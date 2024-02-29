УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4751 відвідувач онлайн
Новини Війна
6 587 10

ЗСУ ліквідували ворожу групу підрозділу "Ахмат" на Бахмутському напрямку, рашисти були розбиті нашою артилерією та добиті дронами, - Євлаш

танк,зсу,російський

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Одна з бригад ЗСУ, яка тримає оборону на цьому напрямку, знищила одну зі штурмових груп ворожого підрозділу "Ахмат". Після цього окупанти відмовилися йти в наступ.

Про це заявив начальник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

"Ворог намагається атакувати малими штурмовими групами, до 20 осіб, з метою відбиття раніше втраченого положення, повернення його під свій контроль для подальшого просування і виходу на плацдарми в напрямку Часового Яру.

Зараз там активно діють штурмові групи у вигляді підрозділів "Ахмат". Нещодавно одна з бригад, яка тримає оборону на цьому напрямку, знищила одну з таких груп. Спочатку йшла штурмова група, за нею мала висуватися група закріплення. Окупанти були розбиті нашою артилерією та добиті дронами. Група висування також була виявлена. По ній було нанесено вогневе ураження, після чого підрозділи відмовилися продовжувати свої наступальні дії", - розповів Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються захопити населені пункти Іванівське та Богданівку на Бахмутському напрямку, - Сили оборони

За його словами, Часів Яр зараз є найбільшим містом на цьому напрямку, до якого прикута увага ворога.

"Впродовж року ворог не полишав своїх намірів, постійно завдавав потужних ударів по Часовому Яру. Зараз росіяни задіяли авіацію, яка постійно скидає на місто керовані авіабомби, обстрілює його з мінометів та артилерії усіх видів, калібрів", - додав Євлаш.

Читайте також: ЗСУ завдали ракетного удару по скупченню російських військ: ліквідовано 19 окупантів

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) Донецька область (8529) Євлаш Ілля (162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Агрессивная война ведется руками мразей. Каждый забараненный рашист на шаг приближает победу Украины. Вот почему нужны дрони - самых разных модификаций.

Кроме дронов индивидуального поражения, нужны дроны бомбардировщики способные накрывать группы оккупантов сбрасывая 10 - 20 боеприпасов на головы этих тварей чтобы процесс ликвидации рашистов был более уверенным и практическим.

Дроны индивидуального поражения в совокупности с дронами массового поражения при поддержке снайперов и артиллерии - адская смесь от которой рашистам гарантирована смерть.
показати весь коментар
29.02.2024 14:25
+2
Кстати, со всей кацапляндии в Чечню съезжаются, чтобы в тот Ахмат попасть. Кацапское раболепие перед кавказцами - это на генетическом уровне
показати весь коментар
29.02.2024 14:37
+1
В этом ахмате одни русские там каддыровцев нет
показати весь коментар
29.02.2024 14:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Агрессивная война ведется руками мразей. Каждый забараненный рашист на шаг приближает победу Украины. Вот почему нужны дрони - самых разных модификаций.

Кроме дронов индивидуального поражения, нужны дроны бомбардировщики способные накрывать группы оккупантов сбрасывая 10 - 20 боеприпасов на головы этих тварей чтобы процесс ликвидации рашистов был более уверенным и практическим.

Дроны индивидуального поражения в совокупности с дронами массового поражения при поддержке снайперов и артиллерии - адская смесь от которой рашистам гарантирована смерть.
показати весь коментар
29.02.2024 14:25 Відповісти
Это да, но у кацапни сейчас производство дронов тоже идет на полном конвеере, поэтому тут уже задача идет, чтобы поддержать паритет. Может там обещанные новые "вундеваффе" что-то дадут, что роями атакуют, но опять таки, их нужно десятками тысяч и их поставки зависят уже от других людей
показати весь коментар
29.02.2024 14:35 Відповісти
В этом ахмате одни русские там каддыровцев нет
показати весь коментар
29.02.2024 14:32 Відповісти
Кстати, со всей кацапляндии в Чечню съезжаются, чтобы в тот Ахмат попасть. Кацапское раболепие перед кавказцами - это на генетическом уровне
показати весь коментар
29.02.2024 14:37 Відповісти
отож і не дивно.. зазвичай кадирівці знімають свої тік-ток війська за 100 км від ЛБЗ з Україной
показати весь коментар
29.02.2024 14:46 Відповісти
а тих , шо під києвом кричали ахмат сіла, мож, теж ліквідуємо? чи на пєрєвосрітаніє?
https://censor.net/ua/photo_news/3475729/molodykiv_yaki_krychaly_ahmat_syla_zatrymano_na_kyyivschyni_sbu_videofotoreportaj
показати весь коментар
29.02.2024 14:32 Відповісти
Лохмат - силос!
показати весь коментар
29.02.2024 15:49 Відповісти
лохмат? уже всё,, а как же дон? в рот взял? дон, дон ******
показати весь коментар
29.02.2024 16:45 Відповісти
а вони з барашками були?
показати весь коментар
29.02.2024 17:22 Відповісти
 
 