На фронті критична ситуація, важкі бої, з пораненими та загиблими: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та приладів нічного бачення
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги зі збором на дрони, Starlink, рації та приладі нічого бачення для українських захисників.
Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На фронті критична ситуація, особливо біля Часового Яру, Новомихайлівки та сіл на захід від Авдіївки. Важкі бої, дуже важкі бої з загиблими та важкопораненими. Ворог штурмує та закидає керованими авіаційними бомбами наші позиції. Нашим бійцям потрібна термінова допомога!" - йдеться в повідомленні.
Так, воїнам 3 ОШБр потрібен Мавік 3Т - 195 тис. грн.
Для ще одного штурмового підрозділу потрібні
Мавіки про - кожен по 79 тис. грн, а також потрібні старлінк, рації, та прилад нічного бачення.
Протягом 10 днів Юсупова викупила:
Два Мавік 3 Т та чотири Мавік 3 про. 276 900 грн та 345 000 грн;
Оплатила апарати АЗФ для важкопоранених - 125 тис. грн;
Прилад нічного бачення на каску - 14 тис. грн;
Ліки для прифронтового шпиталю - 10 599 грн
Сьогодні волонтерка оплатила;
Старлінк - 20 750 грн
Рації з акумулятором - 30 417 грн
Прилад нічного бачення - 27 050 грн.
Реквізити для допомоги:
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
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nvg-10 сам по собі він лайно, і коштує 11 тис.
Умеров, курва? Де прилади?
вчись як треба працювати.
Бо волонтери не повинні вічно твою работу робити!
Хай хлопці одужують
Мені цікаво інше - чи потрапили за призначенням ці 200 000 дронів?
Тут є великі сумніви.
Самая лживая и подлая нация на которую никто не нападал...
Голобородька на оставил выбора никому..., генералов Залужного и Шапталы нет..., теперь к победе коммунизма...
Це називається медвежа послуга, можливо звучіть досить жорстко та ганебно, але пора перестати латати гниле корито. Хто в темі той зрозуміє.
Можливо ти купиш йому артелерійській постріл в момент коли лізе м'ясо на броні? Ні.
Чі ракетну систему земля-повітря на 500 км з мозгом на борту? Щоб тонна вибухівки не впала тобі на голову? Ні.
Можливо зенітно-програмовані **********? Неж ні.
Плита, кровоспас, шлем, шумоподавляючі системи, окуляри, баф-маска, одяг, їжа, та навідь нічник, має забезпечуватися зразу після влк, без всяких там але і може.
Кацапи мають жирок щоб і рибу з'їсти та на пляшку сісти, а у нас нічого не змінилося все потужньо-незламно-глобально.
Поміняли, шило на швайку.
Але все що можу - доначу Бірюкову. Хоча би тому, що він не помічений мною у брехні. На відміну від попередньої Юсупової.