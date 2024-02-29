Спікер парламенту Словаччини Пеллегріні про війну в Україні: Треба спробувати вирішити це дипломатичним шляхом
Словаччина допомагає Україні чим може, але сподівається на початок "мирних переговорів" з Росією для закінчення війни.
Про це після зустрічі голів парламентів країн Вишеградської четвірки заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було б спробувати створити можливості для дипломатичного рішення…", — зазначив Пеллегріні.
"Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів", — заявив політик, додавши, що це його прагматична думка. Він висловив сподівання, що знайдуться політики, які ініціюють такі мирні перемовини, що "зупинять убивства людей".
При цьому очільник парламенту Словаччини визнав, що саме Україна має вирішувати, в який спосіб вона хоче закінчити цю війну, чи вона згодна приєднатися до мирних переговорів.
Пеллегріні, який кілька разів назвав війну "конфліктом в Україні", поскаржився, що Словаччину несправедливо критикують за її нинішню позицію. Він нагадав, що його країна від самого початку надавала військову техніку і нині продовжує надавати допомогу "всім, що може собі дозволити". Це, уточнив він, гуманітарна допомога, підтримка України на шляху до ЄС, а також зусилля заради того, аби транші схваленої Євросоюзом фінансової допомоги вчасно надійшли до Києва.
Будь ласка, зачекайте...
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Корейський сценарій найбільше відповідає концепції ДВОХ ПОЛЮСНОГО СВІТУ на який дронькає ху..ло!!!
Кидайте в мене каміння але спочатку скажіть - що буде з Україною через рік? Чи не виснажемо ми нашу армію, чи не втратимо ще більше людей і територій, і чи не будемо ми ЗМУШЕНІ йти на перемовими на ще гірших умовах??
Сцикуни, блть!
Не піде Путін ні на які перемовини окрим таких де умовами будуть нейтралітет України з втратою частини території з метою підготовки до наступного нападу.
Але дятли все про кордони 91-го курликають і думають шо можна віддати ******** те шо він віджав - і той на цьому задовільниться.
так ніби в нас не було мінських а 80 років тому ще одного шизанутого аргесора не намагались задобрити.
Хіба ми не просто висловлюємо свою думку? у тебе вона радикально-націоналістична (хоча як на мене дещо ефімерна), у мене більш логічна як на мене... Долю країни вирішують не ти і я, її в кінцевому результаті вирішить більшість, тож не звизди, і попрошу відповісти на запитання(**,)....
А на твоє питання я відповім коли ти поясниш навіщо тобі це знати.
1) Щодо логіки, через брак адекватного командування і неможливість пояснити самим собі фанатам війни, що для них перемога. Ми маючи під боком зелену плісняву яка саботує будь які дії не можемо далі ефективно вести війну... Отже потрібна ДИПЛОМАТІЯ!!! Але що неТряпкович що кулеба дипломати від бога).... Неможливо перемогти у війні гинучи за свою державу, потрібно заставляти ворожого бідолагу гинути за свою, а в нас бачу триндьож кулеби про лопати може стати реальністю!!!
2) Розрахунки).... Якщо звернемось до голої математики то 25млн населення яке лишилось проти 140+/-.... Економіки як і кількість одиниць техніки з ************ я навіть порівнювати не буду, бо це немає сенсу!!! Думаю тут очевидно!!!
3) Історичний досвід) ну про нас тут мало що можна говорити, немите опг потипу козаків мало чим походило на державу, так скоріше шось похоже.... Але тут впирається все і у вміння українців вибирати собі ''чудових'' лідерів. Від хмельницького до петлюри, грушевський а тепер ще й зеЛебобік.... А про всесвітній, щоб довго не писати скажу тільки одне фіни, карелія, лінія манергейма, єдина влада і вмотивований народ (з оцього всього в нас був тільки вмотивований народ, і то бубочкін провтикав і це).
Пропаганді окупанта якій саме?
Мені навіщо) ну щоб зрозуміти хто ти).... Але я повторюсь я вже і так зрозумів!!!
1. Перемога це збереження держави і усунення загроз в довгостроковій перспективі. Ніякі перемовини не гарантують зміни влади в Україні на більш адекватну, як показує практика - після спокійних років пост-Мінська, народ забув про війну вибрав популістичне лайно.
2. 25 млн (35?) млн не стане набагто більшою цифрою після війни - бо не факт що повернуться ті хто виїхав, зато багато хто виїде. Тому перемир'я тут не допоможе. Те саме й з економікою - в рашки вона все одно буде більше ще довгі роки і вони зроблять все щоб Єропа нас не прийняла і не вкладала в нашу економіку.
Більше того - під час перемир'я буде зневільовано всі наші реальні теперешні переваги над москалями - як швидкість вибивання їх танків, ббм гармат, літаків та короблів що не перекривається їх виробництвом в рашці. Можливість руйнувати їх заводи зникне. Можливіть уразити і добити кримський міст зникне. Можливіть відганяти русняві корти від наших вод дронами - зникне. І вони хоча не будуть нападати але засруть все мінами "по тихому" і з коридором для зерна можна буде попрощатись. А ще любі турецькі союзники згідно з міжнародними договорами відкриють рахованам протоки - і ті перекинуть нахер тапер не потрібний Балтійський флот у чорне море а також суда з інших флотів і всі наші здобутки на морі підуть псу під хвіст.
3. досвід того ж Мінська ти не розглянути я бачу не хочеш щоб зрозуміти що наступний напад русні неминучий а ми до нього будемо готові гірше з причин які я навів вище.
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Я рік провів на Донбасі. В тому числі в тих самих окопах якими всі так ******* козиряти як якимось аргументом в дискусії про перемовини, хоча я так і не добився від тебе відповіді як саме таких досвід повинен допомагати в подібній дискусії про долю цілої країни.
Не подумай що я тебе в чомусь звинувачую але великий досвід спілкування на подібні теми доводить одну річ: єдину реальну вигоду від заморозки конфлікту можуть отримати ті громадяни україни які планують звідси звалити -а далі хоч трава не рости і буряти на площі Ринок хай дітей гвалтують.
Всі інші доводи за перемир'я з позиції українця а не русні - необгрунтовані і більше емоційні нідж логічні
1) Держава і так збережена, частково але факт.... В подальшому оскільки кацапи хапнули кураж щоб їх Дніпро не зупинило, з нашими супер стратегами.
2) 35 це маєш наувазі після того як по заклику кулеби повернуться? Тобто ти пропонуєш тримати в гетто людей яким не сильно то і потрібна Україна, примусом заставити їх страдати, бо вам вона потрібна?(ну СИЛЬНО))))....
Про яку Європу говорити? ви подивіться що це за країна, кому ми даром потрібні? Хіба як ресурс, але для цього дайте нашим чинушам зелених і ці ідіоти хоть рідну маму продадуть, зато загорнуть як гарно у вишиваночку... Кацапам робити непотрібно нічого, нас приймуть хіба в палату для душевно хворих, якщо хтось і далі думатиме про велич України.
3) То що наступний, а тим паче що цей напад русні був неминучий було зрозуміло вже давно, ще року так з 2008 відколи кацапстан взяв курс на імперські амбіції. Але що з цим що з наступним, наші і так сратимуться в кого трава зеленіша чи в зелеботів чи в порохоботів, а десь збоку тихо підстонуватимуть фанати юльки замість того щоб озброюватись.... А може й добре, бо на одній мотивації заснованій на псевдо історіях про козаків і ще якусь діч далеко не заїдеш...
4) О щодо вигоди тих хто виїде? Ну звісно, а кому потрібна ця країна, і за що винити цих людей? Я б сам ліпше отримав статус апартрида(що клоуни тихенько прибрали в 2022) чим жив з статусом українець. Мої батьки телепні в свій час своїм проукраїнським вихованням голову задурили мені, тож не покинути з кінцями цю ''ДІДЖИТАЛІЗОВАНУ'' пародію на державу було найбільшою помилкою в моєму житті(хотя признаю це моя винна, міг же все послати), а коли я прозрів, і потім почухавши голову яке клеймо мені поставили на жопу коли в небесній канцелярії помилково послали сюди, стало пізно. 33 роки одне тільки лайно, лайно починаючи зі школи, потім універ(ри), потім ті ж воєнкомати(тепер ТЦК), потім роботи, а ти один хрен винен, і на твоїй смерті заробляють латентні абхазці, татари, євреї..... Ні дякую цей атракціон по косплею світового бомжа з кучою лицемірних вишиваночників не по мені, тож з цим я погоджусь, одна хоть вигода від перемир'я.... А якщо вкид про те що трава не ростиме відсилка на римлян і Карфаген то хай і так)...
5) Ну донбас не донбас, окоп це не аргумент особисто для мене в таких дискусіях... Просто цікаво дізнатись що ж за людина так браво відправляє людей на убой і звідки це ж вона так глаголить)... ось і все.
6) Бачите скільки б ви не розпинались про ХОЛІВАР, страх відкрити кордони і побачити реальну картину у вас усіх присутній). Що пробирає страх побачити скільки людей просто покине Україну?) смішно якщо чесно, глаголити про патріотизм, конституційний обов'язок, страшити але в той же момент так яро боятись)))), що наступні покоління тих хто покине цю державу навіть не згадають, що мали відношення до України ...... Це нічого окрім посмішки не викликає..
2. я пропоную всім виконувати Конституцію і закони. А то виходить гнила херня - коли армія воювали переважно добровольцями і колишніми АТОшниками - ніхто через Тису не плив і про Україну-концтабір не скиглив. Навпаки, всі були такі патріотичні, пісньки про Пса Патрона співали і т.д. Як тільки виявилось що захист країни це обов'язок який треба ділити порівну - почалося оце завивання. І так - мені глибоко по ху ю на нешановні почуття нешановних хитродупих недогромадян. Можливо, коли вони відслужать то будуть більше цінувати скою країну.
" ви подивіться що це за країна, кому ми даром потрібні? "
нормальна країна, як виявилось, покраще за багато інших. А це ниття про те як все погано в моїх печінках ще зі школи сидить, вже набридло до нудоти.
"страх відкрити кордони і побачити реальну картину у вас усіх присутній"
я і так знаю цю картину як знали її ще ті пра-пра-пра...діди які придумали закриття кордонів і мобілізацію. Багато хто чомусь наївно вважають що примус до виконання обов'язків це якийсь пережиток минулого якого в 21-му сторіччі не може існувати. Ну можливо воно би так і було якби в 21-му сторіччі на наших очах не зносили житлові багатоповерхівки корабальними ракетами а міжнародна спільнота не кліпала на це очима. Але тепер замазитись у все це середньовічне лайно доведеться цілому поколінню а може й декільком бо Третя Світова на порозі.
я усього на декілька років старше за тебе
"просто випустіть тих кому ЦЕ і даром непотрібно"
"Донбас мені і даром не здався як і 60% населення"
"А я просто з доброю душею відмовлюсь від клейма громадянина України"
відмовляйся на здоров'я. Коли ВП закінчиться - вали на всі 4 сторони.
І зрозумій нарешті, клоунець несмішний - ціна програшу України буде вимірятися навіть не тим що я і такі як я вимушені будуть всіх зусиль і страждань мільйонами шукати де їм жити щоб зберегти хоч крихти ідентичності і забути про те що наші діти колись виростуть українцями - хєр на нас, ідеалістів... Справжня ціна буде полягати в тому що нація зникне з лиця землі а мільйони українців (в тому числі моїх родичів і друзів) помруть фізично - хтось одразу, хтось після тортур, хтось після виселення, а хтось у нових війнах куди їх мобілізує рашка.
І от таку ціна за обісрані штанці ухилянтів я платити не те що неготовий - я скоріше таке гівно як ти своїми руками в Тисі утоплю якщо треба буде, ніж таке допущу.
З поточним рівнем підтримки в нас немає можливості завдати поразки росії, і якщо є можливість заморозити - це хороший варіант.
І чим ти зібралось "закінчувати" війну перемогою? лопатами?
Ніяких перемовин в тому вигляді як їх деякі собі уявляють не буде ні через рік ні через 10 , яка б ситуація на фронтах не складалася би на користь будь-кого
ще раз. почитай вище. А ще краще почитай Айн Ренд для виправлення світосприйняття.
Абсолютно неважливо що там вимагатиме суспільство в Україні чи політики в ЄС допоки існує об'єктивний фактор у вигляді рашистської ********* і її поїхавшого на листах Хмельницького до печенігів фюрера, який вже зараз висуває нереалістичні вимоги для перемовин і буде робити їх ще менш реалістичними з кожним новим успіхом на фронті - аж до повного роззброєння і назначення якогось мертвечука гауляйтером.
Якщо Америка/Європа натисне і наше суспільства і влада підуть на капітуляцію. Чим більше втратимо армії тим гірше будуть умови. Ви самі не в окопі а хтось за вас чомусь має воювати. Ви пропонуєте битися на смерть. Таких в суспільстві відсотків 5, добре якщо 10. Решта побіжать штурмувати кордони 1991 року але не східні а західні, або просто будуть чекати на милість від окупантів. Подивіться на окуповане Приазов'я - нема ніякого масового партизанського руху.
Зараз поки маємо армію можемо спробувати заморозити війни, миру не буде а буде пауза типу Мінськ-2 чи 3. Зараз вимоги хйла нереалістичні, ну то поміркуйте які вони будуть якщо наша армія буде ще більш виснаженою. Чи ви пропонуєте роками воювати, відступати щоб ворог пережував всю країну до Ужгорода так як він перемолотив Бахмут, Попасну, Марьїнку?
я тут багато розписував вже чому такий план повна куйня.Якщо коротко то це тому що заморозка нівелює всі наші переваги - рашка не піде нікуди з окупованих територій, не припинить обстріли прикордоння і ЛБЗ (як не припинила після Мінську) - а отже ми будемо вимушені тримати всю армію в готовності, нас ніхто не прийме в ЄС в такому стані, а отже грошей на економіку не буде а на зброю перестануть давати як тільки ми почнемо переговори.
Далі рашка заведе новий флот через Босфор, наклепає ракет і БПЛА в рази більше ніж ми (бо економіка) і за пару років ти забудеш про Мар'їнку як забув про Луганськ тому що на часі буде вже оборона Києва і Одеси.
І тоді ти або звалиш за бугор або опинишся в тих самих окопах в яких ти на відміну від мене ніколи не бував але намагаєшся мене ними налякати. А окопи ті швидко опиняться десь піді Львовом.
Але уявімо собі фантастичну ситуацію - виходимо на кордон 1991 року. Тоді що війна припиниться? хйло такий скаже ок ви перемогли і припинить обстріли?
Головне питання - Ви вважаєте що час працює на Україну? У нас є перевага в солдатах, в артилерії, в снарядах, в ракетах, в танках, в дронах, в літаках, в економіці???
Коли буде відповідь що буде через рік-два? Чи не доведеться йти на перемовини або на капітуляцію на набагато гірших умовах???
так
"У нас є перевага в солдатах, в артилерії, в снарядах, в ракетах, в танках, в дронах, в літаках, в економіці??? "
в дронах, і в якості солдат.
По арті і танках - час працює на нас. По снарядах і економіці також - бо є союзники які нарощують виробництво і нам допомагають
клован, коли відсидиш з моє в окопах, тоді будеш мати право кукурікати. нах пішло, гівно тисоплавне