УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4548 відвідувачів онлайн
Новини
7 967 68

Рівень довіри до Зеленського знизився. "Слуга народу": Влада не може робити тільки те, що подобається більшості

Голова партії Слуга народу Олена Шуляк

Довіра до президента Володимира Зеленського падає через те, що в умовах війни владі доводиться робити "не тільки те, що подобається абсолютній більшості", але "бігати за рейтингами" не потрібно.

Про це в коментарі LIGA.net заявила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк, передає Цензор.НЕТ.

Шуляк наголосила, що зараз Україна перебуває у складній ситуації й війна – "це не про комфорт, зручність чи незручність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Залужного на 26% перевищив рейтинг Зеленського, - опитування КМІС

"Перед нами стоять глобальніші виклики, і в цьому випадку влада не може робити тільки те, що подобається абсолютній більшості. Влада робитиме те, що потрібно робити в державних інтересах, зокрема й ухвалюватиме непопулярні рішення", – зазначила вона та акцентувала, що "в певних проміжках часу це може подобатися чи ні".

Очільниця СН вважає, що державні органи повинні керуватися винятково інтересами держави та "максимально пояснювати суспільству прийняті рішення, зокрема й непопулярні заходи, які необхідні, щоб протистояти агресору".

Вона зауважила, що за два роки війни в суспільстві накопичилася певна втома й напруга й це опосередковано також впливає на настрої людей та їх ставлення до державних органів.

Також, на її думку, є "ще два фактори, які грають проти нас": популізм окремих політичних гравців з опозиції та вороже ІПСО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Зеленського падає рейтинг, в Києві політична гризня, - The Economist

"Іноді вони дуже близькі одне до одного за змістом, тому що низка політичних гравців не бачать межі між критикою та роботою на ворога із підриву довіри до державних інституцій", – розповіла Шуляк та додала, що наразі не варто "бігати за рейтингами".

Соцопитування українців щодо Зеленського

За даними КМІС, у лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент має обіймати посаду до кінця воєнного стану, водночас 10% респондентів підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, а до обрання нового глави держави його повноваження буде виконувати голова Верховної Ради. Президент Зеленський вважає, що українці переобрали б його на виборах, якби вони відбулися.

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) рейтинг (1654) Слуга народу (2813) Шуляк Олена (129)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
Хто б пистіа!!! Думаєш люди заболи як ти до пораненого воїна з розборками прибігала? Мразь зелега!!!🤬🤬🤬
показати весь коментар
29.02.2024 17:20
+28
Через таких як ти і знизився! Які припераються до травмованих Військових у лікарню з обурливими вимогами!
показати весь коментар
29.02.2024 17:14
+28
Він не просто знизився, а впав нижче плінтуса
показати весь коментар
29.02.2024 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Через таких як ти і знизився! Які припераються до травмованих Військових у лікарню з обурливими вимогами!
показати весь коментар
29.02.2024 17:14 Відповісти
Вибачте, а він у здравомислячих був?
показати весь коментар
29.02.2024 17:18 Відповісти
А якже-ж. Сам Беня КАЛ.омойський кукурікав, що цей дрищ - справжній Голобородько.
показати весь коментар
29.02.2024 17:26 Відповісти
Президент Зеленський вважає, що українці переобрали б його на виборах, якби вони відбулися.

так давай на вибори !
чого/кого бздиш, вова ?
Генерала Залужного ?
ну та да да
показати весь коментар
29.02.2024 17:30 Відповісти
тільки Хунта військових-патріотів; іншого легітимнішого виходу на зміну чинної влади нема.
показати весь коментар
29.02.2024 17:38 Відповісти
Вы конечно не поверите.
Но в дождь нужно одевать дождевик, а в солнечную погоду - футболку.
Во время войны должны управлять военные, а в мирное время - гражданские.
Потому что, если во время войны управляют гражданские, то после, в результате выборов, приходят военные. Которые первой задачей ставят перевооружение и ограничение прав и свобод. Разрушенная страна не развивается, а все ресурсы уходят на вооружение для будущей войны - 100%.
После военной "хунты" к власти всегда приходят гражданские, которые, по идее, восстанавливают страну с либерализацией экономики и расширением гражданских прав.
Так что, не только сейчас, нам и на будущее насрано.
показати весь коментар
29.02.2024 19:54 Відповісти
Падає рейтинг тому, що робиться не те, що треба.
показати весь коментар
29.02.2024 20:47 Відповісти
Він не просто знизився, а впав нижче плінтуса
показати весь коментар
29.02.2024 17:16 Відповісти
Який рейтинг може бути у жлоба і оманського зрадника?

показати весь коментар
29.02.2024 18:09 Відповісти
а що ж ви таке зробили
показати весь коментар
29.02.2024 17:19 Відповісти
Ну от мусіли непопулярне в народу рішення прийняти про 17 млрд. на велике крадівництво будівництво.
........ мусіли - бо перед ними "стоять глобальні виклики"..........
показати весь коментар
29.02.2024 17:42 Відповісти
Хто б пистіа!!! Думаєш люди заболи як ти до пораненого воїна з розборками прибігала? Мразь зелега!!!🤬🤬🤬
показати весь коментар
29.02.2024 17:20 Відповісти
********* зелена!!
показати весь коментар
29.02.2024 20:09 Відповісти
Если бы За не трсся над своим рейтингом, как Кощей над златом, то Закон о мобилизации был бы принят еще год назад, а Залужный был бы на своем месте.
показати весь коментар
29.02.2024 17:21 Відповісти
Авжеж, розкрадати бюджет, пускати шалені суми на другорядне, а на залишок грошей купувати для ЗСУ за завищеними в рази цінами -це все в ''дердавних інтересах''!!!!
Най би вас там шляк трафив !!!!
показати весь коментар
29.02.2024 17:21 Відповісти
её пытали?.. чи она сама така "розумна"?
хотя упоротый лохторат слуг ест любое Г+Г, если это бесплатно
показати весь коментар
29.02.2024 17:22 Відповісти
А шо, ЗЕбанутому блазню хтось довіряв? Хоча, тупе бидло, яке повірило, що буба криворогий зменшить оплату за комуналку і у всих їх буде кінець. Єпохи бідності. Натомість блазень прокукурікав, що за тарифи він шуткував, кінець бідності настав у 95 кварталу, і своїми дебільними висерами блазень привів в Україну війну.
показати весь коментар
29.02.2024 17:23 Відповісти
мадам, ще трошки і ти разом зісвоїм л-ідаром, будете разом шукати комфорт у 4 кутах камери.
показати весь коментар
29.02.2024 17:23 Відповісти
Зеленський поставив усе на Перемогу. Ніякі рейтинги, ніякі вибори його не переймають. Наступний термін - в одне місце, Єрмака з Татаровим - в те ж місце!
показати весь коментар
29.02.2024 17:27 Відповісти
Також, на її думку, є "ще два фактори, які грають проти нас": популізм окремих політичних гравців з опозиції та вороже ІПСО. Джерело:
На 100% згоден. До речі, популізм окремих політичних гравців з опозиції = вороже ІПСО. Це було відомо ще з 2019 року. У них і заяви однакові.
показати весь коментар
29.02.2024 17:28 Відповісти
Дуже зручно виправдовувати свою легитимність і свою політичну роботу незалежно від її якості тим, що інші просто популісти. Ну звичайно, для особи при владі всі інші популісти та ІПСОшники... Дитячий садочок.. такий аргумент можна розкручувати лише як останній... коли більше нема чого сказати
показати весь коментар
29.02.2024 17:48 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
показати весь коментар
29.02.2024 17:28 Відповісти
головнi провiдники популізму "окремих політичних гравців" та вороже ІПСО - це сам Ze, його єрьмак, ОП-95, та прочi "слуги кремля" зi своїм "телемарафетом."
показати весь коментар
29.02.2024 17:28 Відповісти
Зате рівень нетерпимості росте до зевлади
показати весь коментар
29.02.2024 17:30 Відповісти
Доверие это уверенность в добросовестности, искренности и честности.
У меня доверие к власти по шкале до 10 составляет 0.
А одобрение или неодобрение действий власти это совсем о другом. Я могу могу какие то решения поддерживать, но на уровень доверия это мало влияет.
показати весь коментар
29.02.2024 17:31 Відповісти
Її що, замість бєсвумної випустили?
показати весь коментар
29.02.2024 17:32 Відповісти
Так-так:
Вони ЗМУШЕНІ не тільки "бігати за рейтингами" та робити те, що "подобається більшості", але й ЗМУШЕНІ красти, брехати, тупити, відмичати дні народження/корпоративи/відпустки, ...
Вони НЕ ХОЧУТЬ цього робити, але природа їх - СИЛЬНІША за них!
показати весь коментар
29.02.2024 17:33 Відповісти
Ти,паскуда, ділиш народ України на більшість і меншість? А ну скажи своїй більшості,що ви для них зробили добре? Хоча тим,що не скажи-божа роса!
показати весь коментар
29.02.2024 17:35 Відповісти
"...державні органи повинні керуватися винятково інтересами держави та "максимально пояснювати суспільству прийняті рішення, зокрема й непопулярні заходи, які необхідні, щоб протистояти агресору..."

Цю цитату пані Олена мала би собі повісити на шию, замість ладанки.
Щоб не виходило так гладенько брехати.
А Зеленському треба цю цитату до лоба приклеїти.
показати весь коментар
29.02.2024 17:37 Відповісти
На шию дощечку і - на шибеницю
показати весь коментар
29.02.2024 17:41 Відповісти
яка ж ****
показати весь коментар
29.02.2024 17:38 Відповісти
Краще б ця влада взагалі нічого не робила і з'їбл@сь заідси. От тільки якось щось не складається у них з землею обітованною - чи то главначпупс на них образився, чи вони на нього? Не хочуть зустрічатись, хоч що роби...
показати весь коментар
29.02.2024 17:40 Відповісти
Коли представник влади починає ототожнювати інтереси влади з інтересами країни, а державу з владою, то виникає питання в чому різниця між нею та владою у рашистів? Особливо смішно від представника правлячої партії чути що інший представник цієї ж правлячої партнії обраний Президентом не бігає за рейтингами. Це як в мультфільмі "кто похвалит меня больше всех, тот получит вкуснує конфету"... Позорно взагалі такі статті писати про самих себе. Чи вона правда розраховує, що її думки можна сприймати об'єктивними ...
показати весь коментар
29.02.2024 17:43 Відповісти
туфта всё это, такое запускают только для того что-бы показать - мол снизился НО всё равно ахереть какой высокий. КМИС это ручная конторка, она вылазит как по сигналу, когда нужно после непопулярных мер (типа снятия Залужного), показать что всё хорошо у ЗЕ с рейтингами.
показати весь коментар
29.02.2024 17:43 Відповісти
Агов, ті хо довіряє слугам та особисто зеленому поцу, отзовиться. Хочу порахувати розумово відсталих у розвітку.
показати весь коментар
29.02.2024 17:44 Відповісти
Що значить, влада не повинна подобатися більшості?? Владу та сама більшість і винаймає на роботу!
показати весь коментар
29.02.2024 17:46 Відповісти
Як вибрри- то їх обрала більшість.. (73%)
А як падають рейтинги-"ми не можемо всім подобатись"...)))
От тепер зебіли хай думаЮТЬ...!😁😁😁
показати весь коментар
29.02.2024 19:25 Відповісти
І яж про це саме кажу)
показати весь коментар
29.02.2024 19:48 Відповісти
Чого це іі так шибануло -- ше завтра Безугла почне вибачатись
показати весь коментар
29.02.2024 17:47 Відповісти
За даними КМІС, у лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що президент має обіймати посаду до кінця воєнного стану,........
Якщо ця кміс звідкись взяла цю висмоктану з пальця цифру, то хай би пішла на фронт і повоювала.
А взагалі то УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД глибоко ненавидить зільонського і усю його бандитську шоблу..... настільки глибоко, що терпець може луснути у любу хвилину. Тому зільонський і звільнив ЗАЛУЖНОГО І його соратників.
показати весь коментар
29.02.2024 17:47 Відповісти
Ставинога,ти про Залужного серйозно?Ти не блондинка?Зняття Залужного-це підтвердження некомпетентності жиденяти-ні в політиці,ні у військових справах.Залужного треба було тримати на його посту-до перемоги.А тепер Залужний стає дуже серйозним гравцем у політиці.Проведи вибори сьогодні-результат зрозумілий.Також не уявляю-Стефанчук-верховний!?!???
показати весь коментар
29.02.2024 18:24 Відповісти
Ще одна вилізла, коли ми вже її позбудемось?
Шуляк Голова Комітету ВР з питань містобудування. По суті, це шкідник, який гальмує розвиток будівельної галузі. На її місці нормальний фахівець та порядна людина давно могла б навести лад у будівельній галузі, так ні, на цьому місці сидить Шуляк генерує корупційні закони та стримує нормальний розвиток галузі, та завдає шкоди суспільству!
показати весь коментар
29.02.2024 17:51 Відповісти
Якби зелена влада не крала в українців і світу, якби не брехала українцям і світу...
показати весь коментар
29.02.2024 18:10 Відповісти
Знизився - це під плінтус заліз?
показати весь коментар
29.02.2024 18:13 Відповісти
І такі фітнес леді сидять у разі і приймають закони
****** стид
Можна декларацію подивитися вашу не шановна ,кончена
показати весь коментар
29.02.2024 18:38 Відповісти
Су народа прихлебатели активно кинулись защищать про...б власти после потери Авдіївки и дальнейших потерь всего месяц после снятия Залужного и все так стало понятно про их решения увольнения

багатопрофiльний невіглас

@fjua14

У мене одного враження, що планування війни тепер схоже на оркестр пʼяних макак?

показати весь коментар
29.02.2024 18:43 Відповісти
" Влада не може робити тільки те, що подобається більшості " -- що ??!! То навіщо така влада ? Владу зелену -геть !!!!!!!!
показати весь коментар
29.02.2024 18:47 Відповісти
А як волали що нам довіряють "аж 73%...!)
А шо "случілась"..?!)))
показати весь коментар
29.02.2024 19:22 Відповісти
Не по адресі , я за пана Порошенка . )
показати весь коментар
29.02.2024 19:24 Відповісти
Той барига на ЗСУ донатит,в отличии от жаб.
показати весь коментар
29.02.2024 20:53 Відповісти
Влада не може зупинится пи..дити бюджети. Може тому й не подобається?
показати весь коментар
29.02.2024 18:57 Відповісти
Чергова тупа заява від слуг наріду...!)
Боже,вони геть нєобучаємі і нестепні...
Ото Україна з ними втрапила в велику халепу...
показати весь коментар
29.02.2024 19:21 Відповісти
У нас війна, а у них рейтинги... Шапіто...
показати весь коментар
29.02.2024 19:37 Відповісти
Найкраще буде для всіх, коли Зеленський через місяць передасть свої повноваження голові Верховної Ради, а так він буде нелегітивний.
показати весь коментар
29.02.2024 20:04 Відповісти
Где эти ЗЕленые СУКИ таких мерзких ****** находят и на должности садят, на Окружной и то ШМАРЫ по-симпатичней.
показати весь коментар
29.02.2024 20:22 Відповісти
ШУЛЯК - ГИДОТА!
показати весь коментар
29.02.2024 20:26 Відповісти
Ви, зелені потвори, побачите після війни, як до вас ставляться українці.
Не всі зможуть втікти.....
показати весь коментар
29.02.2024 20:35 Відповісти
Вы долбоебы зелёные,два года непопулярных решений,хоть одно нормальное приняли?
показати весь коментар
29.02.2024 20:36 Відповісти
Якщо хто не знає, то я розкажу вам велику таємницю родини шуляк. У березні 2022-го року, повнолітній син і чоловік цієї депутатки, з мішком грошей виїхали у австрію. При цьому у прикордонників не виникло запитань на якій підставі кабєлєй призовного потрібно випустити з країни під час мобілізації, так само на якій підставі вони не декларують купу грошей. І тепер ця підрша шуляк дивується чому у зепідрів падають рейтинги
показати весь коментар
29.02.2024 21:11 Відповісти
Hellis

@13Hellis_13

·

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1763266935783911717 1 ч

хто розуміє, що зробив Гончаренко цією фразою, то разом зі мною поаплодує, в яку обгортку він загорнув цю "цукерку". Це розтяжка.
показати весь коментар
29.02.2024 21:40 Відповісти
А хто заважав цій владі будувати укріплення 2 роки під Авдієвкою?
Тому і падає рейтинг
показати весь коментар
29.02.2024 21:55 Відповісти
Влада -это нанятые народом Украины менеджеры, обязанность которых удовлетворять потребности граждан Украины. Они, менеджеры, при избрании на должность, дают клятву Народу Украины.
Влада для народа, не наоборот. Пусть почитает Законы и Конституцию.
показати весь коментар
29.02.2024 21:59 Відповісти
....В такоє смутноє врємя надо жєртвовать массамі раді спасєнія єдініц!...- раді спасєнія нас с Вамі...
показати весь коментар
29.02.2024 23:58 Відповісти
Как может снизится то чего нет.
показати весь коментар
01.03.2024 08:09 Відповісти
Клоуны воруют как не в себя и не хотят Майдана. С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым
показати весь коментар
01.03.2024 09:13 Відповісти
 
 