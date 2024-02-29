Омбудсман Лубінець за 1,5 року отримав понад 1800 звернень про цивільних полонених і зниклих безвісти

З 1 вересня 2022 року до 16 лютого 2024 року до секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця надійшло 1808 звернень, які стосувалися цивільних, позбавлених волі внаслідок збройної агресії проти України, а також зниклих безвісти за особливих обставин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Zmina.

Над питаннями забезпечення прав цивільних осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, працює Департамент моніторингу додержання прав у секторі оборони та прав ветеранів і військовослужбовців, полонених та членів їхніх родин.

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Департамент у структурі секретаріату уповноваженого був утворений 1 вересня 2022 року. За період його функціонування надійшло 1808 звернень в інтересах зазначених категорій осіб.

Раніше повідомлялося, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими офіційно буде займатися цивільними особами, яких позбавили особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

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