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Польща не виключає запровадження ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі, вивчає досвід Латвії, - Туск

туск

Польща вивчатиме досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії й, ймовірно, запровадить аналогічну заборону.

Про це під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сілінею в четвер у Варшаві заявив прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, для нього важлива думка латвійської колеги у контексті рішення Риги ввести ембарго на російські продукти, що було затверджено на рівні латвійського парламенту.

"Ми ретельно вивчимо це рішення Латвії й не виключаю, що Польща прийме відповідну ініціативу", - наголосив Туск.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща може тимчасово повністю закрити кордон для товарів з України, - Туск

Глава польского уряду зауважив, що сьогодні обговорить це питання з польськими фермерами під час аграрного саміту у Варшаві.

"Я хочу, щоб всі це зрозуміли: надлишок збіжжя і продуктів в Польщі та Європі та нерівна конкуренція є не лише проблемою імпорту збіжжя і продовольства з України. Мало хто усвідомлює, що ринок в Європі й Польщі дестабілізується через продукти, які напливають з Росії та Білорусі, тому треба здійснити всі можливі кроки. І я дякую Евіці, що ми у Брюсселі разом переконуватимемо європейські інституції дуже серйозно зайнятися безпечними для наших країн нормативними актами щодо імпорту збіжжя і продовольства зі східних напрямків", - наголосив він.

Туск додав, що Польща хоче допомогти Україні, але одночасно прагне стабілізувати ситуацію на ринках і захистити своїх фермерів.

Раніше повідомлялося, що Латвія першою в ЄС заборонила імпорт агропродукції з Росії та Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща розглядає розширення ембарго на українську продукцію, - Туск

Автор: 

Білорусь (7937) Польща (8523) росія (65316) Туск Дональд (515) ембарго (305)


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Топ коментарі
+40
Угу...нас уже ****,а про рашу изучают,какие молодцы
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29.02.2024 15:51
+37
видно той Ткач наробив трохи шухеру на кордоні. і це добре. бо якщо кацапська аграрка спокійно собі тече в Польщу, а нашу блокують, то це повна ганьба полякам.
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29.02.2024 15:55
+26
Оце пасадобль! Полякі займаються бізнесом за Парашою на крові українців?!
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29.02.2024 15:52
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Угу...нас уже ****,а про рашу изучают,какие молодцы
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29.02.2024 15:51 Відповісти
Війна ж не у Польші, а пенензи то святе. 20 злотих завжди 20 злотих.
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29.02.2024 15:55 Відповісти
Так.
Уряд Туска робить хорошу міну... щоби отримати розблокування €137 млрд. від ЄС в рамках Фонду відновлення і політики єднання, раніше заблокованих через недотримання норм ЄС попередником.
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29.02.2024 15:59 Відповісти
Шо???

Польща ще цего не зробила?

Торгуе з РФ аж дим іде?

Ай, молодець, Дональд!
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29.02.2024 16:04 Відповісти
А з тих €137 млрд.хай вони відслюнявлять за те українське збіжжя, яке вони сплюндрували
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29.02.2024 16:28 Відповісти
Оце пасадобль! Полякі займаються бізнесом за Парашою на крові українців?!
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29.02.2024 15:52 Відповісти
"Польща не виключає запровадження ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі"

Тобто він прямо зізнався, що Польша приймала зерно від тих, хто вбиває українців, а тепер подумує чи накласти на нього ембарго чи ні
"Польща не виключає", тобто думає накласти чи не накласти

Чістосєрдєчное прізнаніе?
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29.02.2024 16:08 Відповісти
в суд на них подать
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01.03.2024 01:21 Відповісти
Таки виродки, насправді...
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29.02.2024 15:54 Відповісти
видно той Ткач наробив трохи шухеру на кордоні. і це добре. бо якщо кацапська аграрка спокійно собі тече в Польщу, а нашу блокують, то це повна ганьба полякам.
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29.02.2024 15:55 Відповісти
честь ему и хвала!!
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01.03.2024 01:22 Відповісти
Хтось там на туска молився😅😅😅таке саме як і кацап. Як там говорили німець виєбав поляка получилась москоляка.
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29.02.2024 15:55 Відповісти
Я правду кажучи думав, що ЄС відмовившись від газу та нафти з раші та бєлораші, ніколи звідтам аграрної продукції і не отримував. Аж після 2-х років війни ми дізнаємося, що отримував і отримує. Оце так паварот.
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29.02.2024 15:56 Відповісти
не відмовлялись в ЄС від газу. кацапи самі припинили його прокачувати північними потоками, вимагаючи розраховуватись за газ *******. Європа не пішла на той шантаж. каци тоді почали вимахуватись з прокачкою газу, типу постійні ремонти газогонів. а коли вже вимахуватись було некомільфо, то підірвали північні потоки, щоб убезпечити себе від арбітражних позовів - типу форс мажор, не можемо виконати поставку..
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29.02.2024 17:00 Відповісти
Хай спочатку заплатять за ті тонни зерна, які вони сплюндрували.
Бо це зерно застраховане
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29.02.2024 15:59 Відповісти
Зернотрейдери своє не упустять, відшкодують кожен втрачений цент.
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29.02.2024 16:02 Відповісти
ти баригою зерновим влаштувався?
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29.02.2024 16:04 Відповісти
Польська гниль таки вилізла на зовні. Брати курва.
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29.02.2024 16:02 Відповісти
Вкид Туска під вибори
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29.02.2024 16:05 Відповісти
а мені подобається як палають пердаки в малороських вкраїнчиків. цікаво,коли вони побратаються з кацапами?
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29.02.2024 16:07 Відповісти
Так поляки вже побраталися, не гидують рашистьким кривавим зерном

А в "українчиків", як ти єхидничаєш, душа за зерно зароблене потом і кровью, душа не повинна боліти?!

Якби на поляків було скинуто стільки бомб як на українців, то в них би ще не так "Пердаки палали"
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29.02.2024 16:37 Відповісти
а в них війни не має з росіянцями. які проблеми? в нас з ними війна, і ми качаємо їхній газ та нафту до Європи. то що там вкраїнчику?
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29.02.2024 19:19 Відповісти
Це виглядае як « стратегічний разворот» влади Польщи ( Туск, Дуда) до ху&ла.

Хотів би помилитися. Час покаже…
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29.02.2024 16:08 Відповісти
Ткач таки накрутив хвоста шляхті...
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29.02.2024 16:10 Відповісти
2 РОКИ ДУПЛИЛИСЬ...
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29.02.2024 16:12 Відповісти
Це вже братський народ чи ще ні? І кому він братський?
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29.02.2024 16:12 Відповісти
Пшеки ніколи не були нам братським народом. Останні 600 років так точно. Може це нарешті почне доходити до більшості, а може й ні.
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29.02.2024 16:22 Відповісти
Вчи історію.
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29.02.2024 16:45 Відповісти
Не підкажеш з чого що саме почати? Про козацькі повстання 16-17 сторіччя, гайдамацькі повстання 18 сторіччя чи може визвольний рух ЗУНР та повстання ОУН в 20 сторіччі? Чого воно все відбувалося, якщо все було так добре? Вони такі ж вороги як і кацап. Те що на початку війни вони трохи наклали в штанці, бо думали що вони скоро будуть наступні і надали допомогу, яку їм до речі всю потім непогано так компенсували, цього не відміняє.
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29.02.2024 18:59 Відповісти
Гроші не пахнуть і совість не муляє. Хто більше дасть, той і братський
А те, ще той братік і їх потім буде нищити, вони поки не думають
Бери поки дають, а длі хоч трава не рости.
Потім у російських Гулагах наступить прозрєніє
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29.02.2024 16:40 Відповісти
https://agroreview.com/content/polshha-masovo-importuye-czybulyu-z-rf-ale-yij-zavazhaye-same-**********-produkcziya/ Польща масово імпортує цибулю з рф, але їй заважає саме українська продукція

Польща входить до топ-10 найбільших світових експортерів цибулі. Причому експортує цю цибулю Польща переважно в країни Євросоюзу, а також в Україну.

----------------------------------------------------------------------------------
Причому поляки цибулю орківську фасують і перепродають Українцям!
У поляків ті самі схеми, як в бульбашів (до 22 року), які продавали оркам білоруські криветки і банани!
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29.02.2024 16:13 Відповісти
УРЯД ПОЛЬШИ СВІДОМО РОЗПОЧАВ З КРЕМЛЕМ БЛОКУВАННЯ "ФЕРМЕРАМИ"..бО ФЕРМЕРАМ ЗЕРНО ДАВНЬОГО ВОРОГА РАШИСТО-ФАШИСТО НЕ МУЛЯЛО І НЕ МУЛЯЄ.. А ЩО З ЦЬОГО ВИПЛИВА..????? ПОЖИВЕМО-ПОБАЧИМО...а ТЕ ЩО ЦІ ФЕРМЕРИ МАЮТЬ ЗАХИСТ ВІД УРЯДУ ТО ЦЕ ТАК..
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29.02.2024 16:16 Відповісти
«Польща вивчатиме досвід Латвії щодо введення ембарго на імпорт агропродукції з Росії й, ймовірно, запровадить аналогічну заборону»

Руссофашисти вже 2 роки! ******** УкраЇну, а воно ще тільки почне вивчати, а потім колись імовірно щось надумає, а може ні…

Вивчати можна довго, роками.Мабуть надіючись, що Україну нарешті доб»ють
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29.02.2024 16:19 Відповісти
Тільки росіянин Бабченко поляків захищає.
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29.02.2024 16:19 Відповісти
«Поляки « це весь Народ Польщі.

«Влада « Польщі - це інше.

Тому не требо плутати пересічних поляків з ділками від « влади» та бізнесу.

Вони не всі однакові.
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29.02.2024 16:26 Відповісти
Можна тільки подякувати Ткачу, який відкрив деяким очі
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29.02.2024 16:20 Відповісти
а как они перес*ли, просто удовольствие можно было получить....И это всего лишь 1 несчастный укр. журналист...
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01.03.2024 01:24 Відповісти
Вчера, или позавчера оно рассказывало, что у них залежалось 9 млн.тонн пшеницы. ПОЭТОМУ они против украинского зерна. Но российское зерно им не мешает. Но, тут интересно другое. Нам ,воюющей стране 50 на тои года. Из них две трети - КРЕДИТЫ. А им одноразово 137 *********
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29.02.2024 16:21 Відповісти
Польщі хочеться двух маток смоктати і європейську, і рашистську.
Криваві расєйські рублі не їм смердять
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29.02.2024 16:24 Відповісти
Схоже на змову з пі*дарами.
Блокують українську продукцію, щоб більше перепродувати пі*дарської
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29.02.2024 16:32 Відповісти
Ну, нарешті.
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29.02.2024 17:13 Відповісти
Це все, шо треба було знати про поляків. Україні вони ембарго ввели, а рашці - ні.
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29.02.2024 16:33 Відповісти
Ублюдки, що тут скажеш
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29.02.2024 16:35 Відповісти
Ото козли.
В Україні зараз,в раші може в майбутньому
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29.02.2024 16:35 Відповісти
Поляки кацапів тупо сцать,тільки гавкають із-за спин українців.
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29.02.2024 16:37 Відповісти
Путин приди, путин введи!
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29.02.2024 16:47 Відповісти
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29.02.2024 16:50 Відповісти
Путин zrob porzadek z ukraina i bruksela

А денюжки брюссельские возьмут или откажутся?
Или Пу больше даст?
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29.02.2024 17:17 Відповісти
Каты́нский расстре́л (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. zbrodnia katyńska - каты́нское преступле́ние) -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное преступление , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE массовые убийства польских граждан, в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD пленных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 польской армии , осуществлённые весной 1940 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB Расстрелы производились по решению специальной «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94 тройки » НКВД СССР в соответствии с постановлением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года

расстреляно было 21 857 человек.
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29.02.2024 17:04 Відповісти
Как поляки оказались в Катыни?

Поляки - военнопленные Козельска

На его территории была устроена лесопилка, а в скиту - дом отдыха им. М. Горького для сотрудников НКВД.

Польские военнопленные попали сюда после захвата Советским Союзом восточной части Польши.


Путен приди!
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29.02.2024 17:07 Відповісти
Безпринципні набундючені спекулянти! Ще й сцикливі перед кацапією. Вже було як ращистські ракети перетворювалися в українські. Але українців не допускали навіть подивитись на ту "метаморфозу".
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29.02.2024 17:07 Відповісти
Почему были расстреляны польские офицеры?

5 марта 1940 г., основываясь на предложении наркома внутренних дел Лаврентия Берии, который

назвал польских военнопленных и арестантов

«неисправимыми врагами советской власти»,

Политбюро решило их расстрелять.

Поляки решили наплеватьна свою историю, решили подзаработать у тех, кто убивал их

Путен приди!
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29.02.2024 17:11 Відповісти
Польща діє по принципу Бий своїх, щоб чужі боялися: блокують Україну і толерантні до РФ і Білорусії -Польща не виключає запровадження ембарго на агропродукцію з Росії й Білорусі, вивчає досвід Латвії,
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29.02.2024 17:13 Відповісти
ай, як невдобно вийшло
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29.02.2024 17:38 Відповісти
Замовники блокування українського транспорту вийшли на себе.
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29.02.2024 18:18 Відповісти
До Туска вже дійшло, що ембарго на українську продукцію на тлі відсутності ембарго на російську - це незмивна ганьба?!
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29.02.2024 18:46 Відповісти
це злочин
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01.03.2024 01:25 Відповісти
Лицемірні скоти
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29.02.2024 18:51 Відповісти
Щоб блокувати все українське то кинулись без досвіду, а заблокувати рашистське, то їм ще потрібно вивчати досвід Латвії?
А тепер нехай подумають, чому їх били козаки та УПА.
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29.02.2024 19:40 Відповісти
Польські фермери будуть проти ембарго зерна і продуктів з РФ до Польщі 🤪🙈
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01.03.2024 06:34 Відповісти
 
 