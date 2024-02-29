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Новини Війна
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Макрон про свою заяву щодо відправлення іноземних військ в Україну: "Кожне слово є зваженим, продуманим і виваженим"

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою.

Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені (регіон Великий Париж), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим", – наголосив Макрон, однак відмовився від "геополітичних коментарів", заявивши, що олімпійське селище – не місце для цього.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не виключено, що НАТО зможе відправити війська в Україну, але консенсусу наразі немає, - Макрон

Що цьому передувало:

Путін у своєму зверненні до федеральних зборів відреагував на можливість відправки в Україну європейського контингенту, поновивши погрози Заходу ядерною зброєю. У понеділок після міжнародної зустрічі щодо підтримки України в Парижі Емманюель Макрон заявив, що не виключає у перспективі участі європейських військ у війні в Україні, водночас наголосивши, що Захід наразі не має консенсусу в цьому питанні.

Автор: 

Макрон Емманюель (1464)


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Топ коментарі
+30
Макрон знає древню, грецьку аксіому, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
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29.02.2024 18:37
+18
Браво Макрон! путін блефує, хіба схоже, що той старий бункерний дід, з двома десятками байстрюків та казковими палацами, котрих теж з десяток, та 300 метровими. яхтами зібрався до раю? А навколо нього всі ж такі точно клептомани - думаєте вони на той світ поспішають, від ядерної зброї у відповідь???
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29.02.2024 18:45
+14
Молодець.
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29.02.2024 18:38
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Макрон знає древню, грецьку аксіому, що воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
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29.02.2024 18:37 Відповісти
Він поки єдиний хто зрозумів як розмовляти з ху-йлами. Бо адепти "аби не ескалації" його тільки веселять...
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29.02.2024 18:50 Відповісти
балти теж говорять про ввод військ
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29.02.2024 19:58 Відповісти
Балтам потрібно в себе по максимуму готуватись.Тут поки що треба побільше зброї.
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29.02.2024 20:05 Відповісти
саме так !
вот тому я Макрону вірю! не зважаючи на все його балабольство.
Чим дужче будуть перти і окуповувати Україну орки, тим більше буде з'являтись таких заяв європейских лидеров.
"Вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что... о вводе своих войск заявят орбан и фицо !"

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29.02.2024 19:57 Відповісти
А ще йому відомо про так звану політику *неопределенности*відносно ворога,типу *якщо так,то так,а можливо і не так,та ну його і т.д і т.п.*
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29.02.2024 22:14 Відповісти
Мужик, слов на ветер не бросает. Видел как он общается с толпой протестующих фермеров, настоящий мачо.
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29.02.2024 18:38 Відповісти
Молодець.
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29.02.2024 18:38 Відповісти
Схоже, що хуьло розілив Макрона - наслідки будуть для хуьла плачевними
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29.02.2024 18:39 Відповісти
За язик не тягнули...
Макрон-Наполеон...

Хай так!

Рафалі... Хай малюють...
Ракетні хфости, яросних атак-
Достойних кисті Рафаєля...
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29.02.2024 18:40 Відповісти
Макрон Емануель Буонапартий
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29.02.2024 22:23 Відповісти
База
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29.02.2024 18:41 Відповісти
Воно-то так, але тепер ми, українці, маємо думати над різницею між зваженим і виваженим
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29.02.2024 18:44 Відповісти
Макрон: Мої заяви про західні війська в Україні були "зважені й продумані" Оригинал )))
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29.02.2024 19:05 Відповісти
Браво Макрон! путін блефує, хіба схоже, що той старий бункерний дід, з двома десятками байстрюків та казковими палацами, котрих теж з десяток, та 300 метровими. яхтами зібрався до раю? А навколо нього всі ж такі точно клептомани - думаєте вони на той світ поспішають, від ядерної зброї у відповідь???
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29.02.2024 18:45 Відповісти
Я сказав Понтій Пілат: "Quod scripsi, scripsi". Написав, те що хотів написати.
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29.02.2024 18:46 Відповісти
Нісенітниця це, країни НАТО це ніколи не підтримають. Вони ніколи не давали нам таких обіцянок. Вони ніколи не називали конкретних дат нашого вступу до блоку. Вони ніколи не повинні відповідати за те, що нам колись щось наснилося, що вони нам щось винні. Вони ніколи не візьмуть на себе відповідальність за що ми вирішили, не запитавши в них прийти до них не тільки в гості, але і в них жити.....
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29.02.2024 18:48 Відповісти
все так, але схоже, що НАТО виявилось не дієздатне проти головної загрози, і йде пошук нових, дієвих альянсів.
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29.02.2024 18:51 Відповісти
кацап
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29.02.2024 20:30 Відповісти
Франція хоче відправити війська в Україну в обхід НАТО, - Габріель Атталь. Силами французьких військових хочуть захистити кордони України, покращити протиповітряну оборону, а також навчати українську армію, заявив премʼєр Франції.
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29.02.2024 19:01 Відповісти
Ух ти!!!
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29.02.2024 19:03 Відповісти
А, попереду- МакронЕнко!
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29.02.2024 19:03 Відповісти
Эх Джонсоненко не вовремя пьянку устроил.
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29.02.2024 19:07 Відповісти
П'яниці нам не друзі, але й не вороги. Владік, ти не швиди
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29.02.2024 19:24 Відповісти
Ну нехай в *уйла пукан порветься!
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29.02.2024 19:07 Відповісти
Гопник-путлер такого від Макрона точно не чекав! І це вже не мало. З тієї тварюки повинно збивати пиху, бити його, хай і інтелігентно по-французськи, але жорстко! Молодчага Макрон!
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29.02.2024 19:07 Відповісти
Півтори роки ховався, Думу думав... взагалі Красива, не очікував від нього такої "вменяємості".. головне щоб це не було пустими словами..хоча навіть такі слова дуже Голосно і правильно звучать..
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29.02.2024 19:10 Відповісти
Людина, яка єдина сказала кілька слів на захист правди, змушена пояснювати свої слова та виправдовуватися.
Це жахіття Західного світу
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29.02.2024 19:19 Відповісти
Вже повз валізу навалив
Злякався слів Макрона
В пуйла всього один мотив
Погроза є єдина оборона.
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29.02.2024 19:22 Відповісти
Після подій в Нігері, погляди Макрона на росію радикалізувалися.
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29.02.2024 19:34 Відповісти
Помста за те, що слухавку не брав.
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29.02.2024 19:39 Відповісти
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29.02.2024 19:44 Відповісти
2 года ждал и озверел)
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01.03.2024 01:16 Відповісти
ну, " французький легiон " ніхто не скасовував, він у підпорядкуванні лише президента франції.
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29.02.2024 19:40 Відповісти
І котрий вже стикався (не надто успішно за наслідками, правда) з Вагнерами в Африці.

Але все ж надто неправдоподібна заява від Макрона.
Таке враження, що він або говорить про далеку-далеку перспективу, або французи дуже зле оцінюють теперішню ситуацію на фронті і завбачливо готуються до найгіршого.
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29.02.2024 19:58 Відповісти
Шольц гризе когті і думає : " А ми пАйдем в абход! "
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29.02.2024 19:42 Відповісти
не варто куйлу було забирати у француза "total" Хранцузька помста для рашиста- куйла ,буде страшною...
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29.02.2024 19:58 Відповісти
Французський іноземний легіон (10 тис. командос !) може потренуватись на війну у полісських джунглях та болотах, замінивши наші війська на кордоні з білорашкою
проти цих дядьків з сокирами вагнер буде сратись

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29.02.2024 20:04 Відповісти
Легіон така собі структура.Там немало кацапів служить,як мінімум раніше 25 років тому служило,з того що мені відомо
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29.02.2024 20:08 Відповісти
Та так,після Югославії туди багато хто з Совка і навіть з Варшавки намилились.
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29.02.2024 22:07 Відповісти
ну так пишут, что кацапы и в ВСУ служат. Люди туда идут за французским гражданством, ср.ть им на кацапстан, даже если сами оттуда.
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01.03.2024 01:19 Відповісти
Макрон цілком правий. Тільки введення Західних військ або надання Україні ядерної зброї може зупинити цю війну.
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29.02.2024 20:15 Відповісти
а ***** очкує , Франція теж ядерна держава ...

нападати на маленьку безядерну, позаблокову державу він герой
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29.02.2024 20:36 Відповісти
Лев , що глупі фантазії ти малюєш ? Франція це свобода та світло , рашка , це рабство, темрява та людожерство. Зрозуміло, дурненький ?
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29.02.2024 21:58 Відповісти
мне не дает покоя, что ж его так перемкнуло?
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01.03.2024 01:17 Відповісти
 
 