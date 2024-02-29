Спікер парламенту Словаччини Пеллегріні про війну в Україні: Треба спробувати вирішити це дипломатичним шляхом

Словаччина допомагає Україні чим може, але сподівається на початок "мирних переговорів" з Росією для закінчення війни.

Про це після зустрічі голів парламентів країн Вишеградської четвірки заявив спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ми всі стоїмо за Україну та засуджуємо Росію як агресора. З іншого боку, після двох років війни, після того, як багато було надано допомоги минулого року, наразі ми перебуваємо в глухому куті і не бачимо вирішення цього конфлікту… Варто було б спробувати створити можливості для дипломатичного рішення…", — зазначив Пеллегріні.

"Я не впевнений у військовому рішенні без допомоги дипломатії. Я боюся, що якщо ми не спробуємо вирішити це дипломатичним шляхом, через рік ми знову тут зустрінемося і будемо констатувати, що Україна втратила ще кілька десятків тисяч життів", — заявив політик, додавши, що це його прагматична думка. Він висловив сподівання, що знайдуться політики, які ініціюють такі мирні перемовини, що "зупинять убивства людей".

При цьому очільник парламенту Словаччини визнав, що саме Україна має вирішувати, в який спосіб вона хоче закінчити цю війну, чи вона згодна приєднатися до мирних переговорів.

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Пеллегріні, який кілька разів назвав війну "конфліктом в Україні", поскаржився, що Словаччину несправедливо критикують за її нинішню позицію. Він нагадав, що його країна від самого початку надавала військову техніку і нині продовжує надавати допомогу "всім, що може собі дозволити". Це, уточнив він, гуманітарна допомога, підтримка України на шляху до ЄС, а також зусилля заради того, аби транші схваленої Євросоюзом фінансової допомоги вчасно надійшли до Києва.