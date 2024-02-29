У Запоріжжі та районі скоротили тривалість комендантської години

У Запоріжжі та Запорізькому районі скоротять комендантську годину.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зменшили тривалість комендантської години у м.Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області.

Відтак комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.

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