Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, це неприйнятно, - прем’єр Чехії Фіала

Більшість країн Європи вважає неприйнятним ідею відправити в Україну війська.

Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На його думку, "було б корисно", якби деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні.

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Але переважна більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна", зазначив чеський прем'єр.

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну <...> Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", – заявив Фіала, додавши, що обговорення запропонованої президентом Франції Еммануелем Макроном теми щодо введення військ НАТО в Україну зайняли "мінімум часу".

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