МЗС Китаю пояснив турне спецпредставника Лі Хуея Європою: "Підготовка шляху до мирних переговорів"

Китай відправляє спеціального представника у справах Євразії Лі Хуея до України, Росії та Європи для підготовки шляху до мирних переговорів.

Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За її словами, затяжна війна Росії проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти".

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"Основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту та підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий продовжувати грати свою роль і вносити більше мудрості у політичне врегулювання", – сказала Мао.

Турне Лі Хуея Європою

Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.