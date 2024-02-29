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"На сильних не нападають": Дуда не вірить у можливість нападу Росії на НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда

Росія не наважиться напасти на НАТО.

 Про це в коментарі заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"На сильних не нападають. На слабких нападають. На тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби Володимир Путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну", – сказав він.

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Польський лідер вважає НАТО сильним і здатним "негайно захищатися". Він також зазначив, що модернізує свою армію.

За словами Дуди, Польща передала Україні застарілу пострадянську техніку, аби замінити її на сучасну.

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"Тому я в це [напад Росії] не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося", – резюмував президент країни НАТО.

Автор: 

НАТО (6459) путін володимир (23857) Дуда Анджей (776)


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Топ коментарі
+49
Якщо вкритись ковдрою з головою, то нічні монстри не дістануть.
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29.02.2024 21:32
+40
Дурень думкою багатіє. А дуда і справді довбойоб пісовський.
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29.02.2024 21:34
+22
Але срати під себе будете все життя, якщо не дай Бог Ми програємо..
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29.02.2024 21:33
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Золоті слова!
Тупе населення, наслухавшись Бігусятини та інших, зробили Україну слабкою! Зробили це РАЗОМ!
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01.03.2024 07:11 Відповісти
Самовпевнені часто терплять поразку, Дуда. Якщо Трамп скаже я вас не буду захищати а Україна (не дай Боже) впаде, що будеш робити Дуда, на кого сподіватися? Невже на сцикливих німців?
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01.03.2024 07:40 Відповісти
може НАТО сила, але труслива і продажна польща. Слава ЗСУ!
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01.03.2024 08:12 Відповісти
На сильних не нападуть, а по Польщі вгатити ракетами можуть.
Щоб трохи проснулись.
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01.03.2024 09:08 Відповісти
Це після всього він називає нас слабкими? 😳В спину бити ознака сили і інтелекту..
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01.03.2024 09:53 Відповісти
Если бы каззапы захватили Украину, то им бы не нужно было нападать на Польшу. Они бы просто давили на все страны блока НАТО и те бы послушно выполняли их хотелки. Представить ситуацию когда на границе с Польшей сотни тысяч солдат рф, техники и авиации (только что одолевших самую сильную и выносливую армию Европы). при этом кремль грозит ядерными ударами "такой силы которых вы еще не видели в своей истории" + продажные политики прикормленные кремлем типа Ле Пен......и только Дуда смело встал бы в проломе за всю ЕС...ага)))) Скорее всего "фермеры" вынесли бы эту дуду "за три дня". Кстати при таком раскладе в составе войск рф были бы сильные и выносливые солдаты ЗСУ владеющие практически всей номенклатурой НАТО! Владеющие не просто теоретически а практически.
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01.03.2024 10:36 Відповісти
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