"На сильних не нападають": Дуда не вірить у можливість нападу Росії на НАТО

Росія не наважиться напасти на НАТО.

Про це в коментарі заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"На сильних не нападають. На слабких нападають. На тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби Володимир Путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну", – сказав він.

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Польський лідер вважає НАТО сильним і здатним "негайно захищатися". Він також зазначив, що модернізує свою армію.

За словами Дуди, Польща передала Україні застарілу пострадянську техніку, аби замінити її на сучасну.

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"Тому я в це [напад Росії] не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося", – резюмував президент країни НАТО.