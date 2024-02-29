Президент Латвії Рінкевичс про послання Путіна: "Ми не повинні дозволити йому накреслити жодної червоної лінії"
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ, закликав партнерів більше допомагати Україні.
Про це він написав у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.
За словами Рінкевичса, Путін у своєму посланні 29 лютого "знову погрожує ядерною війною, він хоче залякати нас і продовжити свою агресію проти України та вільного світу".
"Ми не повинні піддаватися на його шантаж, подвоїти наші зусилля з озброєння України, зміцнити нашу власну оборону і не дозволити йому накреслити жодної червоної лінії", – підкреслив президент Латвії.
Як відомо, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.
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Не треба бути дуже поспішним - якщо ***** бажає накреслити ту червону лінію поперек власної гортанки то повинні не тільки дозволити а ще й допомогти