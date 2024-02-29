УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 267 11

ОК "Південь" про Придністров’я: Кордон надійно захищено та укріплено. Критичної загрози немає

придністровя

Кордон України з невизнаним Придністров’ям укріплено, оборону складено ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація під контролем Сил оборони. Що стосується ділянки кордону з невизнаним Придністров'ям, то вона надійно захищена, укріплена, а її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і весь цей час забезпечується Силами оборони", - розповіла Гуменюк.

Речниця зауважила, що в Україні з самого початку усвідомлювали що вказаний напрямок небезпечний, тому контроль за цією ділянкою був загострений з самого початку.

"Зараз ми можемо сказати, що нічого більше, ніж інформаційні вкиди, це не несе. Той контингент, що в ПМР, нами повністю вивчений. Ми знаємо, як йому протидіяти, ми готові. Але загрози критичної той контингент не несе", - додала вона.

Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії. Пізніше в уряді Молдови висловили перконання в тому, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації. МЗС України також прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови, зазначвши, що Росія не може виступати у ролі миротворця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заклик Придністров’я до Москви по "допомогу" - елемент гібридної війни, - МЗС Молдови

Автор: 

Придністров’я (474) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Не завойовники, але повинна бути абсолютна блокада з нашого боку, всі взаємини тільки через КПП з молдовськими службістами
показати весь коментар
29.02.2024 17:17
+3
"ОК "Південь" про придністров'я: Кордон надійно захищено та укріплено..."- а баканаФФи з єрмачками ти татаравими про ЦЕ знають??
показати весь коментар
29.02.2024 16:43
+1
> але в цьому разi Приднестров"я буде частиною України

33 роки ми були суцільними лохами. Чому тут не будемо?
Звісно якщо увійдемо до Придністров'я, воно не стане нашим. Молдова і Румунія скажуть дякую, на цьому все , це ж "їхнє" .

А склади там такі, що краще їх не чіпати. Нам туди не треба лізти, вийдемо лохами
показати весь коментар
29.02.2024 17:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"ОК "Південь" про придністров'я: Кордон надійно захищено та укріплено..."- а баканаФФи з єрмачками ти татаравими про ЦЕ знають??
показати весь коментар
29.02.2024 16:43 Відповісти
Нам треба лiквiдувати цей фурункул та забрати аммо з тих складiв. Якщо Молдова допоможе, то добре. Iнакше це треба зробити самим, але в цьому разi Приднестров"я буде частиною України. Це справедливо.
показати весь коментар
29.02.2024 16:52 Відповісти
Ми не завойовники.Цей ваш вброс....провокативний.Хочете душите фкрункули?Вперед в бойову бригаду!!
показати весь коментар
29.02.2024 16:57 Відповісти
Не завойовники, але повинна бути абсолютна блокада з нашого боку, всі взаємини тільки через КПП з молдовськими службістами
показати весь коментар
29.02.2024 17:17 Відповісти
І це треба було робити з самого початку виникнення тієї клоаки
показати весь коментар
29.02.2024 17:18 Відповісти
> але в цьому разi Приднестров"я буде частиною України

33 роки ми були суцільними лохами. Чому тут не будемо?
Звісно якщо увійдемо до Придністров'я, воно не стане нашим. Молдова і Румунія скажуть дякую, на цьому все , це ж "їхнє" .

А склади там такі, що краще їх не чіпати. Нам туди не треба лізти, вийдемо лохами
показати весь коментар
29.02.2024 17:28 Відповісти
То чого ти не в армії, а в Канаді?
показати весь коментар
29.02.2024 17:53 Відповісти
Загрози немае?
Або « критичної загрози» немае?

Якщо ху&ло анексує це? загрози немае?

Може треба щось робити? Бути проактивними?
показати весь коментар
29.02.2024 17:00 Відповісти
У вас зі слухом проблеми:
Потрібно НЕ "захищати", а "ЗАЧИЩАТИ"!!!
показати весь коментар
29.02.2024 17:04 Відповісти
Чонгар разминировала Верещук,все идёт плану Оманскому
показати весь коментар
29.02.2024 17:38 Відповісти
Сенатор-а ти від республіканців,демократів чи кацапів?Верещук тоже була в Омані?Після того,як Бутусов уточнив на які укріплені і підготовлені позиції відійшли з Авдіївки-виникають сумніви до слів речниці.Гроші на укріплення точно "пішли",як і на Європейський вал.Сяде в ПР вертолітний десант-і будуть медалі-за взяття Кишинева...
показати весь коментар
29.02.2024 19:11 Відповісти
 
 