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Новини Допомога Україні
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"Як тільки уряд отримає фінансування", - спікер Конгресу Джонсон про ухвалення допомоги Україні

джонсон,майк

Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Як тільки уряд отримає фінансування", - відповів Майк Джонсон, спікер Палати представників журналістці на питання про ухвалення допомоги Україні.

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Автор: 

конгрес (22) допомога (8367) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+20
Ох, не той Джонсон там у спікерах..
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29.02.2024 19:16
+18
то границя, то уряд. а далі шо придума рука путіна?
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29.02.2024 19:18
+14
Щось американці взагалі не американці..
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29.02.2024 19:19
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Ох, не той Джонсон там у спікерах..
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29.02.2024 19:16 Відповісти
цей не Джонсон, а дрібне чортеня, яке вужом крутиться -

вже закон про кордон по-боку
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29.02.2024 19:46 Відповісти
У 2018 році передвиборчу кампанію Джонсона спонсорував https://www.dialog.ua/ukr/world/290828_1709094478 директор Тульського збройового заводу Ніколаєв.
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29.02.2024 19:58 Відповісти
це знають вже всі, хіба що крім тупих реднеків-трампістів
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29.02.2024 20:06 Відповісти
Отож коли уряд отримає фінансування , може спікер Конгресу Джонсон
знає ?
В цьому році , чи ніколи ?
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29.02.2024 19:17 Відповісти
знає. сьогодні-завтра знову проголосують тимчасовий бюджет на кілька днів чи тижнів, щоб запобігти шатдауну.. і після 8 березня можуть почати обговорювати знову закон про допомогу Україні, про ту стіну. короче, буде і далі тягнути наскільки буде йому це вдаватися. хоча, ця тяганина може миттєво припинитися, якщо Верховний суд США відхилить апеляцію Трампа і заборонить йому балотуватися на виборах президента.
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29.02.2024 19:27 Відповісти
Як тільки рак на горі свісне..... Скотиняка.
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29.02.2024 19:17 Відповісти
то границя, то уряд. а далі шо придума рука путіна?
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29.02.2024 19:18 Відповісти
Как вы в 50-е 60-е или 70-е воевать собирались????
Как СССР стремительно в Венгрию или ЧССР входил?
Соплежуи, мля.
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29.02.2024 19:18 Відповісти
и где тот сасер, соплежуи, мля?
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01.03.2024 01:12 Відповісти
Щось американці взагалі не американці..
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29.02.2024 19:19 Відповісти
Занадто ви лукавий, Джонсон, як для віруючої людини.
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29.02.2024 19:20 Відповісти
Хто вірить в чорта вони всі такі.
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29.02.2024 19:31 Відповісти
Та вын ы сам чорт, прокацапський
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29.02.2024 19:34 Відповісти
так вже ж проголосували за уникнення шатдауну.
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29.02.2024 19:23 Відповісти
Крепко Джонсона держат за яйца.
Видать где-то крепко спалился...
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29.02.2024 19:24 Відповісти
Там напевно погодинно капає від Газпрому.
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29.02.2024 19:35 Відповісти
Його виборчу кампанію фінансували каųanu, це встановлений факт.
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29.02.2024 21:03 Відповісти
3.14здит - по глазах видно!
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29.02.2024 19:24 Відповісти
Зверніть увагу, він заляпаний кров'ю українців.
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29.02.2024 19:32 Відповісти
Як тільки ти отримаєщ по зубах, падлюка.
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29.02.2024 19:32 Відповісти
..амёба безхребетна
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29.02.2024 19:33 Відповісти
неправда.
В нього хребет з *** трампа. Стоїть добре
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29.02.2024 19:39 Відповісти
Это не амёба. Это хабадник с характером.
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01.03.2024 09:10 Відповісти
а хто правительству не дает деньги ?
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29.02.2024 19:57 Відповісти
...пуйло аплодує джонсону.
СОРОМНО.
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29.02.2024 19:57 Відповісти
так уже уладили вопрос с шатдауном , на днях будут деньги
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29.02.2024 20:06 Відповісти
Частично .Ещё 8 числа будут голосовать
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01.03.2024 05:23 Відповісти
Гога Магога
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29.02.2024 20:04 Відповісти
То батарея гаряча, то срака холодна. То був якийсь кордон з Мексикою, тепер - фінансування. А потім ще щось вилізе.
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29.02.2024 20:09 Відповісти
Бидон ему вставил пистон
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29.02.2024 20:10 Відповісти
Подивимося, чи візьметься він за розум.
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29.02.2024 20:28 Відповісти
главное уже не отрицает , так что будем с оружием
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29.02.2024 20:09 Відповісти
https://s.poembook.ru/theme/d8/e1/90/d2ba787b19400b021360a0488f0db97b83212609.jpeg
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29.02.2024 20:21 Відповісти
Понятно, эта ШАВКА ***** хотел сказать - "как только РАК свиснет".
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29.02.2024 20:28 Відповісти
От же гнида ''побожна''.
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29.02.2024 20:35 Відповісти
Цинічне,закомплексованне,сцікливе.. Америка... Куди ти котися с такими правителями. Це -жесть. Сором.. Пуйло зараз в ейфорії... Дах
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29.02.2024 20:56 Відповісти
Питання фінансування уряду УЖЕ вирішено.
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29.02.2024 21:09 Відповісти
https://t.me/yzheleznyak/7494 Железняк нардеп :

Хочете ще цікаву історію? Ось:

Посольство США в Україні нещодавно організовувало візит у березні ряду наших народних депутатів у Вашингтон та штати. - Ідеальний момент для підтримки прийняття рішення Конгресу такого необхідного Україні (закону). Про що багато разів говорили.

Більше того - організатори були готові оплатити це свій рахунок.
І в ОП цю поїздку та виїзд депутатам не погодили. Ні від влади, не від опозиції.

🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️Навіть не знаю як це коментувати
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29.02.2024 23:29 Відповісти
Мудак,***...
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01.03.2024 03:23 Відповісти
 
 