Польща не виключає запровадження ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі, вивчає досвід Латвії, - Туск

Польща вивчатиме досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії й, ймовірно, запровадить аналогічну заборону.

Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею в четвер у Варшаві заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, для нього важлива думка латвійської колеги у контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні латвійського парламенту.

"Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії й не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу", - наголосив Туск.

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Глава польского уряду зауважив, що сьогодні обговорить це питання з польськими фермерами під час аграрного саміту у Варшаві.

"Я хочу, щоб всі це зрозуміли: надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі та нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі й Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки. І я дякую Евіці, що ми у Брюсселі разом переконуватимемо європейські інституції дуже серйозно зайнятися безпечними для наших країн нормативними актами щодо імпорту збіжжя і продовольства зі східних напрямків", - наголосив він.

Туск додав, що Польща хоче допомогти Україні, але одночасно прагне стабілізувати ситуацію на ринках і захистити своїх фермерів.

Раніше повідомлялося, що Латвія першою в ЄС заборонила імпорт агропродукції з Росії та Білорусі.

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