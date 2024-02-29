Командувач сухопутних військ Павлюк взяв участь у XVI Безпековому діалозі Україна-США та назвав основні потреби на полі бою

Олександр Павлюк окреслив основні потреби ЗСУ, під час XVI Безпекового діалогу Україна-США

Про це генерал Павлюк повідомив у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У форматі онлайн долучився до XVI Безпекового діалогу Україна-США щодо оцінювання оборонних спроможностей та потреб України після другого року війни, який пройшов у Вашингтоні. Тематична частина, присвячена, зокрема, питанням Сухопутних військ, відбулася за участі поважних військових фахівців та аналітиків провідних безпекових установ", - написав він.

Командувач висловив подяку народові Сполучених Штатів за допомогу Україні та підкреслив її важливість для відбиття повномасштабної збройної агресії Росії.

"Під час розмови також окреслив основні потреби, які мають Сухопутні війська для ведення бойових дій проти переважаючого противника. Зокрема, щодо окремих видів озброєння, військової техніки та можливостей посилення армійської авіації", - зазначив Павлюк.

Крім того він запевнив учасників, що лише продовження підтримки України, Збройних Сил та Сухопутних військ ЗСУ дасть змогу повністю відновити територіальну цілісність країни в міжнародно визнаних кордонах та знизить можливості Росії поширити свою агресію на інші країни.

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