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Новини Допомога Україні
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Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні

єс

Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Зазначається, що міністри обговорять подальші конкретні заходи щодо допомоги Україні та захист країн, ситуацію в яких намагається дестабілізувати РФ, закрема Молдову.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон зібрав близько 20 лідерів країн Євросоюзу. Головною темою стала подальша підтримка України у війні з РФ.

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Автор: 

Франція (3076) Євросоюз (13434)


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Набридли їхні зустрічі без конкретних дій. Ось ***** зустрілося зі своїм товаришем по розуму Кі Чен Ином і зброя пішла з Північної Кореї до паРаші. А європейські лідери зустрічаються і лише годують українців обіцянками.
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29.02.2024 17:40 Відповісти
Зустрічі та обговорення......, це все!
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29.02.2024 17:46 Відповісти
Кто еще не собирался попи*деть?
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29.02.2024 17:51 Відповісти
 
 