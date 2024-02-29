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"Як тільки уряд отримає фінансування", - спікер Конгресу Джонсон про ухвалення допомоги Україні
Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Як тільки уряд отримає фінансування", - відповів Майк Джонсон, спікер Палати представників журналістці на питання про ухвалення допомоги Україні.
Топ коментарі
+20 kharkov1000
показати весь коментар29.02.2024 19:16
+18 Vik Tor #521724
показати весь коментар29.02.2024 19:18
+14 Перемоги Нам Усім
показати весь коментар29.02.2024 19:19
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вже закон про кордон по-боку
знає ?
В цьому році , чи ніколи ?
Как СССР стремительно в Венгрию или ЧССР входил?
Соплежуи, мля.
Видать где-то крепко спалился...
В нього хребет з *** трампа. Стоїть добре
СОРОМНО.
Хочете ще цікаву історію? Ось:
Посольство США в Україні нещодавно організовувало візит у березні ряду наших народних депутатів у Вашингтон та штати. - Ідеальний момент для підтримки прийняття рішення Конгресу такого необхідного Україні (закону). Про що багато разів говорили.
Більше того - організатори були готові оплатити це свій рахунок.
І в ОП цю поїздку та виїзд депутатам не погодили. Ні від влади, не від опозиції.
🤷♂️🤷♂️🤷♂️Навіть не знаю як це коментувати