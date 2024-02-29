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Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні
Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Зазначається, що міністри обговорять подальші конкретні заходи щодо допомоги Україні та захист країн, ситуацію в яких намагається дестабілізувати РФ, закрема Молдову.
Нагадаємо, нещодавно президент Франції Емманюель Макрон зібрав близько 20 лідерів країн Євросоюзу. Головною темою стала подальша підтримка України у війні з РФ.
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Oleg Kikta #582037
показати весь коментар29.02.2024 17:40 Відповісти Мені подобається 3
Olena Teslenko
показати весь коментар29.02.2024 17:46 Відповісти Мені подобається 2
Wlad West
показати весь коментар29.02.2024 17:51 Відповісти Мені подобається 2
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