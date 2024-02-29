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МЗС Китаю пояснив турне спецпредставника Лі Хуея Європою: "Підготовка шляху до мирних переговорів"

Речниця МЗС КНР Мао Нін

Китай відправляє спеціального представника у справах Євразії Лі Хуея до України, Росії та Європи для підготовки шляху до мирних переговорів.

Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, затяжна війна Росії проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай відправить спецпредставника в турне Росією, Україною та країнами ЄС

"Основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту та підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий продовжувати грати свою роль і вносити більше мудрості у політичне врегулювання", – сказала Мао.

Турне Лі Хуея Європою

Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.

Автор: 

Китай (4618) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+17
Найкращий варіант закінчення війни - виведення кацапських військ на кордони 1991 року, виплата репарацій, незалежнісь республікам рашистської ********* та повернення кацапстаном Китаю історичних земель.
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29.02.2024 18:02
+12
Його ім'я - ***; прізвище - Лі.
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29.02.2024 18:04
+10
Лі **** - це родич кремльовського карлика ?
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29.02.2024 18:03
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Найкращий варіант закінчення війни - виведення кацапських військ на кордони 1991 року, виплата репарацій, незалежнісь республікам рашистської ********* та повернення кацапстаном Китаю історичних земель.
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29.02.2024 18:02 Відповісти
Погано, що не жінка. А так - треба показати Київську обл., Одесу, Харків, Дніпро..
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29.02.2024 18:24 Відповісти
А що вузькооку жінку послати по курсу "рузкого аєнного *******" ніз-зя?
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29.02.2024 18:48 Відповісти
Ця мадам щось там говорила про "мудрість у політичному врегулюванні".
Тому курс вказати їй просто необхідно!
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29.02.2024 19:40 Відповісти
Комуністичний Кітай хоче «перемовен» бо допомагае РФ не допустити її поразки.
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29.02.2024 18:37 Відповісти
Мао Нін на фото вказує шлях Лі, от тільки забула як правильно: "на " чи "на".
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29.02.2024 18:02 Відповісти
Шлях ...
Мао... Зе дуун...
Шлях -шлях...

Шляпати ще довго...
Рису треба багато довгого...

Червоної фарби треба
Не один бідон...

Розлити на полях
Асвмблеї ООН...
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29.02.2024 18:25 Відповісти
А з ким Китай воює???
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29.02.2024 18:02 Відповісти
Лі **** - це родич кремльовського карлика ?
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29.02.2024 18:03 Відповісти
Только слегка оху#вший.
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29.02.2024 18:14 Відповісти
Його ім'я - ***; прізвище - Лі.
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29.02.2024 18:04 Відповісти
Не повірите, коли я учився в КІСІ (КНУБіА) у паралельній групі були китайці - один з них *** Го. Викладачі, коли робили перекличку, спочатку трохи ох*вали. Але хто із 6 з них був той Го, я так і не поняв, викладачі, схоже теж. Бо вони, як індики, ніфіга не розуміли. Їм мабуть те навчання було потрібне "для галочки". Але компи у них у всіх тоді були чудові і з ними вони дуже вправно обходились, особливо з іграми, тоді була Старкрафт
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29.02.2024 19:32 Відповісти
І на Олімпійських Іграх досить часто *** виступали. Переважно у легкій атлетиці.
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29.02.2024 21:09 Відповісти
О видно економіка рашкі летить в низ так що як гепнеться то і кітайська посипиться трошки. То вже і Пекін переговори готує. А наш лідор тільки цього і жде.
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29.02.2024 18:04 Відповісти
А з ху(е)я лі ?!
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29.02.2024 18:04 Відповісти
о ****** ?
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29.02.2024 18:07 Відповісти
Китай хіба не може цикнути на кацапського васала
без усяких "спецпредставників"?

Навіщо цей балаган?
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29.02.2024 18:07 Відповісти
Китай может намекнуть что перестанет снабжать рашку боеприпасами через КНДР если ему дадут что то взамен.
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29.02.2024 18:09 Відповісти
Лі **** послали нах#й у Євпропі. Так підготовив до мирних переговорів, що Франція, Нідерланди та Литва готуються ввести війська в Україну
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29.02.2024 18:09 Відповісти
Буду краток-ідітє *****!
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29.02.2024 18:11 Відповісти
До Європи це вже цікаво. Яку ж дадуть відповідь наші європейські друзі, в чию сім'ю ми так біжимо стрімголов? Головне щоб їхня відповідь нам лоба не зламала від несподіванки.
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29.02.2024 18:14 Відповісти
Оцей Х-Лі є переговорником від ***-Ла.
Всі вони є одна коаліція (банда) варварів (хоча китайці й вважають варварами всіх не китайців).
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29.02.2024 18:16 Відповісти
Це добрий знак,вони не просто так хочуть цього,попа вутін просить свого сюзерена щоб врятував його резинову попу.Та в Китаї з економікою не дуже все весело,їм теж хочеться щоб все трохи стихло.І щоб Європа повністю не прокинулась,і не наваляла кацапам.Інакше гегемонія Китаю закінчиться,коли мордор впаде. Нам просто потрібно протриматись якимось чудом ще трохи...
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29.02.2024 18:18 Відповісти
Пригостіть цю Маму Ніну бутербродом і женіть на×ер.
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29.02.2024 18:23 Відповісти
Мдаа...
Дав же Бог ім'я....
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29.02.2024 18:23 Відповісти
Так вона свою ХВамілію шукатиме?
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29.02.2024 18:39 Відповісти
Я Ху Єю з Лі ****...
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29.02.2024 18:40 Відповісти
"... підступною рукою

він в Київ спрямував брудного ***."
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29.02.2024 18:43 Відповісти
Чому *** називають "******"? Він *** і в прямому і в перносному сенсі!
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29.02.2024 18:46 Відповісти
Гм... - дурне поїхало в турне, - мені більш сподобалась новина про розгортання Китаєм військ на кордоні з Го-Го-Го-Госсією, мабуть з напівдохлої гуски скубтимуть пір,я на поджушки. АРХ М
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29.02.2024 18:48 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-13130963/moment-elephant-throws-tourist-ground-india.html
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29.02.2024 19:05 Відповісти
Слони взагалі розумні та справедливі тваринки
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29.02.2024 19:46 Відповісти
...з таким прізвищем і в турне
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29.02.2024 20:12 Відповісти
Кремлівський **** не справляється,прислали на допомогу китайський ****
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29.02.2024 21:02 Відповісти
Який з чотирьох? https://www.youtube.com/watch?v=Ofnmwtlsu98
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29.02.2024 21:14 Відповісти
У школі "****́" *******, а зараз партійці "****́" заздрять.
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01.03.2024 02:15 Відповісти
 
 