Макрон про свою заяву щодо відправлення іноземних військ в Україну: "Кожне слово є зваженим, продуманим і виваженим"
Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що його позиція щодо можливості введення західних військ в Україну є зваженою та продуманою.
Про це він заявив у кулуарах урочистого відкриття Олімпійського селища в Сан-Сен-Дені (регіон Великий Париж), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Кожне слово, яке я вимовляю на цю тему, є зваженим, продуманим і виваженим", – наголосив Макрон, однак відмовився від "геополітичних коментарів", заявивши, що олімпійське селище – не місце для цього.
Що цьому передувало:
Путін у своєму зверненні до федеральних зборів відреагував на можливість відправки в Україну європейського контингенту, поновивши погрози Заходу ядерною зброєю. У понеділок після міжнародної зустрічі щодо підтримки України в Парижі Емманюель Макрон заявив, що не виключає у перспективі участі європейських військ у війні в Україні, водночас наголосивши, що Захід наразі не має консенсусу в цьому питанні.
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вот тому я Макрону вірю! не зважаючи на все його балабольство.
Чим дужче будуть перти і окуповувати Україну орки, тим більше буде з'являтись таких заяв європейских лидеров.
"Вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что... о вводе своих войск заявят орбан и фицо !"
Макрон-Наполеон...
Хай так!
Рафалі... Хай малюють...
Ракетні хфости, яросних атак-
Достойних кисті Рафаєля...
Це жахіття Західного світу
Злякався слів Макрона
В пуйла всього один мотив
Погроза є єдина оборона.
Але все ж надто неправдоподібна заява від Макрона.
Таке враження, що він або говорить про далеку-далеку перспективу, або французи дуже зле оцінюють теперішню ситуацію на фронті і завбачливо готуються до найгіршого.
проти цих дядьків з сокирами вагнер буде сратись
нападати на маленьку безядерну, позаблокову державу він герой