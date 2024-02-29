УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4434 відвідувача онлайн
Новини Війна
20 531 67

Військові РФ, які окопувались в Рудому Лісі в Чорнобильській зоні, не вижили, - міський голова Вараша Мензул

радіація,чорнобиль

Міський голова Вараша, що є містом-супутником Рівненської АЕС, Олександр Мензул заявив, що Російські військові, які окопувалися в Рудому лісі в Чорнобильській зоні, не вижили.

Про це він розповів у інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо про Україну, то треба нагадувати всім, що ми - ядерна держава. Так, у нас немає ядерної зброї, але у нас - ядерні матеріали. Україна є підписантом меморандуму з МАГАТЕ про контроль над переміщенням ядерних матеріалів, тому що потенційно це - ядерна зброя", - зазначив Мезул.

В цьому контексті він нагадав про приклад Запорізької АЕС, де Україна не контролює переміщення радіоактивних матеріалів. Та розповів, як окопувалися "безграмотні орки" у Чорнобильській зоні, в радіоактивному Рудому лісі.

"Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", - додав міський голова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сховок з російською зброєю і боєприпасами виявили у селі біля Чорнобиля

Автор: 

росія (65316) Чорнобиль (395)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Сльози ні дают пісать камінтарій...
показати весь коментар
29.02.2024 18:24
+28
Звучить як красива історія, але без доказів вона такою і залишиться.
показати весь коментар
29.02.2024 18:24
+16
Окопаться в рыжем лесу - это премию Дарвина можно давать
показати весь коментар
29.02.2024 18:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звучить як красива історія, але без доказів вона такою і залишиться.
показати весь коментар
29.02.2024 18:24 Відповісти
Таварісчь Рєджіна! Як там зараз погода у Вологді?
показати весь коментар
29.02.2024 18:40 Відповісти
Ви головне марафон не перемикайте, а ти ще голову вмикати прийдеться.
показати весь коментар
29.02.2024 18:42 Відповісти
Навіть земля не принімає.
показати весь коментар
29.02.2024 18:41 Відповісти
Та й *** з ними
показати весь коментар
29.02.2024 22:01 Відповісти
Про смерть одного (у них завжди одного)

Про смерть одного ( уних завжди гине один ) оркі повідомляли ще в квітні 2022 р.
показати весь коментар
29.02.2024 18:43 Відповісти
Нехай би робили ротації,по батальйону щотижня.Я б навіть їсти їм привіз,смоли гарячої.І омивайки,для дезактиваціїї.Безпеку гарантую!!!
показати весь коментар
29.02.2024 20:38 Відповісти
Америцій (продукт розпаду урану) - він такий. Лічильники його не беруть (тільки впритул), але вдихнеш з пилюкою і все.
показати весь коментар
29.02.2024 19:00 Відповісти
Ну. Вот откуда в берётесь такие всезнайки? Америций 241 получают из 239 плутония.
показати весь коментар
29.02.2024 19:57 Відповісти
Я там був з 1травня 1986 року, десь 7 травня в рижий ліс відправили бульдозериста з мого взводу, робити просіки в рижому лісі, на випадок пожежі. Вечером його забрали в шпиталь, він помер від опроиінення! Це за 1 день, а орки скіки часу таи буле, ще й радіактивний грунт перекопували, та й мародерили мабуть!
показати весь коментар
01.03.2024 04:24 Відповісти
Радіоактивні матеріали швидко розпадаються, різниця між 1 травня 1986 і зараз колосальна. Але якщо коппати радіоактивний грунт - то ага.
показати весь коментар
01.03.2024 11:23 Відповісти
Ну опять! Гугл вам в помощь. Быстро распадается далеко не все радионуклиды. Ну читайте, перед тем, как писать. Про периоды полураспада
показати весь коментар
01.03.2024 14:57 Відповісти
Ні, я, якраз в курсі, бо вчився на енергетика. Але ви хочте, щоб вам реферат замість коментаря на пару слів з телефона писали? Тому такого роду притензії актуальні між колегами в вузькоспеціалізованих напрямках, в таких коментарях професійних бесід не ведуть.
показати весь коментар
05.03.2024 01:34 Відповісти
Пані Реджино, ця штука одночасно є і красивою історією, і правдою. Доказ тут простий, як пісня двірника. Навіть зараз перебувати в "рудому лісі" можна протягом кількох хвилин - через радіаційний фон. Оркам же стало дурного глузду не тільки тусуватися там надто довго, а ще й окопуватися - тобто отримувати ще й "додаткове" опромінення.
...Є і кумедна частина цієї історії. Незадовго до мученицької смерті орки мали всі підстави величати себе "наше сіятєльство" або, як мінімум, "наша свєтлость" (бо світилися в темряві). Але це неточно.
показати весь коментар
05.03.2024 20:20 Відповісти
Розрахунки показують, якщо навіть припустити, що певна особа протягом декількох тижнів знаходилася на дуже забрудненій ділянці зони відчуження, при цьому копала траншеї, окопувала техніку, облаштовувала побут, а також збирала на місці деревину та використовувала її для розпалювання вогнищ і там само вживала їжу, її доза зовнішнього опромінення за цей період буде співставною з дозою опромінення, яку може отримати працівник ЧАЕС за десять-п'ятнадцять років.

Можна зачепитися за так звані "гарячі частинки", але із більшою ймовірністю окупанти могли просто загинути в подальшому на війні.

https://www.sstc.ua/news/okopuvannya-v-rudomu-lisi-sho-bude-z-okupantami Що чекає в майбутньому на тих, хто довго перебував на особливо забруднених ділянках зони відчуження?
показати весь коментар
05.03.2024 20:35 Відповісти
Це розрахунки. За основу бралися одні дані, іншими нехтувалося. Тому теоретично може бути так, як написав автор публікації. Може й не бути. Може бути ще якось інакше. Залежно, які дані братимемо для розрахунків.
Якщо ми з Вами проявимо наполегливість і будемо шукати сліди "їх сіятєльств" та "їх свєтлостєй", то, скорше за все, зайдемо в нікуди. Бо і білоруські медики, і їхні кацапські колеги інстинкт самозбереження не відключили - базікати зайвого не стануть, бо це шкідливо для здоров'я - їхнього і членів їхніх родин. Отже, за даними їхніх звітів (які ще треба відшукати, а це - не найлегша задача), сказати щось певне не вдасться. З іншого боку, лаптєлапим хєнєралам з палговнєгамі глибоко наплювати на ввєрєний їм лічний састав. Тому я не здивуюся, якщо частина того лічнага састава, ясно сяючи в темряві, відправилась у пекло до лихих парфумів ще навесні 2022-го року, а тих, хто примудрився вижити, щоб багато не патякали, цілком могли кинути на м'ясний штурм. У підсумку, всі ці орки стали поціновувачами творчості Кобзона та Хіру Алєксандрова.
показати весь коментар
05.03.2024 22:16 Відповісти
Сльози ні дают пісать камінтарій...
показати весь коментар
29.02.2024 18:24 Відповісти
Не переймайся ти так... Не треба... Свиноматки кацапські ше помьйоти зроблять
показати весь коментар
29.02.2024 18:38 Відповісти
Так таки так: - на островах в диких племенах, - не я, Гришка Распутін, про все, що чекає ***** та *****ссію. Які "люди", такі й шкури, така для них й жрачка. АРХ М
показати весь коментар
29.02.2024 18:44 Відповісти
Опорос https://feedlife.com.ua/info/oporos-svinomatki/ свіноматкі.
показати весь коментар
29.02.2024 18:46 Відповісти
Так це ж невинні свинюшки, поросятка. А кацапсячі свиноматки помьоти роблять
показати весь коментар
29.02.2024 18:48 Відповісти
Лишається тільки уточнити - від кого?
показати весь коментар
29.02.2024 18:50 Відповісти
Як від кого? Від китайців або виживших свинособак
показати весь коментар
29.02.2024 18:56 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 19:17 Відповісти
Наверно бродят там как в Сталкере, превратившись в мутантов.
показати весь коментар
29.02.2024 18:24 Відповісти
Они в снорков только могут превратиться,потому что туда они уже зомбированные приползли.
показати весь коментар
29.02.2024 19:07 Відповісти
Навпаки - людиноподібні мутанти з мутованою свідомістю перетворилися у звичайні людські трупи. Це хороша мутація. 😊
показати весь коментар
29.02.2024 19:20 Відповісти
це не проблема , кацапи не створенні для життя
показати весь коментар
29.02.2024 18:28 Відповісти
Довга дорога на концерт.
показати весь коментар
29.02.2024 18:29 Відповісти
У Кобздона зажигалки не придется зажигать.Они сами светиться будут.Главное разсестся так,что бы в зале получилось светящееся слово скреп жопа.
показати весь коментар
04.03.2024 11:57 Відповісти
Грибов-мутантов добавилось)
показати весь коментар
29.02.2024 18:30 Відповісти
Окопаться в рыжем лесу - это премию Дарвина можно давать
показати весь коментар
29.02.2024 18:43 Відповісти
Командир хробаків говорив, що німці під час війни там окопувалися і все було добре)))
показати весь коментар
29.02.2024 18:58 Відповісти
Читав що якийсь витіран на раше писав,що він там окопи копв у 1943 і досі живий.
Мабуть витіран 1950х років народженя.
показати весь коментар
29.02.2024 19:15 Відповісти
Когда с ними говорили работники станции, то выяснили, что эти россияне понятия не имели, что там радиоактивная зона и даже ничего не знали о Чернобыльской аварии. Плоды российского образования.
показати весь коментар
29.02.2024 19:00 Відповісти
Наші кацапів не сильно і "просвіщали" - просто спостерігали за ними Більшість їх вважали що "рудий ліс" - лише така топонімічна народна назва Про це мені говорили чернігівці що працюють на ЧАЕС Щодо променевої хвороби у них - ПРАВДА У мене товариш є У його дружини - родичі в БРСР Один зних - лікар Так він казав що спочатку хворі кацапи поступали до республіканського радіологічного центру а коли кількість їх стала переважать усіх хворих з БРСР - вивезли їх до Росії
показати весь коментар
04.03.2024 11:41 Відповісти
Так ведь и войска специально обученные есть! И оборудование. Да и учёные могли подсказать воякам. Но нет! Одно слово - рашка. Впрочем, поделом
показати весь коментар
29.02.2024 19:59 Відповісти
Ну ,тоді їх до тих ,як назвав ***** "санітарниє патєрі")))
показати весь коментар
29.02.2024 18:48 Відповісти
То навіть не патєрі, то "санітарниє атходи".
показати весь коментар
29.02.2024 19:07 Відповісти
Фейк, ани все живие...
показати весь коментар
29.02.2024 19:03 Відповісти
Цікаво про родичів тих,хто звідти до дому їздив.
Але навряд дізнаємось.
показати весь коментар
29.02.2024 19:23 Відповісти
До речі, по наших каналах ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", - додав міський голова. Джерело:

Цікаво, звідки у міського голови «канали», що знають про «ніхто не вижив»?
Невже один політолог, що працює головою розвідки?
Хтось невихований назвав би міського голову пиз…уном, але я промовчу..
показати весь коментар
29.02.2024 19:05 Відповісти
Ну, некоторых обученных сразу увезли в Беларусь, там лечили-содержали. Возможно, инфа оттуда, в Гомеле есть соответствующий ридиационный центр
показати весь коментар
29.02.2024 20:02 Відповісти
Атомники, які під час совку разом працювали надали інформацію колегам?
показати весь коментар
01.03.2024 11:27 Відповісти
Ти читало - голова ЯКОЇ громади це написав? Люди з таких місць спілкуються між собою! Коли гупнуло в Чорнобилі - люди в СРСР нічого не знали Але знали люди в Балаково (Саратовська область) Там теж є АЕС
показати весь коментар
04.03.2024 11:45 Відповісти
Яр, ти таки ********.
Іди ***** і проходь мимо того, що я пишу.
Сподіваюсь, я висловився ясно.
показати весь коментар
05.03.2024 10:02 Відповісти
Синку! "Туди" йдеш саме ти! Бо моя в/ч в ті часи забезпечувала обслугу повітряної радіологічної розвідки в Заволжі І Балаковська АЕС входила в цю зону
показати весь коментар
05.03.2024 10:14 Відповісти
та похєру, що там забезпечувала твоя в/ч.
Не про це мова.
Мова про те, що ти невихована бидло-пенсія.
Тобі подібні готові втоптати в багно любого, хто вам не зрозумілий або не згоден. Ви поняття не маєте, що таке виховання і ввічливість.
Ви гірше ворогів, бо від ворога знаєш, чого чекати.
Повторювати курс більше не буду.
показати весь коментар
05.03.2024 11:34 Відповісти
Поцілуй мене в зад!
показати весь коментар
05.03.2024 11:41 Відповісти
Здається снорків в Рудому лісів стало більше)
показати весь коментар
29.02.2024 19:06 Відповісти
Ще в квітні була інфа з белораши,що майже всіх,хто був у тому лісі поклали до радіологічного центру.
Там досі вивчають наслідки,і місць (ліжок)багато.
І там специ можуть з 90%-95% вирогідністю спрогнозувати термін житя ураженого.
Мабуть звідти інфа протекла.
показати весь коментар
29.02.2024 19:21 Відповісти
Алекс, сначала ответил, а потом прочитал твой пост. Именно так и было
показати весь коментар
29.02.2024 20:03 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 19:22 Відповісти
Пустомеля цей Мензул..

Схоже на каву в Криму в 2023р...
показати весь коментар
29.02.2024 19:24 Відповісти
Из Чернобыля вернулся
Хочется повеситься
*** зараза не стоит
Но красиво светится
показати весь коментар
29.02.2024 19:31 Відповісти
В мене є сумніви в правдивості слів цього мера. Постійно дивлячись передачі з Чорнобильської зони бачиш фауну, флору як вона відновлюється. Корови дикі, коні, вовки, люди які живуть там з 86 року прекрасно себе там почувають.
показати весь коментар
29.02.2024 19:47 Відповісти
Не сумнівайся. Перевір усе на собі. Он раніше була страшилка про краплю нікотину, яка вбиває лошадь. Брешуть. Про Чорнобиль теж. Їдь туди, сміливо погуляй по Рижому лісу, покопай ямки. Може ще здоровіше станешь, як дикий кабан чи корова. Тіки заповіт склади на всяк випадок. Мало лі як воно там далі складеться...
показати весь коментар
29.02.2024 23:03 Відповісти
пошукай в інеті - про мутацію жаб у зоні ...
Є і з картинками .
показати весь коментар
29.02.2024 23:05 Відповісти
Феєрична туфта!! Якийсь Мензул втирає про "лічені хвилини" . Таким одна порада - мовчи, за розумного виглядатимеш
показати весь коментар
29.02.2024 19:52 Відповісти
Тварини ж не постраждали?
показати весь коментар
29.02.2024 20:31 Відповісти
Ліза-дохтур перевірить тіск і до накабздону
показати весь коментар
29.02.2024 20:34 Відповісти
Розрахунки показують, якщо навіть припустити, що певна особа протягом декількох тижнів знаходилася на дуже забрудненій ділянці зони відчуження, при цьому копала траншеї, окопувала техніку, облаштовувала побут, а також збирала на місці деревину та використовувала її для розпалювання вогнищ і там само вживала їжу, її доза зовнішнього опромінення за цей період буде співставною з дозою опромінення, яку може отримати працівник ЧАЕС за десять-п'ятнадцять років.

Можна зачепитися за так звані "гарячі частинки", але із більшою ймовірністю окупанти могли просто загинути в подальшому на війні.

https://www.sstc.ua/news/okopuvannya-v-rudomu-lisi-sho-bude-z-okupantami Що чекає в майбутньому на тих, хто довго перебував на особливо забруднених ділянках зони відчуження?
показати весь коментар
29.02.2024 20:45 Відповісти
На некоторых участках рыжего леса приборы показывали десятки и сотни рентген в час, это было в 1987 году. Грунт и лес там не вывозился полностью, думаю, что там и сейчас немало. Две недели нахождения, плюс попадание радионуклидов с пылью убьет любого.
показати весь коментар
29.02.2024 22:05 Відповісти
Х...й з ними, здохли та й здохли
показати весь коментар
29.02.2024 22:12 Відповісти
Хотілось би, але дуже сумніваюсь, що це правда.
показати весь коментар
29.02.2024 22:38 Відповісти
Якщо дивитись наше відео с коптера - то цілком імовірно. Окопувались вони між станцією і Буряківкою. Там найвищій фон. Руки вони не миють, бо живуть як свині. Якщо наїлися бруду, то він вже не вийде з них, тому здохнуть в короткі терміни.
показати весь коментар
29.02.2024 23:35 Відповісти
І це ж наскільки треба бути тупими... Бруд можна змити з чоботів, з колес, але ж змивається все в грунт, не зникає як вбиті вампіри в казкових західних серіалах ))). Гадаю, вони знайшли що хотіли...
показати весь коментар
29.02.2024 23:43 Відповісти
 
 