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Новини Війна
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На фронті критична ситуація, важкі бої, з пораненими та загиблими: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та приладів нічного бачення

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги зі збором на дрони, Starlink, рації та приладі нічого бачення для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті критична ситуація, особливо біля Часового Яру, Новомихайлівки та сіл на захід від Авдіївки. Важкі бої, дуже важкі бої з загиблими та важкопораненими. Ворог штурмує та закидає керованими авіаційними бомбами наші позиції. Нашим бійцям потрібна термінова допомога!" - йдеться в повідомленні.

Так, воїнам 3 ОШБр потрібен Мавік 3Т - 195 тис. грн.

Для ще одного штурмового підрозділу потрібні

Мавіки про - кожен по 79 тис. грн, а також потрібні старлінк, рації, та прилад нічного бачення.

Протягом 10 днів Юсупова викупила:

Два Мавік 3 Т та чотири Мавік 3 про. 276 900 грн та 345 000 грн;
Оплатила апарати АЗФ для важкопоранених - 125 тис. грн;
Прилад нічного бачення на каску - 14 тис. грн;
Ліки для прифронтового шпиталю - 10 599 грн

Сьогодні волонтерка оплатила;

Старлінк - 20 750 грн
Рації з акумулятором - 30 417 грн
Прилад нічного бачення - 27 050 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова

Наталія Юсупова

Звіт про допомогу ЗСУ, Наталія Юсупова
Звіт про допомогу ЗСУ, Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова
Наталія Юсупова

Автор: 

допомога (8367) збір (337) волонтери (1335) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+14
допомагаю тільки порохоботам. зелені йдуть на єрмака.
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29.02.2024 15:34
+14
Та даже такого « лайна» НЕМА!

Умеров, курва? Де прилади?
вчись як треба працювати.

Бо волонтери не повинні вічно твою работу робити!
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29.02.2024 15:40
+11
Умеров все по фронтах і по фронтах,,,,,,
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29.02.2024 15:25
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Прилад нічного бачення на каску - 14 тис. грн;
nvg-10 сам по собі він лайно, і коштує 11 тис.
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29.02.2024 15:22 Відповісти
Та даже такого « лайна» НЕМА!

Умеров, курва? Де прилади?
вчись як треба працювати.

Бо волонтери не повинні вічно твою работу робити!
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29.02.2024 15:40 Відповісти
Аіех, купуй дешевше та кращої якості та не скигли на Юсупову; ми усі разом тобі тільки подякуємо.
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29.02.2024 15:50 Відповісти
Я їх виробник якщо що, тільки не цих.
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29.02.2024 16:50 Відповісти
Дякую!
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29.02.2024 18:19 Відповісти
То, мабуть, варто зв'язатись з Юсуповою напряму і вирішити це питання.
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29.02.2024 20:26 Відповісти
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01.03.2024 08:27 Відповісти
Умеров все по фронтах і по фронтах,,,,,,
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29.02.2024 15:25 Відповісти
От попрошайки эти Юсуповы... всё просят и просят, им же уже ясно сказали, что они уже получили почти мильён дронов... От неблагодарные, ненасытные..
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29.02.2024 15:38 Відповісти
хайло завали, паскудо
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29.02.2024 20:27 Відповісти
Це сарказм .
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29.02.2024 20:33 Відповісти
Ванька не понял
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01.03.2024 00:28 Відповісти
На куй тут твій сарказм?
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01.03.2024 06:42 Відповісти
Ванька Ванькин
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01.03.2024 14:44 Відповісти
+ на лікування
Хай хлопці одужують
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29.02.2024 15:25 Відповісти
+
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29.02.2024 21:05 Відповісти
.лять, зла не зватает на тех зебилов. Им Байден еще прошлым летом говорил, шобы немедленно залечь в жесткой обороне. Не , зебилы и народ положили , и боеприпасы все выпуляли налево-направо.
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29.02.2024 15:28 Відповісти
буратінка виконує не прохання та поради Байдена, а накази патрушева.
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29.02.2024 15:54 Відповісти
І де мільйон дронів, де хоч щось на армію від держави? А, ми вам пенсії платите, а ви донатьте. І не заважайте красти, суки майданні
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29.02.2024 15:29 Відповісти
"За перші два місяці 2024 року українські виробники виготовили близько 200 000 FPV-дронів. Про це у коментарі Forbes Ukraine заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр." /15:03 29 лютого 2024/
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29.02.2024 20:08 Відповісти
Яке відношення ця Гвоздяр має до виговлення цих дронів? Це все приватні виробники , продукцію якиз викупили донори і волонтери і ще далеко не всю. Зеленьський і Шмигаль ні копійки ще не виділили на виробництво саме державних дронів і ця Гвоздяр і цифри точної неможе знати, хто, що із приватників виготовив і продав волрнтерам.
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29.02.2024 20:15 Відповісти
За що купив, за те продав.
Мені цікаво інше - чи потрапили за призначенням ці 200 000 дронів?
Тут є великі сумніви.
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01.03.2024 08:31 Відповісти
Як мавіки допоможуть проти керованих авіабомб?
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29.02.2024 15:30 Відповісти
Так, вони цими бомбами просто зносять наш фронт, і той десяток збитих бомбардувальників мало на що впливають - їх ще сотня з чимось. Окрім того, тут пишуть про F-16, які прибудуть через пів(!) року - вони вже не ************, якщо і далі так піде. Довоювались...
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29.02.2024 16:09 Відповісти
+
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29.02.2024 15:33 Відповісти
допомагаю тільки порохоботам. зелені йдуть на єрмака.
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29.02.2024 15:34 Відповісти
Подоляк?
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29.02.2024 15:37 Відповісти
Гаворящій кракоділ.
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29.02.2024 15:49 Відповісти
Судя по дате реестрации-очень молодой крокодил.
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29.02.2024 15:54 Відповісти
А як же асфальт...,
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29.02.2024 15:51 Відповісти
17 мільярдів на ямковий ремонт доріг, а? Війна війною, а дерибан за розкладом
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29.02.2024 16:11 Відповісти
+
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29.02.2024 16:01 Відповісти
без государства такие вопросы не решить, а государство яйца по 17 может купить и никто за это не ответит, потому, как все в доле
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29.02.2024 16:03 Відповісти
Он, до речі, на останні торги по закупівлі продуктів для армії ніхто не прийшов - кажуть, та на#єр нада, щоб в партію поставки підсунули ящик-другий з гнилою картоплею, до прикладу, а камон у лапи татарівських орлів. Або відкупайся, або в тюрячку. І харчі знову поставляють ті, хто купує готелі в Чорногорії. Бо більше постачати нікому...
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29.02.2024 16:15 Відповісти
+
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29.02.2024 16:10 Відповісти
https://youtube.com/shorts/hW6padhJWUw?si=RTILLi98wVz-2jro ...

Самая лживая и подлая нация на которую никто не нападал...
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29.02.2024 16:37 Відповісти
+1000 грн
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29.02.2024 16:57 Відповісти
Дякую! Вы молодец!
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29.02.2024 22:03 Відповісти
все є. І тепловізори і дрони. Але воно потрібніше на західному кордоні. І військові і поліція. Там же страшний чувак в гідрокостюмі. А схід зачекає
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29.02.2024 17:06 Відповісти
На заході кордон від поляків стережуть
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29.02.2024 18:20 Відповісти
https://youtu.be/YbY148lJUsQ?si=LMpTT_JIOt7g-RL0 ...

Голобородька на оставил выбора никому..., генералов Залужного и Шапталы нет..., теперь к победе коммунизма...
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29.02.2024 17:14 Відповісти
найвеличнiший ***** (******)стностi i його 6стки менеджерiв цього не знають?
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29.02.2024 17:26 Відповісти
Треба парочку f16 придбати.. ото буде допомога..
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29.02.2024 20:02 Відповісти
Вибачаюся, але які зараз нахер донати?
Це називається медвежа послуга, можливо звучіть досить жорстко та ганебно, але пора перестати латати гниле корито. Хто в темі той зрозуміє.
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29.02.2024 20:12 Відповісти
У тебе точно немає нікого з друзів , рідних на фронті , бо таке не написав би .
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29.02.2024 20:37 Відповісти
Ну от що ти доброго зробиш купуючи все що потрібно захиснику держави за власний кошт?
Можливо ти купиш йому артелерійській постріл в момент коли лізе м'ясо на броні? Ні.
Чі ракетну систему земля-повітря на 500 км з мозгом на борту? Щоб тонна вибухівки не впала тобі на голову? Ні.
Можливо зенітно-програмовані **********? Неж ні.
Плита, кровоспас, шлем, шумоподавляючі системи, окуляри, баф-маска, одяг, їжа, та навідь нічник, має забезпечуватися зразу після влк, без всяких там але і може.

Кацапи мають жирок щоб і рибу з'їсти та на пляшку сісти, а у нас нічого не змінилося все потужньо-незламно-глобально.
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29.02.2024 20:56 Відповісти
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29.02.2024 20:24 Відповісти
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29.02.2024 20:44 Відповісти
Це і є приклад, «доцільності та дієвості», заміни СРАТЬєхом Зеленським у Міноборони, отого в очочках адвоката, що малював щось на салфетках…, на такого ж Умерова…. Почалися у МОУ, докорінні зміни, без самих змін…
Поміняли, шило на швайку.
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29.02.2024 21:22 Відповісти
Як би я не ставився до Юсупової, але ЦИМ її словам "На фронті критична ситуація, важкі бої, з пораненими та загиблими" - я довіряю.
Але все що можу - доначу Бірюкову. Хоча би тому, що він не помічений мною у брехні. На відміну від попередньої Юсупової.
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29.02.2024 22:32 Відповісти
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29.02.2024 22:37 Відповісти
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01.03.2024 09:06 Відповісти
 
 