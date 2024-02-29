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Новини
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Командувач сухопутних військ Павлюк взяв участь у XVI Безпековому діалозі Україна-США та назвав основні потреби на полі бою

павлюк,олександр

Олександр Павлюк окреслив основні потреби ЗСУ, під час XVI Безпекового діалогу Україна-США

Про це генерал Павлюк повідомив у своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У форматі онлайн долучився до XVI Безпекового діалогу Україна-США щодо оцінювання оборонних спроможностей та потреб України після другого року війни, який пройшов у Вашингтоні. Тематична частина, присвячена, зокрема, питанням Сухопутних військ, відбулася за участі поважних військових фахівців та аналітиків провідних безпекових установ", - написав він.

Командувач висловив подяку народові Сполучених Штатів за допомогу Україні та підкреслив її важливість для відбиття повномасштабної збройної агресії Росії.

"Під час розмови також окреслив основні потреби, які мають Сухопутні війська для ведення бойових дій проти переважаючого противника. Зокрема, щодо окремих видів озброєння, військової техніки та можливостей посилення армійської авіації", - зазначив Павлюк.

Крім того він запевнив учасників, що лише продовження підтримки України, Збройних Сил та Сухопутних військ ЗСУ дасть змогу повністю відновити територіальну цілісність країни в міжнародно визнаних кордонах та знизить можливості Росії поширити свою агресію на інші країни.

Читайте також: За тиждень Сили оборони знищили приблизно 7390 окупантів та 1154 одиниці озброєння й військової техніки, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

допомога (8367) США (22979) ЗСУ (7569) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+5
Виходить Павлюк є "смотрящим" від Єрмака за Сирським і ЗСУ.
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29.02.2024 22:18
+2
Російські снайперські вінтовки, як це було в січні - лютому 2014 року.

Татаров підтримає
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29.02.2024 22:01
+2
Зараз в штабі тільки посіпаки Зеленського. Вони нічого не знають.
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29.02.2024 22:01
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Російські снайперські вінтовки, як це було в січні - лютому 2014 року.

Татаров підтримає
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29.02.2024 22:01 Відповісти
Зараз в штабі тільки посіпаки Зеленського. Вони нічого не знають.
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29.02.2024 22:01 Відповісти
Палата представників США затвердила короткостроковий бюджет про який говорив Джонсон, що дозволить уряду уникнути шатдауну

Американські законодавці мають нарешті погодити й ухвалити постійні бюджети на 2024 рік, включно з допомогою Україні.

Раніше спікер Палати представників Джонсон заявив: як тільки уряд отримає фінансування, перейдемо до питання про ухвалення допомоги Україні.
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29.02.2024 22:04 Відповісти
Виходить Павлюк є "смотрящим" від Єрмака за Сирським і ЗСУ.
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29.02.2024 22:18 Відповісти
Хтось чув про такого видатного фахівця з тактики і стратегії бою, як генерал Павлюк? Боюся я , що з тими зільоними рукавадітєлями УКРАЇНА приречена !!!
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29.02.2024 22:29 Відповісти
А ви що не чули, що передник йому спочатку генерал-майора дав, а потім генерал-лейтенанта? Це ж його вихованець, як його попередник виховав, так він зараз і керує.
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29.02.2024 22:43 Відповісти
В УКРАЇНІ зараз керує завгосп.... всі решта імітують ...
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29.02.2024 23:09 Відповісти
побачів нумерацію рімскою ...сімволічно
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29.02.2024 22:30 Відповісти
Якщо не помиляюсь в законі нема терміну 'передусім винен' який дає право державним органам вчиняти розправи без суду. Держава не працює. Цей пес гавкає не на тих.
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24.03.2024 17:24 Відповісти
 
 