Військові РФ, які окопувались в Рудому Лісі в Чорнобильській зоні, не вижили, - міський голова Вараша Мензул
Міський голова Вараша, що є містом-супутником Рівненської АЕС, Олександр Мензул заявив, що Російські військові, які окопувалися в Рудому лісі в Чорнобильській зоні, не вижили.
Про це він розповів у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо про Україну, то треба нагадувати всім, що ми - ядерна держава. Так, у нас немає ядерної зброї, але у нас - ядерні матеріали. Україна є підписантом меморандуму з МАГАТЕ про контроль над переміщенням ядерних матеріалів, тому що потенційно це - ядерна зброя", - зазначив Мезул.
В цьому контексті він нагадав про приклад Запорізької АЕС, де Україна не контролює переміщення радіоактивних матеріалів. Та розповів, як окопувалися "безграмотні орки" у Чорнобильській зоні, в радіоактивному Рудому лісі.
"Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", - додав міський голова.
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Про смерть одного ( уних завжди гине один ) оркі повідомляли ще в квітні 2022 р.
...Є і кумедна частина цієї історії. Незадовго до мученицької смерті орки мали всі підстави величати себе "наше сіятєльство" або, як мінімум, "наша свєтлость" (бо світилися в темряві). Але це неточно.
Можна зачепитися за так звані "гарячі частинки", але із більшою ймовірністю окупанти могли просто загинути в подальшому на війні.
https://www.sstc.ua/news/okopuvannya-v-rudomu-lisi-sho-bude-z-okupantami Що чекає в майбутньому на тих, хто довго перебував на особливо забруднених ділянках зони відчуження?
Якщо ми з Вами проявимо наполегливість і будемо шукати сліди "їх сіятєльств" та "їх свєтлостєй", то, скорше за все, зайдемо в нікуди. Бо і білоруські медики, і їхні кацапські колеги інстинкт самозбереження не відключили - базікати зайвого не стануть, бо це шкідливо для здоров'я - їхнього і членів їхніх родин. Отже, за даними їхніх звітів (які ще треба відшукати, а це - не найлегша задача), сказати щось певне не вдасться. З іншого боку, лаптєлапим хєнєралам з палговнєгамі глибоко наплювати на ввєрєний їм лічний састав. Тому я не здивуюся, якщо частина того лічнага састава, ясно сяючи в темряві, відправилась у пекло до лихих парфумів ще навесні 2022-го року, а тих, хто примудрився вижити, щоб багато не патякали, цілком могли кинути на м'ясний штурм. У підсумку, всі ці орки стали поціновувачами творчості Кобзона та Хіру Алєксандрова.
скрепжопа.
Мабуть витіран 1950х років народженя.
Але навряд дізнаємось.
Цікаво, звідки у міського голови «канали», що знають про «ніхто не вижив»?
Невже один політолог, що працює головою розвідки?
Хтось невихований назвав би міського голову пиз…уном, але я промовчу..
Іди ***** і проходь мимо того, що я пишу.
Сподіваюсь, я висловився ясно.
Не про це мова.
Мова про те, що ти невихована бидло-пенсія.
Тобі подібні готові втоптати в багно любого, хто вам не зрозумілий або не згоден. Ви поняття не маєте, що таке виховання і ввічливість.
Ви гірше ворогів, бо від ворога знаєш, чого чекати.
Повторювати курс більше не буду.
Там досі вивчають наслідки,і місць (ліжок)багато.
І там специ можуть з 90%-95% вирогідністю спрогнозувати термін житя ураженого.
Мабуть звідти інфа протекла.
Схоже на каву в Криму в 2023р...
Хочется повеситься
*** зараза не стоит
Но красиво светится
Є і з картинками .
Можна зачепитися за так звані "гарячі частинки", але із більшою ймовірністю окупанти могли просто загинути в подальшому на війні.
https://www.sstc.ua/news/okopuvannya-v-rudomu-lisi-sho-bude-z-okupantami Що чекає в майбутньому на тих, хто довго перебував на особливо забруднених ділянках зони відчуження?