Литва продовжила на 2 роки роботу Спільної групи з розслідування воєнних злочинів РФ в Україні

Роботу Спільної групи з розслідування воєнних злочинів РФ (JTG) в Україні продовжили ще на 2 роки.

Про це заявила генеральна прокурорка Литви Ніда Грунскене, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Прокуратура Литви готова не тільки продовжувати досудове розслідування й обмінюватися з Україною та іншими членами JTG або іншими іноземними державами відповідними даними розслідування. Ми будемо прагнути до того, щоб особи, які вчинили злочини, виявлені під час досудового розслідування, не уникли кримінальної відповідальності", - зазначила вона.

Спільна слідча група, яку координує Євроюст, була створена після пропозиції литовської прокуратури об'єднати членів Євроюсту для міжнародного співробітництва з метою якомога ефективнішого розслідування воєнних злочинів, заборонених міжнародним правом, скоєних в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Немає сумнівів, що ми побачимо результати розслідування воєнних злочинів РФ, - прокурор МКС Хан

Першими угоду про співпрацю з JTG підписали генеральні прокурори Литви, України та Польщі. З моменту створення Євроюст надає необхідну координаційну, юридичну, логістичну, фінансову та іншу допомогу в діяльності групи.

До групи також долучилися прокуратура Міжнародного кримінального суду, прокуратури Естонії, Латвії, Словаччини та Румунії, Міністерство юстиції США та Європол.

Читайте також: Росія використовує тортури та незаконне позбавлення волі цивільних як зброю війни, - Генпрокурор Костін