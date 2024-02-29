ЗСУ потрібно більше будматеріалів та спецтехніки для зведення ліній оборони на фронті, - Євлаш

Українські захисники не можуть використовувати будь-яку промислову техніку на першій лінії фронту, оскільки ворог одразу її знищує.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш у коментарі LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на лінії фронту українським бійцям необхідні дошки, колоди для зміцнення перекриттів та обладнання бліндажів, а також спеціальна броньована техніка, яка зможе швидко рити окопи та рови там, де це можливо.

"Тому що на першій лінії вже неможливо використовувати будь-яку промислову техніку, адже її одразу вражають. Нам потрібно багато бетону, тому що ті ж ДОТИ виливаються та збираються", - зазначив Євлаш.

Він додав, що необхідне залучення всіх українців до опору.

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