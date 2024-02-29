УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4548 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 305 187

У нас є поіменні списки людей, яких РФ планує залучити до спецоперації "Майдан-3", - ГУР

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Головне управління розвідки має списки людей, по яких працює Росія у межах так званої спецоперації "Майдан-3", щоб залучити їх до поширення своєї риторики та спробувати вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких людей.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики й впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном", - пояснив Юсов.

За його словами, для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог проводить спецоперацію "Майдан – 3" з метою розхитати внутрішню ситуацію в Україні та скориставшись цим завдати військової поразки на сході, - Комітет з питань розвідки при Президентові

Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах, наголосив Юсов.

"Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", - розповів представник ГУР.

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву "Майдан-3".

Читайте також: "Майдан-3" - максимально дорога операція для росіян, однак вона провалюється, - Буданов

За словами Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії й бере початок із радянських спецслужб.

"Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них "майдан" – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами", - додав він.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський сказав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".

Також читайте: Росіяни почали активну фазу інформаційної операції "Перун" для виправдання агресії проти України, - ГУР МО

Автор: 

інформаційна війна (360) переворот (214) розвідка (3866)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+84
Я поясню, якшо хтось не поняв.

Майдани створюють не ті, хто туди людей виводить, а ті, хто створює причини для Майдану.
показати весь коментар
29.02.2024 17:09
+75
Єрмак, Подоляк, Арахамія, Безугла ...

Сікрєт Полішинеля, *** )))
показати весь коментар
29.02.2024 17:04
+54
ГУР так само знає,хто злив плани про контрнаступ
показати весь коментар
29.02.2024 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якби ще в людей в голові щось було замість насрато .
показати весь коментар
29.02.2024 17:47 Відповісти
тому і "насрато" що негідники від влади туди серуть. Не в кожного фільтр спрацьовуе, нажаль.
показати весь коментар
29.02.2024 17:52 Відповісти
ну якось до виборів весни 2019 не влада срала в голови потенційних виборів Зеленського.

мені здається, шо таки не тодішня влада України ...
показати весь коментар
29.02.2024 18:07 Відповісти
То це були б не Зєрмаки.
показати весь коментар
29.02.2024 19:27 Відповісти
Ви наче Аліса в країні чудес. У них цілком інші цілі і методи, які ніяк не пов'язані з законом, народовладдям чи перемогою України у цій війні
показати весь коментар
02.03.2024 10:26 Відповісти
"Майдан-три" - мем питомо кацапський, адже в Україні він уже відбувся - Революцією Гідності, слідом за "революцією на граніті" 1990 р. та Помаранчевою революцією 2004 р.
показати весь коментар
29.02.2024 17:34 Відповісти
ще були податковий майдан , автомайдан...починаються з одного, перехоять в інше...або не переходять, гальмують...
показати весь коментар
29.02.2024 20:19 Відповісти
Міхо-майдан... - в нього там трусів бракувало.

Десь у 2017му Квартал було глузував з плану кремля 'Шатун', хоча ще 17.04.2014 в інтерв'ю сєпарам у Горлівці сам Зе казав про його намір 'максимально шатать украинскую власть'

показати весь коментар
02.03.2024 20:35 Відповісти
Прокацапські ригоанали при владі діють на випередження, дискредитуючи потенційне всенародне невдоволення привладними узурпаторами заздалегідь
показати весь коментар
02.03.2024 10:30 Відповісти
я чомусь думав, що Андрій нормальний!
Помилявся.......
показати весь коментар
29.02.2024 17:42 Відповісти
Андрій Єрмак ?

Та ващє чудак на всі 100 !!!
показати весь коментар
29.02.2024 18:08 Відповісти
Юсов......)))
показати весь коментар
29.02.2024 18:49 Відповісти
ну по біографії він таки нормальний, але ж ...

сім'я, жінка, діти... кредити ... машина, хата, мама, тато...

поёцця в тєстні, шо "Такіх не беруть в космонавти".

А його чомусь взяли в цей гадюшник
показати весь коментар
29.02.2024 19:24 Відповісти
"піджак" - він і в Африці "піджак"
показати весь коментар
29.02.2024 19:29 Відповісти
ну ми з тобою мідні труби не проходили з різних причин, тому шо нам судити ?

чілавєк слаб по своїй природі
показати весь коментар
29.02.2024 19:32 Відповісти
Поіменні списки людей, яких "обробляють" рашисти - це феєрична брехня.
А от списки ГУР людей, які критикують Зеленського, це більше схоже на правду.
Щоб потім усім приклеіти звинувачення у роботі на кремль.

Тільки є неувязочка - Зеленський сам працює на рашистів, і досить давно.
показати весь коментар
29.02.2024 17:43 Відповісти
Склад ВР потрібно змінити повністю, у ВР потрібно обрати справжніх патріотів, тих, хто пройшов фронт, не меньше 2х років
показати весь коментар
29.02.2024 17:45 Відповісти
Навіть прибиральниця може стати президентом(головне,щоб фронт пройшла).Коли ***** ви вже поумнішаєте?Вам цього дебіла мало?
показати весь коментар
29.02.2024 17:51 Відповісти
До чого тут прибиральниця, на фронті достатньо освідчених людей,
а до ВР не так вже багато і треба
показати весь коментар
29.02.2024 20:04 Відповісти
вже ж поміняли у воєнкоматах на тих, хто з фронту...а потім журяться, що процес мобілізації провалився
показати весь коментар
29.02.2024 20:17 Відповісти
Провалився, бо немає закону та достатньої мотивації
показати весь коментар
29.02.2024 20:20 Відповісти
таке ж саме казатимеш за верховну раду...
закон про мобілізацію є і діє, згідно нього проводили раніше і провадять мобілізацію зараз, але провалюють
показати весь коментар
29.02.2024 20:33 Відповісти
з чого почнеш цей процес зміни ?
показати весь коментар
29.02.2024 19:27 Відповісти
Тільки не колишніх привладних бариг, мародерів, аферистів і корупціонерів, що підло й підступно асоціюють себе із ЗСУ
показати весь коментар
02.03.2024 10:34 Відповісти
Ідіоти. Дайте вгадаю: Порошенко і Залужний?
показати весь коментар
29.02.2024 17:47 Відповісти
Огласіть весь список
показати весь коментар
29.02.2024 17:50 Відповісти
Там вище написали- пів країни в списку ))
показати весь коментар
29.02.2024 19:10 Відповісти
Яка маячня.
Он карлсон грузинський майдан збирав, без труселів.
Раніше антимайдан намагались зібрати ригі…
Воно щось вийшло, з того???
А зараз, коли широкомасштабне вторгнення і більшисть тих, хто виходили проти овоща на фронті тепер - який Майдан???
Пересрата бубочка своєї тіні вже сцить, янетряпка довбана, гадає що цією ****** підростить рейтинх??? Рейтинх зростає, коли справу свою гарно робиш, а не з конкурентами воюєш…
показати весь коментар
29.02.2024 17:58 Відповісти
Нажаль це свідчить про те що ГУР працюе не на державу а на янелоха і тих хто йим керуе. Була надія на керівництво ЗСУ і тут вони їих поувольняли як після вагнергейту звільнили всіх офіцерів яки відмовились брехать як янелох. Оце і е переворот прокуратура,суди,менти,сбу,НаБУ,БЄБ ГУР а тепер і ЗСУ все під зрадником янелохом і його гоп компаніі в ОПі. Але коли Україна переможе це все їм не допоможе наш народ ******** влади ніколи не терпів і терпіти не буде. А зараз всі трепещите бо список не оголошують тому що будуть туди включати всіх хто з ними не згоден. Це даже не путінський час це час Сталіна.
показати весь коментар
29.02.2024 18:24 Відповісти
так відчуваю що вже зєшобло обмірковує закон про ворогів народу
показати весь коментар
29.02.2024 18:06 Відповісти
Точніше, вороги "слуг народу" ...
показати весь коментар
29.02.2024 19:48 Відповісти
Такі дурнуваті викиди говоряь про те як влада думає. Що всі барани.
показати весь коментар
29.02.2024 18:07 Відповісти
Бо у 2019 році вийшло. Чому ж і зараз не спробувати, тим більше що ВР - своя, яких хочеш законів стеліпає, менти - свої, судді - свої.
показати весь коментар
29.02.2024 20:28 Відповісти
Це мабуть людям з цього списку "хтось" ставив підслухуючі пристрої:
Портнікову, Гончаренко, Залужному, Бігусам...
показати весь коментар
29.02.2024 18:08 Відповісти
Ну в принципе правильно...
Ситуация-то реально аховая - Зеля - президент, и законно от него не избавиться, пока война...
И чё делать?
Вполне найдутся люди, которых можно подтолкнуть к "свержению Зели"....
показати весь коментар
29.02.2024 18:09 Відповісти
Зелені підари готують грунт для придушення опозиції і розчищення політичного поля від опонентів на випадок незаконних виборів.
показати весь коментар
29.02.2024 18:15 Відповісти
Калькує рашку. Або ращка все надала, йому лишається тільки виконувати.
показати весь коментар
29.02.2024 20:30 Відповісти
Майдани в Україні всі проти русні і їх політики у владі України. Завжди за ЄС і НАТО,проти яких боролися русня і їх послідовники. Зеленський послідовно боровся проти 2х останіх Майданів,і хоче боротися з уявним(поки що).
То виходить що знов Зє і влада бореться проти України,ЄС,НАТО,групи Рамштайну за рашу?!!!
От це обрали у 2019!
показати весь коментар
29.02.2024 18:18 Відповісти
Так , бо саме вони зЕлені -антимайдан .
показати весь коментар
29.02.2024 19:06 Відповісти
Хто чи що вам ,зелена погань,передасть якусь інформацію?Звідки в вас можуть бути інформатори серед кацапів?Всю колишню агентуру здали ще при першому Легітимному ,знаючи їх долю навряд чи хтось захотів співпраці при Порошенко,а дивлячись на те які прізвища при владі зараз , після ванергейту який притомний буде надавати вам якусь інформацію?Ви ж його здасте ФСБ,з потрохами,того ж дня....В Україні від Майдана обсцикаються тільки гебня та злодії ,тому всі ці "списки" складені на лубянці і спущені вам наказом до виконання.
показати весь коментар
29.02.2024 18:23 Відповісти
Ну що, всі вже зрозуміли, що ця бл*дота зелена робить?
Під виглядом "спецоперації кремля" дискредитувати ідею Майдану, заборонити протести (привіт, паРаша), усі, хто незадоволений владою ї її зрадницькими діями, віднині - "агенти кремля" (привіт, паРаша №2), автозаки це лайно гундосе вже закупило.
Звісно, "спєцоперація крємля" вспливе тоді, коли гундос узурпує владу після 20 травня, і в народі почнуться протести.
Під цю дудку посадять опозицію та усіх невдоволених. Привіт, паРаша №3.
Боже, хто б тоді міг подумати, що ми на Майдані вибороли таке "майбутнє" для України!
показати весь коментар
29.02.2024 18:26 Відповісти
То виходить, що учасники Майдану 1 і Майдану 2 російські агенти? І "Небесна сотня" російські агенти? Дожилися, ось що в головах слугориг. Боїтеся Майдану? І правильно робите, Майдан виникає за секунду і зность все воровите, мародерне і не українське!
показати весь коментар
29.02.2024 18:28 Відповісти
схоже ГУР перетворюеться на таемну поліцію "зеленої" влади.
показати весь коментар
29.02.2024 18:28 Відповісти
Усі хто не згоден із зелями, ті будуть у списку.
показати весь коментар
29.02.2024 18:30 Відповісти
Звісно,агент Казбек поділиться своїми списками з колегами з гур мо.
Андрей Портнов:
"Друзья, в оставшиеся две недели нужно составить самый актуальный список порохоботов периода 2014-2019 гг. Сами знаете, зачем.»
показати весь коментар
29.02.2024 18:38 Відповісти
Довбойоби шашличні і ти юсов разом з ними. Кого взагалі це їбе, закінчився строк пздуй нахєр в тюрму бонапард куєв.
показати весь коментар
29.02.2024 18:39 Відповісти
Знаєте, посполиті, що не треба було би Майдану, як би ті 20 морпіхів, яких кинули на героїчну смерть, прийшли у Охвіс і спитали у кротів і щурів - Для чого?
Ось чому ліквідували зелебобіки військову прокуратуру і суди!
показати весь коментар
29.02.2024 18:40 Відповісти
Вау!!!
Список:
- Порошенко
- Залужний
- Турчинов
- Бутусов
- .... і так далі (ну ви зрозуміли хто ворог)...
показати весь коментар
29.02.2024 18:45 Відповісти
категорически возражаю!
на втором месте - Аваков и бабка Параска
показати весь коментар
29.02.2024 19:16 Відповісти
дело к выборам идет, ща много всего интересного появится
показати весь коментар
29.02.2024 18:48 Відповісти
1. В них є поіменні списки людей, яких РФ планує залучити до спецоперації "Майдан-3".

2. В них немає поіменних списків людей, які злили плани ЗСУ ворогу.
показати весь коментар
29.02.2024 18:52 Відповісти
Які ще списки? Зрадник явився з повинною і сам зізнався що злив плани наступу ворогу. Чому мовчать правопохоронні органи, невідомо.
показати весь коментар
02.03.2024 10:43 Відповісти
Уже даже новый нарратив продвигают в массы, мол москва хочет завалить на выборах зеленского, ну там майданы и тд, и по-этому сохранение у власти ЗЕ = победа над россией.
показати весь коментар
29.02.2024 18:52 Відповісти
У ГУР є поіменні списки !! ГУР--якщо там , в ваших списках мене нема , то я подам на вас до суду !
показати весь коментар
29.02.2024 19:05 Відповісти
на первом месте - Петр Алексеевич, на втором - Аваков, за третье борются Яценюк с Турчиновим и на четвертом- несравненная Юлия. ну а как без же нее!
вот это и есть типичные майданщики 🤣🤣👎
показати весь коментар
29.02.2024 19:15 Відповісти
З якого ти світу ?
Аваков з тих,хто поставив царювати Зєлєнского.
показати весь коментар
29.02.2024 19:18 Відповісти
Так це ж він рже над українцями.
показати весь коментар
29.02.2024 20:35 Відповісти
баба Юля уже не воїн - якщо тільки на колясці!
показати весь коментар
29.02.2024 19:39 Відповісти
Певен, що у перших номерах "загроз" іде Залужний. Може навіть перед Порохом.
показати весь коментар
29.02.2024 19:43 Відповісти
гур не дасть збрехати: вони разом з Народом України - огенди *******
показати весь коментар
29.02.2024 21:02 Відповісти
Вот оно чьо, Міхалич!
То ви всіх знаєте?!
І скількох вже нейтралізували?
Ну, хоч одного назвати можеш?
Чи нє вєлєно
показати весь коментар
29.02.2024 19:10 Відповісти
прошу огласить весь списочек
показати весь коментар
29.02.2024 19:13 Відповісти
чума на вас, блаЗЄнські брехуни!
показати весь коментар
29.02.2024 19:25 Відповісти
Гордон вчора назвав двох з поіменного списку. Це агенти ФСБ Іванов і Петров. А чому не названий Боширов?
показати весь коментар
29.02.2024 19:27 Відповісти
бо вдавивсь новачком... ))
показати весь коментар
29.02.2024 21:03 Відповісти
а где Сидоров! самоликвидировался?
показати весь коментар
29.02.2024 21:23 Відповісти
Все йде до того, що скоро об'являть що для чого нам така Україна якщо зеленський не буде президентом.
Ці гниди присмокталися до влади не на жарт. Як вже це все замахало.
показати весь коментар
29.02.2024 19:29 Відповісти
Ой, десь я це вже чула... "Єсть Путін - єсть Рассія, нєт Путіна - нєт Рассії". Вже відкрито до цього йдуть.
показати весь коментар
29.02.2024 20:13 Відповісти
Це часом не списки Портнова, по яких кацапи людей розшукували? Підготовка до репресій набирає оберти.
показати весь коментар
29.02.2024 19:38 Відповісти
Список тих, хто не подобається з тих чи інших причин ЗЄрмакам, починаючи з Порошенка та Залужного і закінчуючи Бутусовим та Бігусом.

І так (дописувачу вище) - це практично стовідсотково список Портнова. Бо ЗЄрмаки та Портнов з однієї лайнярні вилупки.
показати весь коментар
29.02.2024 19:44 Відповісти
для прорашистських манкуртів на кшталт не українця.котрий пробує українцям "втирати" рашистську куйню.а чи то ІПСО про майдан."майдан" - від,коли Україна- українське .а ось "квартал "зелені чоловічки ",тьфу ти плять перепутав,"зелені слуги".що хрин один рашистське ІПСО.котрим в 2016 році інфікували Україну і її "нарід" для того.щоб "зелена прорашистська інфекція" розїла "мозги мудрому наріду " до такої степені.аби у 2019 році "піпл" "мудрий нарід" вибрав на свою голову "зелений вирок" .Для манкуртів-П.Тичина(((На майдані коло церкви
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі; -
Гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
Тільки прапори цвітуть…
На майдані, коло церкви
Посмутились матері:
Та світи ж ти їм дорогу,
Ясень місяць угорі!
На майдані пил спадає,
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
показати весь коментар
29.02.2024 19:51 Відповісти
Так так, 2й майдан був від австрійського генштабу, 3й від російського?
Посадіть корупціонерів, саботажників і не буде майданів.
Буданов не там шукаєте. У вас є поіменні списки корупціонерів і саботажників ?
показати весь коментар
29.02.2024 21:27 Відповісти
Зеля зачистку робить
показати весь коментар
29.02.2024 21:35 Відповісти
Дуже правильне трактування - майдан або інші прояви мітингів були і будуть антиросійські.
Тобто спекулювати на правах людей які не бажають жити в диктаторській владі ніяк не можна співставити з повалення режиму.
Хіба що влада вже є диктаторською?
І вона теж вигадує причини поневолення людей за штучно створеною метою захисту "слабких".
Тепер спробуйте цім " знатокам" пояснити кими вони є коли маніпулюють подіями мітингів/майданів для виявлення своїх демократичних побажань!
Що в офісі, що в гур - не мають поняття про свободу виявлення. Там лише служіння.
показати весь коментар
29.02.2024 22:11 Відповісти
Интересно, в этом списке Ермак, Татаров, Арахамия, Баканов есть?

Да, и объясните, пожалуйста, Зеленскому, что Майданы не назначаются кем-то, это не раша, В Украине нет царей и повелителей.

Если народ Украины что-то решит, то его ни кто не остановит, ни янукович, ни российская армия, ни Ермак с Зеленским.

Слава Украине!
показати весь коментар
29.02.2024 22:12 Відповісти
Хто ж насправді поклав план?
показати весь коментар
29.02.2024 22:24 Відповісти
AP (Who will be next?,,.)

@Antyroad

В ответ

https://twitter.com/Mugabli @Mugabli

АНТИМАЙДАН вводить запобіжні заходи проти Майдану, це Оруєл в кубі
показати весь коментар
29.02.2024 22:47 Відповісти
,,Майдантри,, - люди всебічні, всеїдні і все погодні, як по вітру так і по нутру. Живуть окремо і далеко. І ніхто їх не бачить. Але інколи, дуже в нетипових ситуаціях, вони спливають в хворобливих ,,мріях найсексуальнішого ,,мрійника,, **********,,. І, він, як подобає ,,херою,, стримую всю ,,лють,, в єдиному екстазі 73 процентного лайна, в лоні гумового відстійника. Правда дирявого, бо хламідії Яникоку передалися Янилоху. А, це вже досліди для нащадків. Минулих ,,подвигів гандонів **********,,.
показати весь коментар
29.02.2024 23:45 Відповісти
Дебіли. Ви б для початку запустили б цю інфу на якомусь каналі ісландія петрова та іванова... А так хто ж вам повірить
показати весь коментар
01.03.2024 00:03 Відповісти
А петров би колупаючись пальцем в носі (як люба правдива людина) вже б розклав все по полицям...
показати весь коментар
01.03.2024 00:07 Відповісти
канешно, ермак - то все план кремля, татаров - план кремля, баканов и резников адвокаты - план кремля, брусчатка - план кремля, блокировка порошенко - план кремля, мильйоны дронов и мильярды деревьев - план кремля, 40 млрд на дроны и где дроны? план кремля

беззубый кулеба, шмыгаль чем занимается, депутаты прыгающие через заборы - план кремля

провал с оборонными сооружениями - план кремля, шашлычки - план кремля

прокуроры на Х5 БМВ - план кремля, где одесский военком - план кремля?

киевляне орущщие ахмат сила - и гуляющие на свободе -план кремля

зеков никак не могут мобилизовать - план кремля

кругом один план кремля, где **** план Зе?
показати весь коментар
01.03.2024 00:19 Відповісти
Майдан нельзя назначить, майдан это воля украинцев
показати весь коментар
01.03.2024 08:15 Відповісти
Клоуны сами все делают для этого. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
показати весь коментар
01.03.2024 09:11 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 