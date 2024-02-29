У ЄС прокоментували заяви Путіна в посланні: Він продовжує обманювати власну націю і вводити в оману громадськість за кордоном

У ЄС прокоментували заяви російського президента Володимира Путіна у його посланні до Федеральних зборів 29 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано під час щоденного брифінгу у Брюсселі.

"На цю промову варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії. Це частина зусиль Путіна з переобрання", – сказав Стано.

З іншого боку, за його словами, це один з багатьох прикладів того, як Путін намагається перекинути вину за війну, яку він розпочав проти України, за нестабільність, яку він намагається створити навколо України у всьому регіоні.

"Для нього це ще одна можливість поширити добре відому брехню. Він продовжує обманювати власну націю і вводити в оману громадськість за кордоном, адже є ті, хто досі продовжує його слухати", – зазначив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі слова Путіна слід сприймати вкрай серйозно, - Туск

За його словами, саме Путін почав війну проти України і саме він відповідальний за всі наслідки: внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні наслідки.

Стано також наголосив, всі ядерні погрози Путіна є абсолютно неприйнятними і недоречними.

"Путін обманює націю, нація живе під залізним кулаком і репресіями в стилі Сталіна, армія перебуває у катастрофічному стані, економіка руйнується, довіра до країни повністю зруйнована і його зусилля зруйнувати Україну провалилися", – заявив він.

Читайте: У російських держорганах з’являться політруки, - указ Путіна

Так, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Зокрема він заявив, що стратегічні ядерні сили Росії приведені у стан повної готовності. Крім того, Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових. І заявив, що повідомлення США про намір РФ розмістити ядерну зброю в космосі є "вкидами" з метою втягнути Росію в переговори на своїх умовах.