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ВР зможе розглянути законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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Депутати Верховної Ради зможуть розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію не раніше другої половини березня.

Про це секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко ("Голос") повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Секретаріат комітету підготує орієнтовну таблицю правок, яку ми будемо розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього, прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня", - сказав він.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав напрацювання до другого читання відповідного документа 27 лютого.

Читайте також: Комітет ВР завершив розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію: аспірантам-контрактникам залишили відстрочку, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Автор: 

ВР (14987) законопроєкт (3598) мобілізація (3068) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+13
Амщо, це ж не родичі дипутатів- зеленосів сидять у окопах у складі некомплектних взводів.
Над дипутатами не капає, і взуття не жме, можна ще разів що два у вілпустку сходити, ляси поточити, зебілам по вухам поїздити...
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29.02.2024 20:22
+10
Саме це 4 разовому ухилянту і потрібно, аби не було ніякої мобілізації, аби всі патріоти, які з перших днів вторгнення шикувалися під ТЦК та стали на захист України згинули на фронті. А після того, як цей недопроєкт попаде в сесійну залу виявиться, що за його змістом нікого неможливо призвати, бо всі мають бронь або відстрочку. Побачите, все до того йде, до знищення України з середини.
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29.02.2024 20:28
+9
А куди спішити...воювати з опозицією це найперша справа єрмаківської влади !
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29.02.2024 20:27
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Та й таке..
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29.02.2024 20:20 Відповісти
****, какого марта??.. 2026 года?.. А до того будут шариться "мобильные группы" отбросов из ТЦК по маршруткам??..
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01.03.2024 00:50 Відповісти
Вони й пiсля цього будуть це робити.
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01.03.2024 01:26 Відповісти
Амщо, це ж не родичі дипутатів- зеленосів сидять у окопах у складі некомплектних взводів.
Над дипутатами не капає, і взуття не жме, можна ще разів що два у вілпустку сходити, ляси поточити, зебілам по вухам поїздити...
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29.02.2024 20:22 Відповісти
А куди спішити...воювати з опозицією це найперша справа єрмаківської влади !
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29.02.2024 20:27 Відповісти
Саме це 4 разовому ухилянту і потрібно, аби не було ніякої мобілізації, аби всі патріоти, які з перших днів вторгнення шикувалися під ТЦК та стали на захист України згинули на фронті. А після того, як цей недопроєкт попаде в сесійну залу виявиться, що за його змістом нікого неможливо призвати, бо всі мають бронь або відстрочку. Побачите, все до того йде, до знищення України з середини.
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29.02.2024 20:28 Відповісти
я думаю все буде як і є до тепер: кого спіймають той і воює, якщо нема броні, відсрочки. влк фіктивне пройдуть всі-коли ловити стане нікого будуть шукати по хатах/квартирах
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29.02.2024 20:33 Відповісти
Ось так і здають країну.
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29.02.2024 20:30 Відповісти
Але вже робітники срані!...
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29.02.2024 20:31 Відповісти

ПОЛІЦІАНТ -МЕНТ ! БРОНЯ! БРОНЯ! БРОНЯ..........!
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29.02.2024 20:31 Відповісти
Правки це добре але їх багато. Я б вже погодився на альтернативу Гончаренко, нехай рулить "ЄС" і заспокоїться цей маленький губатий флюгер.
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29.02.2024 20:32 Відповісти
Зелені краще кермують? Подобається?
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29.02.2024 20:50 Відповісти
Д- демократiя. Ми ж дали тобi право вибору, значить усе добре, ми ж не диктатура. А те, що вибiр такий собi, з- промiж двох сортiв одного й того самого лайна, ну то таке..
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01.03.2024 03:00 Відповісти
Це вже схоже на ,,допомогу" від США!!!
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29.02.2024 20:32 Відповісти
Гічого та пмсулька не дасть, вона ж така дискриминаційна совковщина. Чого б просто не скопіювати закон євреїв, що доказав свою ефективність в півдесятку воєн.
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29.02.2024 20:32 Відповісти
Не спішіть, часу вагон....каци ще навіть до Дніпра не дійшли....
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29.02.2024 20:36 Відповісти
В Ізраїлі всі громадяни старше 18 років, незалежно від статі чи етнічної приналежності, зобов'язані служити в армії під час війни. Як чоловіки, так і жінки зобов'язані служити не менше 24-32 місяців. Є кілька винятків із цієї вимоги, наприклад, релігійні жінки, заміжні особи та люди з розумовими чи фізичними вадами.

Усі ізраїльтяни віком до 40 років, які служили в ЦАХАЛі, якщо інше не звільнено, теоретично мають право на службу в резерві.
Жінки, які перебувають на небойових посадах, звільняються від цього обов'язку після народження першої дитини.
Однак активними резервістами вважаються лише ті, хто відслужив не менше 20 днів служби в запасі за останні три роки.
У 2015 році близько 26% населення, яке мало право на службу в резерві, мали статус активного резервіста.
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29.02.2024 20:46 Відповісти
Вітаю, друже!

Лапті канадійські абарзєлі. Перейшли на ізик, падлюки. Вже навіть не шифруються.
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29.02.2024 22:54 Відповісти
.
Та то такі канадійці, як я - король Лір. У них уже явно проступили касавароткі (у ваньок) та проросли какошніки (у маньок). Вочевидь, це вкурвило модератора, і він почав звірствувати - до дідька позносив коментарі.
...І знову напівзахід - терти коменти замість деактивації цих паскуд.
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01.03.2024 00:28 Відповісти
Бригада мухосранских козломордых ( с Google переводчиком заступила на смену.
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01.03.2024 01:58 Відповісти
Ти б, ваня-із-зажопінска, випило ліки і не 3,14зділо багато...
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01.03.2024 02:08 Відповісти
Так там ще після поранення невеличким уламком в ногу,після котрого у нас вертаєшься в частину через пару тижнів,пожиттєво держава на рахунок кидає 1-3 т.$.Може про це теж треба казати?
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29.02.2024 22:05 Відповісти
"і правда: кули спєшіть? залужного сняли, європа бабок падкінула, ка-то оно будєт. барісич чьо-то абязатєльна прідумаєт", - подумав зелений утирок...
пс якщо хтось думає, що саме так зелене уйобисько не "думає", то ви помиляєтеся.
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29.02.2024 20:52 Відповісти
Ніхто не заважає привладним, виконувати діючий Закон!
А внесення змін, будуть по Регламенту ВРУ та КМУ мусолити, аж до початку ЛІТА, у ТУРБОРЕЖИМІ ..
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29.02.2024 21:06 Відповісти
Дика шапітолізація йде повним ходом і не припинялася . А для чого закон приймати ? Зелена шобла може ловити в мутній воді зелених президентів замість рівних правил для всіх .
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29.02.2024 21:26 Відповісти
Те що хочуть прийняти не дієздатна хєрня взагалі. І навіть вона не буде прийнята. Мобілізація не вигідна ухилянтам, її немає для ухилянтів. Її не буде для ухилянтів. Як можуть ухилянти, які і є та верховна рада, вся без виключень, прийняти якийсь неприйнятний для себе закон. Ухилянти рулять всім поки ще в країні. ЗСУ можуть сподіватися лише на складки місцевості на полі бою. Тилу ніхєра нема. Ха ха ха.
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29.02.2024 21:38 Відповісти
відкрию тобі страшну таємницю,МОБІЛІЗАЦІЯ ТРИВАЄ ПОСТІЙНО
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01.03.2024 02:54 Відповісти
Ваш єралаш ухилянтів і брехню від зєлі вішайте на вуха самі. Крім тих, хто прийшов в ЗСУ добровільно я не бачив. Жодного ухилянта тут у нас нема і не буде. Ухилянти не можуть приймати законів направлених проти ухилянтів. А те що ви собі придумали про те що мобілізація триває постійно це ваші фантазії. Якби була мобілізація, то не було б залишених населених пунктів. А відступ відбувається від нестачі особового складу. Наступ, коли особовий склад переважає. Це факт. А не ухилянтська зелена брехня. В нас буде ще не один залишений населений пункт. Так що біжіть ухилянтики біжіть! Ха ха ха.
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02.03.2024 08:03 Відповісти
казочки діда панаса, затирай десь інде.не бачило воно
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03.03.2024 03:37 Відповісти
Дивлячись на пафосні заяви Зеленского, та на блокування "слугами" прийняття закону, виникає питання - а в березні якого року?
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29.02.2024 21:40 Відповісти
А це питання до МО та кабміну, особливо Шмигаля, нащо вони подали абсолютно антиконституційний проект.
А потім, після розголосу, наробивши шуму, зробили вигляд що щось "опрацювали". Прав не передбачено, спецоблік не скасовано. Один примус, примус, примус.
Ви заїпали, чесно, пропагандони тупі.
З одного боку пишите воювати всі, а як вказуєш що менти не воюють, що інші "кадри" собі бмв 5х купують. Оьосновуєте що потрібен тил.
Настількиви вже заїбали що вже покуй на все. Ненавиджу. Інколи більше ніж русню.
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29.02.2024 21:52 Відповісти
А, що не так з Законом про мобілізацію який вже існує? Кількість правок чітко говорить про те, що це повна антиконституційна ахінея, з гівна пробують зробити щось схоже на цукерку
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29.02.2024 22:20 Відповісти
Читаю коментарі, так ніби мобілізації зараз не має. На Закарпатті отой Бус Незламності наче якась наша реінкарнація романів Стівена Кінга, що забирає маленьких дітей (чоловіків 18-60) і відвозить у невідомому напрямку (ТЦК) і їх більше ніхто ніколи не бачить (тут як повезе уже).
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29.02.2024 22:28 Відповісти
Я в ЗСУ з 15 року не бачив жодного солдата з ваших ніби то бусіків. Назвіть хоч один факт . Ім'я, прізвище, дату, час, кримінальне провадження номер, судове рішення номер. Досить гнати ухилянтське зелене гівно по трубах. Немає мобілізації. Зовсім. В нас прийшли в 22 році лише добровольці. І два контрачі в кінці 22 року. Більше нема нікого. Ха ха ха.
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29.02.2024 23:24 Відповісти
Наш знайомий так попав, він був не місцевий і як я розумію, його прийняли за втікача.(можливо він таким і був). Але він змирився ще там, його пообіцяли відправити в нормальну бригаду. Був ще випадок, коли знайомий айтішник теж подібним чином був затриманий, але їх відпустили, вони по роботі там були. Там прикордонники теж в роботі разом із поліцією, в області сумновідома Тиса.

https://uainfo.org/blognews/1708202252-skandal-iz-ttsk-na-zakarpatti-naukovtsya-zatrimali-v-goteli.html
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29.02.2024 23:33 Відповісти
ага яка логіка,"якщо я цього не бачив,то цього не існує"
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01.03.2024 02:53 Відповісти
Та все просто. Коли х..... перепризначається. ? 17 березня. От і шапіто не робить різких рухів, щоб йому не нашкодити. МІД про вибори х..... на ТОТ мовчить? Мовчить. Та і сам закон на ходу запустили, щоб опорочити Генерала. Ну а Костенко є приятелем Умерова то і просовує вигідні ОПі наративи.
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29.02.2024 22:32 Відповісти
а що всі тут так застогнали,ніби щось має змінитись,судячи по тим правкам які уже повносили,а ***** цей закон взагалі треба,що він змінить,адже він все більше стає схожим на те що є зараз?і так для всіх страждальців "за долю Батьківщини",МОБІЛІЗАЦІЯЯ НЕ ПРИПИНЯЛАСЬ НІ НА ДЕНЬ,про який зрив мобілізації ви всі втираєте,якщо постійно гребуть.
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01.03.2024 02:51 Відповісти
 
 