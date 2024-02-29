ВР зможе розглянути законопроєкт про мобілізацію не раніше другої половини березня, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Депутати Верховної Ради зможуть розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію не раніше другої половини березня.

Про це секретар комітету, полковник Служби безпеки України Роман Костенко ("Голос") повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Секретаріат комітету підготує орієнтовну таблицю правок, яку ми будемо розглядати не раніше 5 березня. З урахуванням цього, прогнозуємо, що голосування за відповідний законопроєкт в залі буде не раніше другої половини березня", - сказав він.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№10449). Народні депутати подали до другого читання проєкту закону 4195 правок.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав напрацювання до другого читання відповідного документа 27 лютого.

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