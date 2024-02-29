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У Запоріжжі та районі скоротили тривалість комендантської години

поліція,комендантська

У Запоріжжі та Запорізькому районі скоротять комендантську годину.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Зменшили тривалість комендантської години у м.Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити", - йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області.

Відтак комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.

Також читайте: Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо штрафів за порушення комендантської години

Автор: 

Запоріжжя (2270) комендантська година (266) Запорізька область (3624) Федоров Іван (649)


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Це явно самий головний чинник, який не давав змоги будувати обороні рубежі ...
Ну-ну дятли нелякані....
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29.02.2024 14:15 Відповісти
А то корегувальники не встигають для орків наводити?
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29.02.2024 14:37 Відповісти
 
 