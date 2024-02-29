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Доходи від заморожених активів РФ варто використати на зброю для України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

емілі,валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що прибутки від заморожених російських активів необхідно використати на озброєння України.

Про це вона заявила в ефірі фінського мовника Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Валтонен, ЄС і США могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею.

Разом G7 і ЄС заморозили близько 300 мільярдів євро російських коштів. Їхня оціночна прибутковість становить близько трьох мільярдів євро на рік.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів і в довгостроковій перспективі – на відновлення України", - наголосила глава МЗС Фінляндії.

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Міністерка, однак, нагадала, що йдеться про досить складне юридичне питання.

"Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти й привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки маємо дотримуватися наших принципів", - додала Валтонен.

Автор: 

зброя (7470) Фінляндія (1308) заморожені активи (561)


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Ага, на зброю. На асфальт та бруківку.
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29.02.2024 13:24 Відповісти
Так у тому і сенс не давати грошима, а одразу самим закуповувати і давати вже снарядами. інакше наші всі спіз..ят
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29.02.2024 14:10 Відповісти
Тільки так, зеленим ригам і клептоманам коломойського ні копійки - все на зброю!
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29.02.2024 13:49 Відповісти
От тільки це потрібно робити тим, хто конфісковує, або створити за кордоном відповідний орган. А не щоб, не дай Бог, передати кошти Зельоним.
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29.02.2024 13:58 Відповісти
Створити спецфонд під назвою

"Россия вооружает ЗСУ"

і щоб кацапи знали та чули:
"дзень" - тисячі долярів прибутку впали

"бум" - на них 155 мм снаряд купили для ЗСУ

в філіал того фонду, звісно "Ані Лорак для ЗСУ"
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29.02.2024 14:10 Відповісти
Пані має рацію ! Купуйте прямо за кордоном зброю за ці гроші.
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29.02.2024 14:23 Відповісти
 
 