Україна намагатиметься утримати лінію фронту впродовж наступних 6 місяців, до отримання F-16 та збільшення виробництва західних боєприпасів, - Bloomberg
Україна намагатиметься втримати лінію фронту наскільки це можливо до другої половини 2024 року. Тоді Київ може отримати винищувачі F-16, а виробництво західних боєприпасів має збільшитися. Це дозволило б Україні спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники не збільшать постачання боєприпасів, за словами особи, знайомої з їхнім аналізом.
Внутрішні оцінки ситуації на полі бою з Києва стають все більш похмурими, оскільки українські війська намагаються стримувати російські атаки, обмежуючи кількість снарядів, які вони можуть випустити", - пише видання.
Водночас, як стверджує глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якого цитує Bloomberg, "великий наступ, як і раніше, буде проблемою для Кремля", оскільки попри брак ресурсів в України, Росії буде потрібно набагато більше солдатів, а також важких танків і транспортних засобів для початку наступу.
"У Путіна більше артилерії, він має можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, танків і бронетехніки", - наголосив Бауер.
Він вказав на те, що, російські війська під час взяття Авдіївки гинули з високим коефіцієнтом - семеро на кожного втраченого Києвом солдата.
"Співвідношення 1:7 означає, що йому (Путіну, - ред.) знадобиться багато сил, щоб перемогти українців", - додав адмірал.
"Стратегія України полягає в тому, щоб спробувати утримати лінію фронту наскільки це можливо до другої половини року, коли вона може отримати винищувачі F-16, а західне виробництво боєприпасів повинно збільшитися. Це дозволить Києву спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році", - зазначає Bloomberg.
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Але не так багато як потрібно!
як і про дерева
як і про захисні споруди
2025 рік - оптимістично .
вообще было бы класно все ядерном огнем сгорело от львова чопа до казахстана,абсолютно весь постсовок должен быть уничтожен со всей населяющей в нем биомассой.
Я вважаю, що земля, по хорошому, мала б належати тваринам. Бо тварини, на відміну від людей, є нормальні істоти. А люди кончені, факт.
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Итальянский военный... станция Овдiiвка.1942 Донбас
Что с мобилизацией?
Модернизация возможна при содействии США, при том что уже более полугода США блокирует военные поставки, радости мало