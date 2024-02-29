МЗС Китаю пояснив турне спецпредставника Лі Хуея Європою: "Підготовка шляху до мирних переговорів"
Китай відправляє спеціального представника у справах Євразії Лі Хуея до України, Росії та Європи для підготовки шляху до мирних переговорів.
Про це на брифінгу повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За її словами, затяжна війна Росії проти України "не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти".
"Основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту та підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий продовжувати грати свою роль і вносити більше мудрості у політичне врегулювання", – сказала Мао.
Турне Лі Хуея Європою
Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.
Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.
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Тому курс вказати їй просто необхідно!
Мао... Зе дуун...
Шлях -шлях...
Шляпати ще довго...
Рису треба багато довгого...
Червоної фарби треба
Не один бідон...
Розлити на полях
Асвмблеї ООН...
без усяких "спецпредставників"?
Навіщо цей балаган?
Всі вони є одна коаліція (банда) варварів (хоча китайці й вважають варварами всіх не китайців).
Дав же Бог ім'я....
він в Київ спрямував брудного ***."