У нас є поіменні списки людей, яких РФ планує залучити до спецоперації "Майдан-3", - ГУР
Головне управління розвідки має списки людей, по яких працює Росія у межах так званої спецоперації "Майдан-3", щоб залучити їх до поширення своєї риторики та спробувати вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких людей.
Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики й впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном", - пояснив Юсов.
За його словами, для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів.
Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах, наголосив Юсов.
"Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", - розповів представник ГУР.
Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву "Майдан-3".
За словами Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії й бере початок із радянських спецслужб.
"Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них "майдан" – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами", - додав він.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський сказав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".
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мені здається, шо таки не тодішня влада України ...
Десь у 2017му Квартал було глузував з плану кремля 'Шатун', хоча ще 17.04.2014 в інтерв'ю сєпарам у Горлівці сам Зе казав про його намір 'максимально шатать украинскую власть'
Помилявся.......
Та ващє чудак на всі 100 !!!
сім'я, жінка, діти... кредити ... машина, хата, мама, тато...
поёцця в тєстні, шо "Такіх не беруть в космонавти".
А його чомусь взяли в цей гадюшник
чілавєк слаб по своїй природі
А от списки ГУР людей, які критикують Зеленського, це більше схоже на правду.
Щоб потім усім приклеіти звинувачення у роботі на кремль.
Тільки є неувязочка - Зеленський сам працює на рашистів, і досить давно.
а до ВР не так вже багато і треба
закон про мобілізацію є і діє, згідно нього проводили раніше і провадять мобілізацію зараз, але провалюють
Он карлсон грузинський майдан збирав, без труселів.
Раніше антимайдан намагались зібрати ригі…
Воно щось вийшло, з того???
А зараз, коли широкомасштабне вторгнення і більшисть тих, хто виходили проти овоща на фронті тепер - який Майдан???
Пересрата бубочка своєї тіні вже сцить, янетряпка довбана, гадає що цією ****** підростить рейтинх??? Рейтинх зростає, коли справу свою гарно робиш, а не з конкурентами воюєш…
Портнікову, Гончаренко, Залужному, Бігусам...
Ситуация-то реально аховая - Зеля - президент, и законно от него не избавиться, пока война...
И чё делать?
Вполне найдутся люди, которых можно подтолкнуть к "свержению Зели"....
То виходить що знов Зє і влада бореться проти України,ЄС,НАТО,групи Рамштайну за рашу?!!!
От це обрали у 2019!
Під виглядом "спецоперації кремля" дискредитувати ідею Майдану, заборонити протести (привіт, паРаша), усі, хто незадоволений владою ї її зрадницькими діями, віднині - "агенти кремля" (привіт, паРаша №2), автозаки це лайно гундосе вже закупило.
Звісно, "спєцоперація крємля" вспливе тоді, коли гундос узурпує владу після 20 травня, і в народі почнуться протести.
Під цю дудку посадять опозицію та усіх невдоволених. Привіт, паРаша №3.
Боже, хто б тоді міг подумати, що ми на Майдані вибороли таке "майбутнє" для України!
Андрей Портнов:
"Друзья, в оставшиеся две недели нужно составить самый актуальный список порохоботов периода 2014-2019 гг. Сами знаете, зачем.»
Ось чому ліквідували зелебобіки військову прокуратуру і суди!
Список:
- Порошенко
- Залужний
- Турчинов
- Бутусов
- .... і так далі (ну ви зрозуміли хто ворог)...
на втором месте - Аваков и бабка Параска
2. В них немає поіменних списків людей, які злили плани ЗСУ ворогу.
вот это и есть типичные майданщики 🤣🤣👎
Аваков з тих,хто поставив царювати Зєлєнского.
То ви всіх знаєте?!
І скількох вже нейтралізували?
Ну, хоч одного назвати можеш?
Чи нє вєлєно
Ці гниди присмокталися до влади не на жарт. Як вже це все замахало.
І так (дописувачу вище) - це практично стовідсотково список Портнова. Бо ЗЄрмаки та Портнов з однієї лайнярні вилупки.
Революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,
- За отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі; -
Гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
Тільки прапори цвітуть…
На майдані, коло церкви
Посмутились матері:
Та світи ж ти їм дорогу,
Ясень місяць угорі!
На майдані пил спадає,
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
Посадіть корупціонерів, саботажників і не буде майданів.
Буданов не там шукаєте. У вас є поіменні списки корупціонерів і саботажників ?
Тобто спекулювати на правах людей які не бажають жити в диктаторській владі ніяк не можна співставити з повалення режиму.
Хіба що влада вже є диктаторською?
І вона теж вигадує причини поневолення людей за штучно створеною метою захисту "слабких".
Тепер спробуйте цім " знатокам" пояснити кими вони є коли маніпулюють подіями мітингів/майданів для виявлення своїх демократичних побажань!
Що в офісі, що в гур - не мають поняття про свободу виявлення. Там лише служіння.
Да, и объясните, пожалуйста, Зеленскому, что Майданы не назначаются кем-то, это не раша, В Украине нет царей и повелителей.
Если народ Украины что-то решит, то его ни кто не остановит, ни янукович, ни российская армия, ни Ермак с Зеленским.
Слава Украине!
@Antyroad
В ответ
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АНТИМАЙДАН вводить запобіжні заходи проти Майдану, це Оруєл в кубі
беззубый кулеба, шмыгаль чем занимается, депутаты прыгающие через заборы - план кремля
провал с оборонными сооружениями - план кремля, шашлычки - план кремля
прокуроры на Х5 БМВ - план кремля, где одесский военком - план кремля?
киевляне орущщие ахмат сила - и гуляющие на свободе -план кремля
зеков никак не могут мобилизовать - план кремля
кругом один план кремля, где **** план Зе?