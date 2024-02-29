"На сильних не нападають": Дуда не вірить у можливість нападу Росії на НАТО
Росія не наважиться напасти на НАТО.
Про це в коментарі заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"На сильних не нападають. На слабких нападають. На тих, кого можна легко перемогти. Думаю, якби Володимир Путін знав, що чекає на нього та його армію в Україні, він би не напав на Україну", – сказав він.
Польський лідер вважає НАТО сильним і здатним "негайно захищатися". Він також зазначив, що модернізує свою армію.
За словами Дуди, Польща передала Україні застарілу пострадянську техніку, аби замінити її на сучасну.
"Тому я в це [напад Росії] не вірю, тому що вірю, що ми підготуємося", – резюмував президент країни НАТО.
Топ коментарі
+49 lammer ya
показати весь коментар29.02.2024 21:32
+40 Serhiy Talatynnik
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+22 Перемоги Нам Усім
показати весь коментар29.02.2024 21:33
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Тупе населення, наслухавшись Бігусятини та інших, зробили Україну слабкою! Зробили це РАЗОМ!
Щоб трохи проснулись.