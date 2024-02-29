"Як тільки уряд отримає фінансування", - спікер Конгресу Джонсон про ухвалення допомоги Україні

Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як тільки уряд отримає фінансування", - відповів Майк Джонсон, спікер Палати представників журналістці на питання про ухвалення допомоги Україні.

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