже президент признався, що ті кошти спеціально не витрачали на армію для її збільшення вдвічі-втричі, щоби збагачувались ці наближені компанії
Всю будівельну техніку підприємств, що володіють ліцензіями на проведення БМР, реквізувати на користь інженерних військ, а працівників будівельних компаній мобілізувати у трудову армію.
Цементні заводи і комбінати ЗБК перевести в управління МОУ для виконанея суто оборонних замовлень.
де курви харчєваться будуть ?👿
бєрі скільки влізе 👿
третій рік війни 😕
"моя стратегія - це тактика" - пам'ятаєте?
хто таке із вєлічайших вєрховніших головоМандувачів міг таке зморозити?
Краще ОПу залучи, україньці і так знають що треба робити!
- а чого ті лінії не будуються завчасно? приклад Авдіївки: ніх*я не збудовано, на що розрахунок. Залужний ще літом просив почати будувати лінії оборони
- чого в нас тендери, бюрократія ?
Нарешті до наших хрєнералів дійшло, що на оборонних укріпленнях можна красти більше, ніж на яйцях та яблуках... А, головне - безкарно, бо ж військова таємниця. Скільки солдатів загине в обкрадених при будівництві бункерах?