На фронті критична ситуація, важкі бої, з пораненими та загиблими: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, рацій та приладів нічного бачення

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги зі збором на дрони, Starlink, рації та приладі нічого бачення для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті критична ситуація, особливо біля Часового Яру, Новомихайлівки та сіл на захід від Авдіївки. Важкі бої, дуже важкі бої з загиблими та важкопораненими. Ворог штурмує та закидає керованими авіаційними бомбами наші позиції. Нашим бійцям потрібна термінова допомога!" - йдеться в повідомленні.

Так, воїнам 3 ОШБр потрібен Мавік 3Т - 195 тис. грн.

Для ще одного штурмового підрозділу потрібні

Мавіки про - кожен по 79 тис. грн, а також потрібні старлінк, рації, та прилад нічного бачення.

Протягом 10 днів Юсупова викупила:



Два Мавік 3 Т та чотири Мавік 3 про. 276 900 грн та 345 000 грн;

Оплатила апарати АЗФ для важкопоранених - 125 тис. грн;

Прилад нічного бачення на каску - 14 тис. грн;

Ліки для прифронтового шпиталю - 10 599 грн

Сьогодні волонтерка оплатила;



Старлінк - 20 750 грн

Рації з акумулятором - 30 417 грн

Прилад нічного бачення - 27 050 грн.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": У прифронтовий шпиталь терміново потрібні апарати АЗФ для важкопоранених воїнів, які вийшли з Авдіївки, оголошено збір коштів, - волонтерка Юсупова

































