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Новини
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У ЄС прокоментували заяви Путіна в посланні: Він продовжує обманювати власну націю і вводити в оману громадськість за кордоном

єс

У ЄС прокоментували заяви російського президента Володимира Путіна у його посланні до Федеральних зборів 29 лютого.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповів зовнішньополітичний речник Єврокомісії Петер Стано під час щоденного брифінгу у Брюсселі.

"На цю промову варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у Росії. Це частина зусиль Путіна з переобрання", – сказав Стано.

З іншого боку, за його словами, це один з багатьох прикладів того, як Путін намагається перекинути вину за війну, яку він розпочав проти України, за нестабільність, яку він намагається створити навколо України у всьому регіоні.

"Для нього це ще одна можливість поширити добре відому брехню. Він продовжує обманювати власну націю і вводити в оману громадськість за кордоном, адже є ті, хто досі продовжує його слухати", – зазначив речник.

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За його словами, саме Путін почав війну проти України і саме він відповідальний за всі наслідки: внутрішні в Росії, регіональні в Україні, а також глобальні наслідки.

Стано також наголосив, всі ядерні погрози Путіна є абсолютно неприйнятними і недоречними.

"Путін обманює націю, нація живе під залізним кулаком і репресіями в стилі Сталіна, армія перебуває у катастрофічному стані, економіка руйнується, довіра до країни повністю зруйнована і його зусилля зруйнувати Україну провалилися", – заявив він.

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Так, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Зокрема він заявив, що стратегічні ядерні сили Росії приведені у стан повної готовності. Крім того, Путін пригрозив "трагічними наслідками" країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових. І заявив, що повідомлення США про намір РФ розмістити ядерну зброю в космосі є "вкидами" з метою втягнути Росію в переговори на своїх умовах.

Автор: 

путін володимир (23857) Євросоюз (13434) Стано Петер (110)


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Яку "власну націю він обманює". - Вони в захваті від нього, він плоть від плоті своїх **************...
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29.02.2024 16:45 Відповісти
Погрози та шантаж це основна « зброя» ху&ла.

Усе як завжди.
» Кроме мордобития никаких чудес…».
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29.02.2024 16:49 Відповісти
На Московії відбувся вихід/виступ, воєнного злочинця до в'язнів табору ГУЛАГ імені сраліна-члєніна….
В'язні були «радісно мовчазними, із сльозами на очах, окрім тих, кого готували для виступу перед синім оком пропаганди…
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29.02.2024 16:50 Відповісти
Так вы ж сами ему в этом помогали.
Путин - это один из продуктов ЕС.
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29.02.2024 17:12 Відповісти
А може вести власну громадскість за кобздоном?...
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29.02.2024 17:21 Відповісти
Братские договора Молотов-Риббентроп рюZZkие Шариковы выполняли успешно и чесно с первого дня 23 августа 1939 года... Газета Правда за 1 мая 1941 года вышла с разгромом политики США и Британии по отношению к братской Германию....Наш неделимый и крепкий союз против западных капиталистов нерушим...👺👹братаны блин краснопузые...черепа серпа и молота...😁 Гугл в помощь...
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29.02.2024 17:24 Відповісти
Яка там ще "нація"???
Там "фауна" з рівнем інтелекта "флори"...
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29.02.2024 17:49 Відповісти
 
 