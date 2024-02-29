Загальні втрати росіян в операційній зоні "ОСУВ "Таврія" становлять 431 особу за добу, чотирьох окупантів узято в полон, - Тарнавський

Сили ОСУВ "Таврія" продовжують ведення оборонної операції. За добу агресор завдав 57 авіаударів, 4 ракетні удари, 89 ударів дронами-камікадзе, вчинив 64 штурмові дії та 1072 обстріли (в тому числі 6 - із застосуванням отруйних речовин).

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, противник зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, де минулої доби наші захисники та захисниці відбили 25 атак противника в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське.

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На Новопавлівському напрямку Сили оборони стримують росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного, де вчора відбулося загалом 38 боєзіткнень. Зокрема, ворог не мав успіху в Красногорівці, яка була звільнена зусиллями підрозділів 3-ї штурмової бригади. Лише тут втрати росіян убитими й пораненими склали близько 100 осіб.



"Загальні втрати ворога у живій силі по всій операційній зоні "ОСУВ "Таврія" склали 431 особу за добу; в озброєнні та військовій техніці - 10 танків, 22 ББМ, 7 артсистем, 7 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 339 БпЛА різних типів. Уражено 1 район зосередження особового складу ворога. Четверо окупантів захоплено в полон", - йдеться в повідомленні.

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