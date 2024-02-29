Рівень довіри до Зеленського знизився. "Слуга народу": Влада не може робити тільки те, що подобається більшості
Довіра до президента Володимира Зеленського падає через те, що в умовах війни владі доводиться робити "не тільки те, що подобається абсолютній більшості", але "бігати за рейтингами" не потрібно.
Про це в коментарі LIGA.net заявила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.
Шуляк наголосила, що зараз Україна перебуває у складній ситуації й війна – "це не про комфорт, зручність чи незручність".
"Перед нами стоять глобальніші виклики, і в цьому випадку влада не може робити тільки те, що подобається абсолютній більшості. Влада робитиме те, що потрібно робити в державних інтересах, зокрема й ухвалюватиме непопулярні рішення", – зазначила вона та акцентувала, що "в певних проміжках часу це може подобатися чи ні".
Очільниця СН вважає, що державні органи повинні керуватися винятково інтересами держави та "максимально пояснювати суспільству прийняті рішення, зокрема й непопулярні заходи, які необхідні, щоб протистояти агресору".
Вона зауважила, що за два роки війни в суспільстві накопичилася певна втома й напруга й це опосередковано також впливає на настрої людей та їх ставлення до державних органів.
Також, на її думку, є "ще два фактори, які грають проти нас": популізм окремих політичних гравців з опозиції та вороже ІПСО.
"Іноді вони дуже близькі одне до одного за змістом, тому що низка політичних гравців не бачать межі між критикою та роботою на ворога із підриву довіри до державних інституцій", – розповіла Шуляк та додала, що наразі не варто "бігати за рейтингами".
Соцопитування українців щодо Зеленського
За даними КМІС, у лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент має обіймати посаду до кінця воєнного стану, водночас 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, а до обрання нового глави держави його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради. Президент Зеленський вважає, що українці переобрали б його на виборах, якби вони відбулися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
так давай на вибори !
чого/кого бздиш, вова ?
Генерала Залужного ?
ну та да да
Но в дождь нужно одевать дождевик, а в солнечную погоду - футболку.
Во время войны должны управлять военные, а в мирное время - гражданские.
Потому что, если во время войны управляют гражданские, то после, в результате выборов, приходят военные. Которые первой задачей ставят перевооружение и ограничение прав и свобод. Разрушенная страна не развивается, а все ресурсы уходят на вооружение для будущей войны - 100%.
После военной "хунты" к власти всегда приходят гражданские, которые, по идее, восстанавливают страну с либерализацией экономики и расширением гражданских прав.
Так что, не только сейчас, нам и на будущее насрано.
крадівництвобудівництво.
........ мусіли - бо перед ними "стоять глобальні виклики"..........
Най би вас там шляк трафив !!!!
хотя упоротый лохторат слуг ест любое Г+Г, если это бесплатно
На 100% згоден. До речі, популізм окремих політичних гравців з опозиції = вороже ІПСО. Це було відомо ще з 2019 року. У них і заяви однакові.
У меня доверие к власти по шкале до 10 составляет 0.
А одобрение или неодобрение действий власти это совсем о другом. Я могу могу какие то решения поддерживать, но на уровень доверия это мало влияет.
Вони ЗМУШЕНІ не тільки "бігати за рейтингами" та робити те, що "подобається більшості", але й ЗМУШЕНІ красти, брехати, тупити, відмичати дні народження/корпоративи/відпустки, ...
Вони НЕ ХОЧУТЬ цього робити, але природа їх - СИЛЬНІША за них!
Цю цитату пані Олена мала би собі повісити на шию, замість ладанки.
Щоб не виходило так гладенько брехати.
А Зеленському треба цю цитату до лоба приклеїти.
А як падають рейтинги-"ми не можемо всім подобатись"...)))
От тепер зебіли хай думаЮТЬ...!😁😁😁
Якщо ця кміс звідкись взяла цю висмоктану з пальця цифру, то хай би пішла на фронт і повоювала.
А взагалі то УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД глибоко ненавидить зільонського і усю його бандитську шоблу..... настільки глибоко, що терпець може луснути у любу хвилину. Тому зільонський і звільнив ЗАЛУЖНОГО І його соратників.
Шуляк Голова Комітету ВР з питань містобудування. По суті, це шкідник, який гальмує розвиток будівельної галузі. На її місці нормальний фахівець та порядна людина давно могла б навести лад у будівельній галузі, так ні, на цьому місці сидить Шуляк генерує корупційні закони та стримує нормальний розвиток галузі, та завдає шкоди суспільству!
****** стид
Можна декларацію подивитися вашу не шановна ,кончена
багатопрофiльний невіглас
@fjua14
У мене одного враження, що планування війни тепер схоже на оркестр пʼяних макак?
А шо "случілась"..?!)))
Боже,вони геть нєобучаємі і нестепні...
Ото Україна з ними втрапила в велику халепу...
Не всі зможуть втікти.....
@13Hellis_13
·
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1763266935783911717 1 ч
хто розуміє, що зробив Гончаренко цією фразою, то разом зі мною поаплодує, в яку обгортку він загорнув цю "цукерку". Це розтяжка.
Тому і падає рейтинг
Влада для народа, не наоборот. Пусть почитает Законы и Конституцию.