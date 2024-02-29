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Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю 1 березня

литва,кордон,білорусь

Литва з четверга, 29 лютого, на п’ятницю, 1 березня, закриє ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - "Лаворішкес" і "Райгардас".

Про це, як пише Цензор.НЕТ, повідомляє LRT.

Литовські інституції стверджують, що це спрямовано на розв'язання проблем національної безпеки, контрабанди, порушення міжнародних санкцій.

У країні залишаться діяти тільки пропускні пункти в "Мядінінкай" і "Шальчінінкай". І на них з 1 березня також буде припинено рух пішоходів і велосипедистів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із 1 березня Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Інші обмеження

Крім того, буде заборонено здійснювати посадку та висадку пасажирів на залізничних пунктах пропуску "Кяна" та "Кібартай", за винятком особливих випадків, які будуть визначатися Службою охорони державного кордону.

Також ухвалено рішення обмежити на 50 відсотків кількість дозволів, що видаються білоруським і литовським перевізникам, які здійснюють регулярні міжнародні пасажирські перевезення автобусами.

Торік департамент державної безпеки Литви попередив, що білоруська розвідка намагається вербувати людей, які їздять між Литвою та Білоруссю.

Читайте також: Литва перевірить 18 тис. своїх мешканців-білорусів

Автор: 

Білорусь (7937) Литва (2409) пункт пропуску (803)


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Закривайте всі пункти пропуску з білоруссю 🙁
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29.02.2024 14:00 Відповісти
Туск також зробив заяву, що Польща може заборонити сільгосппродукцію з Росії та Білорусі, а може і ні. Але з Україною на догоду кремлю Польща вже підступно заборонила сільгосппродукцію, перекривши кордон. Продажні хитрі виродки.
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29.02.2024 15:20 Відповісти
 
 