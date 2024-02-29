ЗСУ ліквідували ворожу групу підрозділу "Ахмат" на Бахмутському напрямку, рашисти були розбиті нашою артилерією та добиті дронами, - Євлаш

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Одна з бригад ЗСУ, яка тримає оборону на цьому напрямку, знищила одну зі штурмових груп ворожого підрозділу "Ахмат". Після цього окупанти відмовилися йти в наступ.

Про це заявив начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, до 20 осіб, з метою відбиття раніше втраченого положення, повернення його під свій контроль для подальшого просування і виходу на плацдарми в напрямку Часового Яру.

Зараз там активно діють штурмові групи у вигляді підрозділів "Ахмат". Нещодавно одна з бригад, яка тримає оборону на цьому напрямку, знищила одну з таких груп. Спочатку йшла штурмова група, за нею мала висуватися група закріплення. Окупанти були розбиті нашою артилерією та добиті дронами. Група висування також була виявлена. По ній було нанесено вогневе ураження, після чого підрозділи відмовилися продовжувати свої наступальні дії", - розповів Євлаш.

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За його словами, Часів Яр зараз є найбільшим містом на цьому напрямку, до якого прикута увага ворога.

"Впродовж року ворог не полишав своїх намірів, постійно завдавав потужних ударів по Часовому Яру. Зараз росіяни задіяли авіацію, яка постійно скидає на місто керовані авіабомби, обстрілює його з мінометів та артилерії усіх видів, калібрів", - додав Євлаш.

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