ОК "Південь" про Придністров’я: Кордон надійно захищено та укріплено. Критичної загрози немає

Кордон України з невизнаним Придністров’ям укріплено, оборону складено ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ситуація під контролем Сил оборони. Що стосується ділянки кордону з невизнаним Придністров'ям, то вона надійно захищена, укріплена, а її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і весь цей час забезпечується Силами оборони", - розповіла Гуменюк.

Речниця зауважила, що в Україні з самого початку усвідомлювали що вказаний напрямок небезпечний, тому контроль за цією ділянкою був загострений з самого початку.

"Зараз ми можемо сказати, що нічого більше, ніж інформаційні вкиди, це не несе. Той контингент, що в ПМР, нами повністю вивчений. Ми знаємо, як йому протидіяти, ми готові. Але загрози критичної той контингент не несе", - додала вона.

Як повідомлялося, 28 лютого невизнана "Придністровська Молдавська Республіка" звернулася по допомогу до Росії. Пізніше в уряді Молдови висловили перконання в тому, що рішення так званого "з’їзду депутатів" невизнаного Придністров’я просити допомогу в Росії не створить загрози ескалації та дестабілізації. МЗС України також прокоментувало ситуацію у придністровському регіоні Молдови, зазначвши, що Росія не може виступати у ролі миротворця.

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