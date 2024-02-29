Байден закликає країни G7 до червня розробити стратегії використання заморожених російських активів, - Bloomberg

Президент США хоче, щоб країни "Групи Семи" представили план з використання заморожених активів РФ для допомоги України до червня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Зазначається, що Байден хотів би, щоби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення, сказав співрозмовник агентства. Президент США не вважає, що використання російських заморожених коштів замінює необхідність допомоги Україні, сказав інший співрозмовник.

Поінформовані про нещодавні переговори джерела видання говорять, що Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.

Представники країн G7 обговорюють варіанти використання 280 мільярдів доларів заморожених активів Центрального банку Росії.

Дебати відбуваються в той час, коли Україна стикається з критичною нестачею артилерії та боєприпасів, союзники намагаються швидко знайти джерела постачання, і водночас 60 мільярдів доларів економічної допомоги залишаються заблокованими в Конгресі США.

Союзники згодні з тим, що заморожені кошти повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо того, наскільки законним буде їхній повний арешт.

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США вважають неправильним, якщо Росія буде вирішувати, коли виплачувати Україні компенсацію за завдану нею шкоду.

Як раніше повідомляло агентство Bloomberg, Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк досі чинили опір будь-яким діям, які призвели б до арешту російських коштів. Вони побоюються заходів Росії у відповідь, спрямованих на європейські активи, а також потенційного впливу на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти,.

До того міністр фінансів США Джанет Єллен закликала найбільші країни з розвиненою економікою знайти спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист

Велика Британія та Канада також виступають за арешт російських активів, за словами одного із співрозмовників агентства.

Одна із проблем полягає в тому, що переважна більшість коштів знаходиться в Європі і будь-яка угода має бути підтримана всіма країнами G7. Інша проблема - знайти варіант, який усі союзники визнають юридично обґрунтованим і який допоможе знизити ризики для євро.

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