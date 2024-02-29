Польща не виключає запровадження ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі, вивчає досвід Латвії, - Туск
Польща вивчатиме досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії й, ймовірно, запровадить аналогічну заборону.
Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею в четвер у Варшаві заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, для нього важлива думка латвійської колеги у контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні латвійського парламенту.
"Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії й не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу", - наголосив Туск.
Глава польского уряду зауважив, що сьогодні обговорить це питання з польськими фермерами під час аграрного саміту у Варшаві.
"Я хочу, щоб всі це зрозуміли: надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі та нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі й Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки. І я дякую Евіці, що ми у Брюсселі разом переконуватимемо європейські інституції дуже серйозно зайнятися безпечними для наших країн нормативними актами щодо імпорту збіжжя і продовольства зі східних напрямків", - наголосив він.
Туск додав, що Польща хоче допомогти Україні, але одночасно прагне стабілізувати ситуацію на ринках і захистити своїх фермерів.
Раніше повідомлялося, що Латвія першою в ЄС заборонила імпорт агропродукції з Росії та Білорусі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уряд Туска робить хорошу міну... щоби отримати розблокування €137 млрд. від ЄС в рамках Фонду відновлення і політики єднання, раніше заблокованих через недотримання норм ЄС попередником.
Польща ще цего не зробила?
Торгуе з РФ аж дим іде?
Ай, молодець, Дональд!
Тобто він прямо зізнався, що Польша приймала зерно від тих, хто вбиває українців, а тепер подумує чи накласти на нього ембарго чи ні
"Польща не виключає", тобто думає накласти чи не накласти
Чістосєрдєчное прізнаніе?
Бо це зерно застраховане
А в "українчиків", як ти єхидничаєш, душа за зерно зароблене потом і кровью, душа не повинна боліти?!
Якби на поляків було скинуто стільки бомб як на українців, то в них би ще не так "Пердаки палали"
Хотів би помилитися. Час покаже…
А те, ще той братік і їх потім буде нищити, вони поки не думають
Бери поки дають, а длі хоч трава не рости.
Потім у російських Гулагах наступить прозрєніє
Польща входить до топ-10 найбільших світових експортерів цибулі. Причому експортує цю цибулю Польща переважно в країни Євросоюзу, а також в Україну.
----------------------------------------------------------------------------------
Причому поляки цибулю орківську фасують і перепродають Українцям!
У поляків ті самі схеми, як в бульбашів (до 22 року), які продавали оркам білоруські криветки і банани!
Руссофашисти вже 2 роки! ******** УкраЇну, а воно ще тільки почне вивчати, а потім колись імовірно щось надумає, а може ні…
Вивчати можна довго, роками.Мабуть надіючись, що Україну нарешті доб»ють
«Влада « Польщі - це інше.
Тому не требо плутати пересічних поляків з ділками від « влади» та бізнесу.
Вони не всі однакові.
Криваві расєйські рублі не їм смердять
Блокують українську продукцію, щоб більше перепродувати пі*дарської
В Україні зараз,в раші може в майбутньому
А денюжки брюссельские возьмут или откажутся?
Или Пу больше даст?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное преступление , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE массовые убийства польских граждан, в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD пленных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 польской армии , осуществлённые весной 1940 года.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB Расстрелы производились по решению специальной «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94 тройки » НКВД СССР в соответствии с постановлением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года
расстреляно было 21 857 человек.
Поляки - военнопленные Козельска
На его территории была устроена лесопилка, а в скиту - дом отдыха им. М. Горького для сотрудников НКВД.
Польские военнопленные попали сюда после захвата Советским Союзом восточной части Польши.
Путен приди!
5 марта 1940 г., основываясь на предложении наркома внутренних дел Лаврентия Берии, который
назвал польских военнопленных и арестантов
«неисправимыми врагами советской власти»,
Политбюро решило их расстрелять.
Поляки решили наплеватьна свою историю, решили подзаработать у тех, кто убивал их
Путен приди!
А тепер нехай подумають, чому їх били козаки та УПА.