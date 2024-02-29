У нас є поіменні списки людей, яких РФ планує залучити до спецоперації "Майдан-3", - ГУР

Головне управління розвідки має списки людей, по яких працює Росія у межах так званої спецоперації "Майдан-3", щоб залучити їх до поширення своєї риторики та спробувати вплинути на суспільно-політичну ситуацію в Україні. Серед "впливових категорій" є десятки таких людей.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики й впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном", - пояснив Юсов.

За його словами, для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні, здійснюється масова купівля та створення телеграм-каналів.

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Також створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах, наголосив Юсов.

"Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від телеграм-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють", - розповів представник ГУР.

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву "Майдан-3".

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За словами Юсова, практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії й бере початок із радянських спецслужб.

"Таку назву дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них "майдан" – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами", - додав він.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти серед українців розбрат та хоче влаштувати державний переворот. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський сказав, що цей план у Росії називають "Майдан-3".

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