У Запоріжжі та районі скоротили тривалість комендантської години
У Запоріжжі та Запорізькому районі скоротять комендантську годину.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Зменшили тривалість комендантської години у м.Запоріжжі та районі. Безпекова ситуація дозволяє це зробити", - йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Запорізької області.
Відтак комендантська година буде починатись о 24:00 і завершуватись о 05:00 годині ранку.
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