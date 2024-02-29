ВР зможе розглянути законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко
Депутати Верховної Ради зможуть розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію не раніше другої половини березня.
Про це секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко ("Голос") повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Секретаріат комітету підготує орієнтовну таблицю правок, яку ми будемо розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього, прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня", - сказав він.
Законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав напрацювання до другого читання відповідного документа 27 лютого.
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Над дипутатами не капає, і взуття не жме, можна ще разів що два у вілпустку сходити, ляси поточити, зебілам по вухам поїздити...
ПОЛІЦІАНТ -МЕНТ ! БРОНЯ! БРОНЯ! БРОНЯ..........!
Усі ізраїльтяни віком до 40 років, які служили в ЦАХАЛі, якщо інше не звільнено, теоретично мають право на службу в резерві.
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
Лапті канадійські абарзєлі. Перейшли на ізик, падлюки. Вже навіть не шифруються.
Та то такі канадійці, як я - король Лір. У них уже явно проступили касавароткі (у ваньок) та проросли какошніки (у маньок). Вочевидь, це вкурвило модератора, і він почав звірствувати - до дідька позносив коментарі.
...І знову напівзахід - терти коменти замість деактивації цих паскуд.
пс якщо хтось думає, що саме так зелене уйобисько не "думає", то ви помиляєтеся.
А внесення змін, будуть по Регламенту ВРУ та КМУ мусолити, аж до початку ЛІТА, у ТУРБОРЕЖИМІ ..
А потім, після розголосу, наробивши шуму, зробили вигляд що щось "опрацювали". Прав не передбачено, спецоблік не скасовано. Один примус, примус, примус.
Ви заїпали, чесно, пропагандони тупі.
З одного боку пишите воювати всі, а як вказуєш що менти не воюють, що інші "кадри" собі бмв 5х купують. Оьосновуєте що потрібен тил.
Настількиви вже заїбали що вже покуй на все. Ненавиджу. Інколи більше ніж русню.
https://uainfo.org/blognews/1708202252-skandal-iz-ttsk-na-zakarpatti-naukovtsya-zatrimali-v-goteli.html