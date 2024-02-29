УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4642 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 836 57

Україна намагатиметься утримати лінію фронту впродовж наступних 6 місяців, до отримання F-16 та збільшення виробництва західних боєприпасів, - Bloomberg

зсу

Україна намагатиметься втримати лінію фронту наскільки це можливо до другої половини 2024 року. Тоді Київ може отримати винищувачі F-16, а виробництво західних боєприпасів має збільшитися. Це дозволило б Україні спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники не збільшать постачання боєприпасів, за словами особи, знайомої з їхнім аналізом.

Внутрішні оцінки ситуації на полі бою з Києва стають все більш похмурими, оскільки українські війська намагаються стримувати російські атаки, обмежуючи кількість снарядів, які вони можуть випустити", - пише видання.

Водночас, як стверджує глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якого цитує Bloomberg, "великий наступ, як і раніше, буде проблемою для Кремля", оскільки попри брак ресурсів в України, Росії буде потрібно набагато більше солдатів, а також важких танків і транспортних засобів для початку наступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захід був надто оптимістичним щодо війни РФ проти України у 2023 році, - адмірал Бауер

"У Путіна більше артилерії, він має можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, танків і бронетехніки", - наголосив Бауер.

Він вказав на те, що, російські війська під час взяття Авдіївки гинули з високим коефіцієнтом - семеро на кожного втраченого Києвом солдата.

"Співвідношення 1:7 означає, що йому (Путіну, - ред.) знадобиться багато сил, щоб перемогти українців", - додав адмірал.

"Стратегія України полягає в тому, щоб спробувати утримати лінію фронту наскільки це можливо до другої половини року, коли вона може отримати винищувачі F-16, а західне виробництво боєприпасів повинно збільшитися. Це дозволить Києву спланувати ще один можливий контрнаступ у 2025 році", - зазначає Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весняна погода може змінити ситуацію на фронті, сповільнивши рух важкої техніки, - Євлаш

Автор: 

бойові дії (3857) Bloomberg (235) ЗСУ (7569) Бауер Роб (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
А без епохальних і потужних контрнаступів ніяк?
показати весь коментар
29.02.2024 14:55
+7
Контрнаступ у 2025 році? А що каже наша буданга, плани контрнаступу вже на столі у пуціна?
показати весь коментар
29.02.2024 14:52
+7
Чомусь ніхто не бере до уваги мульярд дронів від Зеленського, вони там шо взагалі не в курсі?
показати весь коментар
29.02.2024 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яких ще 6 місяців?((Та ж казали до літа((
показати весь коментар
29.02.2024 14:50 Відповісти
уже літають, судячи із сушкопаду......
Але не так багато як потрібно!
показати весь коментар
29.02.2024 14:52 Відповісти
Не думаю,що вже літають,бо москалі про це б вже кричали.Думаю збивають модернізованими ,допотопними С200,котрі ніодна технологія не може приземлити)та Буками модернізованими під американські ракети.
показати весь коментар
29.02.2024 15:18 Відповісти
москалі зараз "сліпі" без А-50
показати весь коментар
29.02.2024 15:20 Відповісти
Вони не кричать, бо ще рік тому всі F-16 вже позбивали ))
показати весь коментар
29.02.2024 15:22 Відповісти
альо....коннашенков на полном серйозе еще месяца 1,5-2 назад сбил около 10 ф16)
показати весь коментар
29.02.2024 15:41 Відповісти
*та збільшення виробництва західних ***********
показати весь коментар
29.02.2024 15:15 Відповісти
Контрнаступ у 2025 році? А що каже наша буданга, плани контрнаступу вже на столі у пуціна?
показати весь коментар
29.02.2024 14:52 Відповісти
Початок червня перетворюється на початок вересня.
показати весь коментар
29.02.2024 14:53 Відповісти
Чомусь ніхто не бере до уваги мульярд дронів від Зеленського, вони там шо взагалі не в курсі?
показати весь коментар
29.02.2024 14:55 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 14:59 Відповісти
вони в курсі, що чергові "слова на вітер"
як і про дерева
як і про захисні споруди
показати весь коментар
29.02.2024 15:13 Відповісти
А без епохальних і потужних контрнаступів ніяк?
показати весь коментар
29.02.2024 14:55 Відповісти
А зелені довбойоби контрнаступами марять. І це при тому, що не можуть втримати нинішні фронти від просування кацапами. І звідки вони взагалі взяли, що у 25 році ще будуть при владі?
показати весь коментар
29.02.2024 14:58 Відповісти
А яка в них перешкода не бути при владі до 2025р?Самі вони не підуть.Силовики не перейдуть на сторону народу,якщо заворуха буде,а будуть ******* от душі якби тільки не в окопи .Шанс 2022р безнадійно втрачений,коли ЗЕ труси міняв кожні 5 хвилин в бункері,навіть Єрмак трохи мулу пустив,а потім взяв все під контроль
показати весь коментар
29.02.2024 15:07 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 15:10 Відповісти
Півроку? Єрунда, до тих пір будемо м'ясом дірки затикати, за стратегією Арахамії.
показати весь коментар
29.02.2024 15:00 Відповісти
Это тот самый Адмирал Бауер который сказал что Авдеевка "невелика втрата"?
показати весь коментар
29.02.2024 15:01 Відповісти
У порівнянні з Херсоном взагалі мізерна.
показати весь коментар
29.02.2024 15:03 Відповісти
Авдіївки, власне, взагалі більше нема.
показати весь коментар
29.02.2024 15:17 Відповісти
Нема як населеного пункту, у віськовому плані ще як є - панівна висота та укріпрайон.
показати весь коментар
29.02.2024 15:30 Відповісти
Значить наступні 6 місяців ухилянти ховайтеся. Нам то тутешнім пенсіонерам все одно, а ви тикайте з цього сайту поки вас не виявили.))
показати весь коментар
29.02.2024 15:01 Відповісти
Ухилялись 2 года (вернее 10 лет с 2014), так что какие-то 6 месяцев как два пальца об асфальт
показати весь коментар
29.02.2024 15:12 Відповісти
Щоб планувати контрнаступ - потрібно мати перевагу в ресурсах - людських , збройних , *********** .
2025 рік - оптимістично .
показати весь коментар
29.02.2024 15:04 Відповісти
У нас з допомогою навіть в цьому році величезні проблеми, кацапи укріплюються, про кількість людей і говорити зайве. Оці всі плани виглядають на мій погляд утопічно. Або може й самовбивчо.
показати весь коментар
29.02.2024 16:10 Відповісти
Bloomberg - помойка . С 1990-х годов репортеры Bloomberg News могли отслеживать ряд данных о пользовании терминалами, что, по словам М.Уинклера, позволяло понять, как именно клиенты пользуются терминалами и какие темы их интересуют больше всего. https://ru.interfax.com.ua/news/general/152554.html Главред Bloomberg принес извинения и разъяснил нюансы доступа журналистов к данным клиентов...
показати весь коментар
29.02.2024 15:04 Відповісти
пів року при умові що фронт не посунеться. А то не дадуть
показати весь коментар
29.02.2024 15:05 Відповісти
"Мы плавно и уверенно" наступаем на грабли!
показати весь коментар
29.02.2024 15:14 Відповісти
ти хіба що плавно і впевненно блазнюєш, клоуне
показати весь коментар
29.02.2024 15:19 Відповісти
Сегодня ехал в тралике, в обед по делам, так мне пенсионерка одна жаловалась, что она бы этого ********** клована руками на части порвала бы за то что он он гнусавый мудак и чмо
показати весь коментар
29.02.2024 15:21 Відповісти
Цікаво, що ця пенсіонерка тринділа в 2019. Угадаю з 3 раз.
показати весь коментар
29.02.2024 16:00 Відповісти
багато коментуючих що зараз є на сайті загинуть. вони стали на захист зєлі та проти поляків. ну самі вони свою долю вибрали......
показати весь коментар
29.02.2024 15:15 Відповісти
как то ******* доживу до конца войны или нет)вот честно,надеюсь что в след.жизни буду хоть деревом хоть камнем но не в ****** постсовке)
вообще было бы класно все ядерном огнем сгорело от львова чопа до казахстана,абсолютно весь постсовок должен быть уничтожен со всей населяющей в нем биомассой.
показати весь коментар
29.02.2024 15:45 Відповісти
благословляю тебе.
показати весь коментар
29.02.2024 15:47 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 17:07 Відповісти
Не то шоб я був з вами не згодний, але хіба інші чимось краще?
Я вважаю, що земля, по хорошому, мала б належати тваринам. Бо тварини, на відміну від людей, є нормальні істоти. А люди кончені, факт.
показати весь коментар
29.02.2024 16:01 Відповісти
Тю, як не вмер , так здох. Гiршоi тварини за людину - немае...
показати весь коментар
29.02.2024 17:08 Відповісти
Людині до тварин еволюціонувати ще і еволюціонувати. Люди втратили душу в процесі "еволюції", розміняли на папірці з мордами, на машинкі і домікі, на айфончікі і губатих шлюх. Будь-яка тварина краща, чесніша і моральніша за людину. Нажаль.
показати весь коментар
29.02.2024 17:27 Відповісти
Pri nastupu nuzni F-16 i ecio vazno kakije raketi i bombi dast zapad pri nix ,i skolko dast ,eto dajiot premucestvo vozduxe nad kacapami.Te ze raketi kakije dast ,vet mogut dat i raketi do 1000 kilometrov sto letit,bombi skazem 1 toni ,mogut dat s kasetam bombamii.Raznix typov jest raketi i bombi sto jest u zapada s F-16.Pri vstrece su34 i F-16 jesli necajno takoje popadiotsia srazu sbyti su 34 ili su 35,tut voprososv netu
показати весь коментар
29.02.2024 15:22 Відповісти
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-29/ukraine-russia-war-kyiv-sees-risk-of-russian-breakthrough-by-summer Bloomberg . в курсі, що рашист- кровопивця української крові ,згідно підкилимних домовленостей з США.НАТО І ЄС.буде знищувати Україну і вбивати український народ , ще весь 24 рік
показати весь коментар
29.02.2024 15:37 Відповісти
"Українські чиновники стурбовані тим, що російський наступ може набрати значних обертів". ... Поки вони будуть шукати легкий хліб то можуть залишитися без України.
показати весь коментар
29.02.2024 15:57 Відповісти
а свої зелені виробляти так і не збираються.....за те асхфальт на 17 лярдів....
показати весь коментар
29.02.2024 16:10 Відповісти
При співвідношенні втрат 1 до 7 ********* не тільки не переможе, але й остаточно стане країною інвалідів, імпотентів, дебілів і алкодегенератів. Кацапкам доведеться народжувати від китайців і "чуркобєсов" всіх мастей яких вони зневажають і ненавидять, або запровадити державну програму примусового штучного запліднення від здорових донорів. У них і так була демографічна криза. Тепер наближається демографічний колапс.
показати весь коментар
29.02.2024 16:18 Відповісти
А часом не наоборот?
Расия избавится от уголовников, пьяниц и нищих из депрессивных регионов - пусть сокращение, но и оздоровление популяции!
показати весь коментар
29.02.2024 18:25 Відповісти
Ну і кого ж тоді вони експлуатувати будуть в якості "работніков"? Чомусь все населення ********** мріє жити в москві, пітері, новосибірську або владивостоці. Все інше в ********** повна дупа з якої тікають і мріють виїхати і ніколи не повернутись. Саме оце бидло виробляє ВВП і забезпечує паразитарне існування великих міст-вітрин.
показати весь коментар
29.02.2024 18:33 Відповісти
"

Несколько беднейших регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. Как объясняют эксперты, это связано с выплатами за участие в войне против Украины.

Об этом сообщило "https://www.radiosvoboda.org/a/news-bidni-regiony-rf-zrostannja-nakopychen-grobovi/32840781.html Радио Свобода ", информирует .

Несколько регионов России показали аномальный прирост денежных средств на банковских счетах. При среднем приросте в размере от шести до девяти процентов в предыдущие пять лет, в 2023 году Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия - на 33,26%, а Тива - на рекордные 57,57%.
показати весь коментар
29.02.2024 18:56 Відповісти
Одноразові "похоронні" та "інвалідні" гроші скоро будуть витрачені на нагальні потреби самок та їх лічинок. Де брати наступні кошти? Хто їм буде заробляти? Трупи чи пяні в гівно інваліди? "Празднік жізні" дуже скоро обернеться жахливим похміллям...
показати весь коментар
29.02.2024 19:06 Відповісти
" И когда они вспоминали об этом, говорили, повторяя, как молитву, мрачную лагерную поговорку: "Умри ты сегодня, а я завтра"
показати весь коментар
01.03.2024 10:11 Відповісти
https://youtube.com/shorts/PewVyBd3Xmo?si=yT6jQFgaWfjaXDv0 ...

Итальянский военный... станция Овдiiвка.1942 Донбас
показати весь коментар
29.02.2024 16:33 Відповісти
коротко ,о чем , некогда мне видосики смотреть
показати весь коментар
29.02.2024 16:39 Відповісти
за 6 месяцев у лаптей ни одного самолета не останется
показати весь коментар
29.02.2024 16:38 Відповісти
Там нет видосика
показати весь коментар
29.02.2024 16:44 Відповісти
мультики ?
показати весь коментар
29.02.2024 16:45 Відповісти
"Україна намагатиметься втримати лінію фронту наскільки це можливо до другої половини 2024 року. Тоді Київ може отримати винищувачі F-16, а виробництво західних *********** має збільшитися. " - а воевать кто будет?
Что с мобилизацией?
показати весь коментар
29.02.2024 18:26 Відповісти
Если в фках будет старая авионика,то это те же самые "тупые миги ".
Модернизация возможна при содействии США, при том что уже более полугода США блокирует военные поставки, радости мало
показати весь коментар
29.02.2024 18:54 Відповісти
 
 