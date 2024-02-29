Литва розкритикувала польських фермерів за план заблокувати кордон через українське зерно

Блокада дороги на литовсько-польському кордоні, яку планують польські фермери, може порушити принцип ЄС про вільне пересування товарів і людей.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

Польські фермери планують з 1 березня перекрити на тиждень дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Кальварія на тиждень. Вони збираються зупиняти та перевіряти всі транспортні засоби, що можуть перевозити українське зерно. Протестувальники "побоюються", що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.

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"Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського Союзу, де рух товарів і людей має бути вільним. Будь-яке перешкоджання цьому руху потенційно може порушити свободу пересування", - заявила міністр.

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Армонайте зазначила, що вантажівки на кордоні будуть направлені на додаткові стоянки для перевірки, що може призвести до утворення черг.