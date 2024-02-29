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Новини
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Єврокомісія почала кроки з розблокування 137 млрд євро з фондів ЄС для Польщі, фермери отримають 1,4 млрд

протест,кордон,польща

Сьогодні Європейська комісія прийняла два правові акти, які відкриють Польщі шлях до доступу до 137 мільярдів євро фінансування ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЄК.

Зазначається, що Польща ухвалила необхідні кроки, яки стосуються реформ верховенства права та зміцнення незалежності судової системи.

Кошти будуть спрямовані на підвищення стійкості та конкурентоспроможності економіки Польщі, просування зеленої енергії та цифрових переходів, а також підтримку здоров’я та чистої мобільності.

"Один із найбільших заходів у польському плані вартістю 1,4 мільярда євро стосується інвестицій у сільськогосподарський сектор. Підтримка вже надходить тисячам фермерів і рибалок, а також МСП у сільськогосподарському секторі, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво та вийти на нові ринки", - ідеться у повідомленні.

Читайте також: ЄС розблокує 137 млрд євро фінансування для Польщі, 1,4 млрд підуть фермерам, - фон дер Ляєн

Автор: 

Єврокомісія (2164) Польща (8523) фермер (388)


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Топ коментарі
+9
Це дуже мало. Фермери з криками "нас нє слишат!" будуть домагатись отримання всіх 137 мільярдів. Інакше - повна і безстрокова блокада України. Так.
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29.02.2024 17:02
+8
О, ну за такi грошенята можно i ******** трохи побути, нiвроку, так, польськi "партнери" ??
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29.02.2024 17:10
+7
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29.02.2024 17:09
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Це дуже мало. Фермери з криками "нас нє слишат!" будуть домагатись отримання всіх 137 мільярдів. Інакше - повна і безстрокова блокада України. Так.
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29.02.2024 17:02 Відповісти
Шантаж Туска вдався!

ЕС заплатить гроші «за блокування України».

Оце гусь!

І з рф торгуе. І ЕС доїть! І Україну блокує !
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29.02.2024 18:33 Відповісти
Зараз хробаку перебються кому більше перепала хто палко блокував найбільше туск насип
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29.02.2024 17:03 Відповісти
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29.02.2024 17:09 Відповісти
О, ну за такi грошенята можно i ******** трохи побути, нiвроку, так, польськi "партнери" ??
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29.02.2024 17:10 Відповісти
Я знаю, тут є багато полякiв. Пукнiть щось, як вам бути курвами, норм ?
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29.02.2024 17:13 Відповісти
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29.02.2024 17:20 Відповісти
Аби вдавилися.
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29.02.2024 17:21 Відповісти
Жадібні пшецькі скоти
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29.02.2024 17:48 Відповісти
"Зазначається, що ухвалила необхідні кроки, яки стосуються реформ верховенства права та зміцнення незалежності судової системи." - висипання зерна на кордонах, блокування доріг та бездіяльність судів та влади щодо цих подій демонструє справжній успіх цієї рехформи.
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29.02.2024 17:58 Відповісти
Українськи бариги зернотрейдери з допомого влади зробили все, щоб розісратися з поляками. Це зерно не українське, а офшорних бариг, за яких влада, українці, які не розібралися в суті конфлікту, жопу рвуть.
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29.02.2024 20:00 Відповісти
Іди лікуй голову. У тебе реальні проблеми.
Я тобі відкрию велику таємницю, однак з весни 2023-го року у польщі заборона на ввезення українського зерна.
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29.02.2024 21:03 Відповісти
"1,4 мільярда євро" - ось ціна для платників податків із Німеччини і Нідерландів дешевих польських сирів і ковбаси. Просто наші дебіли продовжують вірити мантрам, що наші виробники сильно наживаються на них, тому і ціни на українське високі у порівнянні з польським.
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29.02.2024 21:01 Відповісти
 
 