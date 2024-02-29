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Президент Латвії Рінкевичс про послання Путіна: "Ми не повинні дозволити йому накреслити жодної червоної лінії"

Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, коментуючи звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ, закликав партнерів більше допомагати Україні.

Про це він написав у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.

За словами Рінкевичса, Путін у своєму посланні 29 лютого "знову погрожує ядерною війною, він хоче залякати нас і продовжити свою агресію проти України та вільного світу".

"Ми не повинні піддаватися на його шантаж, подвоїти наші зусилля з озброєння України, зміцнити нашу власну оборону і не дозволити йому накреслити жодної червоної лінії", – підкреслив президент Латвії.

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Едгарс Рінкевичс про заяву Путіна

Як відомо, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.

Автор: 

путін володимир (23857) Рінкевичс Едгарс (177)


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Як добре забезпечувати собі безпеку за наш рахунок? Ви напевно до цього довго прагнули і ось прийшов 2014 рік на ваше щастя і наше лихо, і всі ваші бажання справдилися. Поки що у нас війна, ви живете спокійно. Дякую і вашим і тодішнім нашим.
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29.02.2024 20:22 Відповісти
Згоден, що у всіх наших проблемах винуваті латвійці, а не 73 % ідіотів, завдяки яким страждають 25 % нормальних людей
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29.02.2024 20:49 Відповісти
Українці знову у всьому винні - напевно навіть винні у тому на шо ніяк вплинути не могли ( ну ніяк не могли хоч обхезайся від натуги ). Дякувати ми також повинні виборцям країн Заходу які обирали таких політиків шо все кацапам попускали - ну а шо ви може хочете надрукувать шо на Заході ніхто не знав чиї це вуха росли в конфліктах по всьому колишньому совку починаючи з 1992 року , чи на Заході не знали шо кацапи робили в Ічкерії?
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29.02.2024 21:47 Відповісти
Ну, надіюсь, Європа не всралась од слів дибільного марозматіка.
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29.02.2024 20:23 Відповісти
Хзна. Але памперсів прикупили.
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29.02.2024 20:38 Відповісти
"Ми не повинні дозволити йому накреслити жодної червоної лінії" ..
Не треба бути дуже поспішним - якщо ***** бажає накреслити ту червону лінію поперек власної гортанки то повинні не тільки дозволити а ще й допомогти
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29.02.2024 20:49 Відповісти
Українці, що за діч ви несете в комментах. Порадуйтесь, що Европа нарешті просипається (хоч і пізно, але просипається), і тому у нас з'являється хоч якийсь шанс. Звісно, якщо Зе-банда і цей шанс не просре, як просрала всі шанси до цього
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29.02.2024 20:52 Відповісти
У прутіна, ці лінії, коричневого кольору…, перетворилися на цілі загажені райони на територїї України! Це, як з лептоспірозо …
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29.02.2024 21:09 Відповісти
 
 