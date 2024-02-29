Єврокомісія почала кроки з розблокування 137 млрд євро з фондів ЄС для Польщі, фермери отримають 1,4 млрд

Сьогодні Європейська комісія прийняла два правові акти, які відкриють Польщі шлях до доступу до 137 мільярдів євро фінансування ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄК.

Зазначається, що Польща ухвалила необхідні кроки, яки стосуються реформ верховенства права та зміцнення незалежності судової системи.

Кошти будуть спрямовані на підвищення стійкості та конкурентоспроможності економіки Польщі, просування зеленої енергії та цифрових переходів, а також підтримку здоров’я та чистої мобільності.

"Один із найбільших заходів у польському плані вартістю 1,4 мільярда євро стосується інвестицій у сільськогосподарський сектор. Підтримка вже надходить тисячам фермерів і рибалок, а також МСП у сільськогосподарському секторі, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво та вийти на нові ринки", - ідеться у повідомленні.

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