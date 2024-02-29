ОК "Південь" про Придністров’я: Кордон надійно захищено та укріплено. Критичної загрози немає
Кордон України з невизнаним Придністров’ям укріплено, оборону складено ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ситуація під контролем Сил оборони. Що стосується ділянки кордону з невизнаним Придністров'ям, то вона надійно захищена, укріплена, а її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і весь цей час забезпечується Силами оборони", - розповіла Гуменюк.
Речниця зауважила, що в Україні з самого початку усвідомлювали що вказаний напрямок небезпечний, тому контроль за цією ділянкою був загострений з самого початку.
"Зараз ми можемо сказати, що нічого більше, ніж інформаційні вкиди, це не несе. Той контингент, що в ПМР, нами повністю вивчений. Ми знаємо, як йому протидіяти, ми готові. Але загрози критичної той контингент не несе", - додала вона.
Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії. Пізніше в уряді Молдови висловили перконання в тому, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації. МЗС України також прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови, зазначвши, що Росія не може виступати у ролі миротворця.
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33 роки ми були суцільними лохами. Чому тут не будемо?
Звісно якщо увійдемо до Придністров'я, воно не стане нашим. Молдова і Румунія скажуть дякую, на цьому все , це ж "їхнє" .
А склади там такі, що краще їх не чіпати. Нам туди не треба лізти, вийдемо лохами
Або « критичної загрози» немае?
Якщо ху&ло анексує це? загрози немае?
Може треба щось робити? Бути проактивними?
Потрібно НЕ "захищати", а "ЗАЧИЩАТИ"!!!