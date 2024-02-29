Доходи від заморожених активів РФ варто використати на зброю для України, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що прибутки від заморожених російських активів необхідно використати на озброєння України.

Про це вона заявила в ефірі фінського мовника Yle, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку Валтонен, ЄС і США могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею.

Разом G7 і ЄС заморозили близько 300 мільярдів євро російських коштів. Їхня оціночна прибутковість становить близько трьох мільярдів євро на рік.

"Ці кошти можна було б пустити на зброю, на постачання оборонних засобів і в довгостроковій перспективі – на відновлення України", - наголосила глава МЗС Фінляндії.

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Міністерка, однак, нагадала, що йдеться про досить складне юридичне питання.

"Однією з головних цінностей у нас на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти й привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки маємо дотримуватися наших принципів", - додала Валтонен.