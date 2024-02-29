Немає сумнівів, що ми побачимо результати розслідування воєнних злочинів РФ, - прокурор МКС Хан

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що результат від розслідування воєнних злочинів РФ буде.

Про це заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зобов'язані робити все можливе, щоб розслідувати і доводити справи (розслідування воєнних злочинів РФ в Україні. - Ред.) до кінця. З березня 2022 року мій Офіс продовжував свою діяльність із розслідування різних злочинів, які вчиняються на території України. Ми створили Офіс у Києві, і ми працюємо у всій Україні", - зазначив він, виступаючи онлайн на міжнародній конференції в Києві United for Justicice. United for Heritage, присвяченій розслідуванню злочину проти культурної спадщини України.

"Нині в мене немає сумнівів щодо того, що ми побачимо результати цієї невтомної роботи", - додав Хан.

Він розповів, що РФ здійснює атаки по всій Україні, зокрема руйнуючи пам'ятки культури.

"Атаки на культурні об'єкти стали патерном, типовою поведінкою окупантів на території України. Так відбувається і в інших країнах світу в інших конфліктах. На жаль", - додав прокурор МКС.

Хан звернув увагу, що такі атаки проводяться для того, щоб "деморалізувати українців, деморалізувати громади, в яких розміщені ці культурні об'єкти".

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Він наголосив, що Римський статут надає МКС повноваження розслідування злочинів проти культурної спадщини.

"Зокрема, це стосується споруд, які користуються спеціальним захистом, релігійних споруд, історичних пам'яток. Якщо на них здійснюються атаки - це злочин відповідно до Римського статуту. І Офіс МКС, маючи стабільну співпрацю з ЮНЕСКО, ефективно розслідує ці злочини, починаючи з тих злочинів, які скоювалися в Малі. ...

Ми маємо робити все можливе, щоб ці злочини не залишилися безкарними. Культура - це наше серце, це наше ДНК. І атаки на культурні об'єкти - це атаки на те, що є невід'ємною частиною нас самих", - підсумував він.

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