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Новини
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Литва розкритикувала польських фермерів за план заблокувати кордон через українське зерно

протест,кордон,польща

Блокада дороги на литовсько-польському кордоні, яку планують польські фермери, може порушити принцип ЄС про вільне пересування товарів і людей.

Про це заявила міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на LRT.

Польські фермери планують з 1 березня перекрити на тиждень дорогу на колишньому прикордонному пункті пропуску Будзіско-Кальварія на тиждень. Вони збираються зупиняти та перевіряти всі транспортні засоби, що можуть перевозити українське зерно. Протестувальники "побоюються", що частина українського зерна, імпортованого в Литву, повертається до Польщі.

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"Наскільки я розумію, потік людей не буде зупинений, але ми все ще є членами вільного Європейського Союзу, де рух товарів і людей має бути вільним. Будь-яке перешкоджання цьому руху потенційно може порушити свободу пересування", - заявила міністр.

Також читайте: Польща може тимчасово повністю закрити кордон для товарів з України, - Туск

Армонайте зазначила, що вантажівки на кордоні будуть направлені на додаткові стоянки для перевірки, що може призвести до утворення черг.

Автор: 

зерно (3121) Литва (2409) Польща (8523)


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Пшеки всю логістику ЄС положать!
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29.02.2024 13:24 Відповісти
Їб@нутим нема спокою
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29.02.2024 13:27 Відповісти
Ну шо пане Туск,разваліш ЕВРОСОЮЗ?
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29.02.2024 13:34 Відповісти
Це все замутили попередники (ПІС). Давно говорили, що вони спеціально Туску залишають "спадок", з яким він не зможе нічого вдіяти. Окрім того у нинішній коаліції є Селянська партія.

І ще не забувайте про московські вуха, що сторчать.
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01.03.2024 00:02 Відповісти
Тепер польскі підри будуть докладати у москву не тільки про віськову техніку, яка іде в Україну, але й про техніку яка іде в країни Балтії. Шах і мат НАТО!
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29.02.2024 14:04 Відповісти
Poromami bolsinstve vezut texniku V Litvu .Kak i mnogoje sto v Germaniju ili iz nejio
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29.02.2024 14:45 Відповісти
ну не хочуть люди вільного пересування - то чого б їм не піти з ЄС?
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29.02.2024 14:04 Відповісти
Підорафія працює на усі 100, і поки ми будемо споживати зебільну локшину майбутнього у нас не буде!
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29.02.2024 15:58 Відповісти
 
 