Макрон про свою заяву щодо відправлення іноземних військ в Україну: "Кожне слово є зваженим, продуманим і виваженим"

Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою.

Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені (регіон Великий Париж), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим", – наголосив Макрон, однак відмовився від "геополітичних коментарів", заявивши, що олімпійське селище – не місце для цього.

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Що цьому передувало:

Путін у своєму зверненні до федеральних зборів відреагував на можливість відправки в Україну європейського контингенту, поновивши погрози Заходу ядерною зброєю. У понеділок після міжнародної зустрічі щодо підтримки України в Парижі Емманюель Макрон заявив, що не виключає у перспективі участі європейських військ у війні в Україні, водночас наголосивши, що Захід наразі не має консенсусу в цьому питанні.