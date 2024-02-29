Військові РФ, які окопувались в Рудому Лісі в Чорнобильській зоні, не вижили, - міський голова Вараша Мензул

Міський голова Вараша, що є містом-супутником Рівненської АЕС, Олександр Мензул заявив, що Російські військові, які окопувалися в Рудому лісі в Чорнобильській зоні, не вижили.

Про це він розповів у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо про Україну, то треба нагадувати всім, що ми - ядерна держава. Так, у нас немає ядерної зброї, але у нас - ядерні матеріали. Україна є підписантом меморандуму з МАГАТЕ про контроль над переміщенням ядерних матеріалів, тому що потенційно це - ядерна зброя", - зазначив Мезул.

В цьому контексті він нагадав про приклад Запорізької АЕС, де Україна не контролює переміщення радіоактивних матеріалів. Та розповів, як окопувалися "безграмотні орки" у Чорнобильській зоні, в радіоактивному Рудому лісі.

"Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", - додав міський голова.

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