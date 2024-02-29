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Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, це неприйнятно, - прем’єр Чехії Фіала

Прем'єр Чехії Петр Фіала

Більшість країн Європи вважає неприйнятним ідею відправити в Україну війська.

 Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На його думку, "було б корисно", якби деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні.

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Але переважна більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна", зазначив чеський прем'єр.

"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну <...> Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", – заявив Фіала, додавши, що обговорення запропонованої президентом Франції Еммануелем Макроном теми щодо введення військ НАТО в Україну зайняли "мінімум часу".

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Автор: 

НАТО (6459) Фіала Петр (97)


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Топ коментарі
+18
зустрінете ворога в своїй хаті, який переб'є вас поодинці
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29.02.2024 22:05
+15
Смішно.

А чому так розхвилювалися? Ніхто на вас і не сподівається.
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29.02.2024 22:07
+12
Це ж не Ірак,не Лівія,не Афганістан,де можна практично безкарно вбивати,від кацапа буде відповідь,от і всрались.
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29.02.2024 22:09
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зустрінете ворога в своїй хаті, який переб'є вас поодинці
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29.02.2024 22:05 Відповісти
Ну не слабкіші вони будуть, ніж були ЗСУ в 22 році, після всіх скорочень, розмінувань та відведень.
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29.02.2024 22:07 Відповісти
духом вони слабші. Здадуться без бою
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29.02.2024 22:10 Відповісти
Ніхто не може знати наперед, як воно буде. Києву теж всі експерти давали 72 години.
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29.02.2024 22:12 Відповісти
будь-яка аналогія кульгава, а твоя так на всі чотири копита - українці це не мляві чехи.
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29.02.2024 22:17 Відповісти
То Зеленському давали 72 години. А народ підклав свиню !
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29.02.2024 22:23 Відповісти
Ніколи не говоріть ніколи.
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29.02.2024 22:06 Відповісти
"мы никогда не дадим самолеты
мы никогда не дадим абрамсы
мы никогда не дадим дальнобойные ракеты
мы никогда не пошлем войска" 👈 мы сейчас тут

а я бы уже ставил вопрос о ЯО
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01.03.2024 00:43 Відповісти
Не *****, а збирай войсько!
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29.02.2024 22:07 Відповісти
Смішно.

А чому так розхвилювалися? Ніхто на вас і не сподівається.
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29.02.2024 22:07 Відповісти
Ми тільки подумали,що ви прокинулись. А ви впали у літаргічний сон, панове еуропейці!
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29.02.2024 22:08 Відповісти
Фу лайно ,відкрийтє двері, вже смердить фікалою!!!
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29.02.2024 22:08 Відповісти
Це ж не Ірак,не Лівія,не Афганістан,де можна практично безкарно вбивати,від кацапа буде відповідь,от і всрались.
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29.02.2024 22:09 Відповісти
Ніхто - чи більшість -- чого ти так роздухарився?
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29.02.2024 22:12 Відповісти
Якби винести на референдум, чи хочемо ми у таке НАТО, скільки б охочих проголосувало ЗА? Але й без референдуму впихнули ось це в Конституцію, не думаючи навіщо таке треба.
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29.02.2024 22:12 Відповісти
А чого тебе так цікавить, кацап, чому ми внесли до конституції про НАТО?
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29.02.2024 22:16 Відповісти
Кацапи як ти, завжди паляться на "конституція" і "україна". Зате НАТО, це як положено написано)
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29.02.2024 22:19 Відповісти
кацап
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29.02.2024 22:46 Відповісти
А Макрон іншої думки.
І це ще підтверджує думку що *уйло бачить перелякану Европу на яку може легко напасти (це про думку деяких польських політиків що *уйло на НАТО не нападе бо НАТО сильне)
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29.02.2024 22:12 Відповісти
меня интересует другое, что так перелякало макрона, что он запел такую песню?
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01.03.2024 00:44 Відповісти
It sure looks like Messrs. Chamberlain and Deladier are finally getting some serious appreciation in the West, a bit belated, but universal.
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29.02.2024 22:18 Відповісти
Fialka, fuck you ! Your place is Praha in 1968.
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29.02.2024 23:03 Відповісти
"Granica на мяжы". Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь | УП. Розслідування

https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
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29.02.2024 22:26 Відповісти


Пане Ви думаєте що Вас захистить НАТО?! Помиляєтесь, кремль не зупиниться на Україні.
Якщо тільки московія подолає Україну( не дай бог) , то насильно мобілізує на захоплених землях до московського війська всіх українців (а це може бути до двох мільйонів) і їх поженуть штурмувати Варшаву, Берлін, Париж.... Поголовна мобілізація українців на окупованих територіях тільки про це свідчить. Тоді вже буде запізно допомагати. Тому зараз треба боротись , гуртом, захищати свій дім, країну Європу, від рашизму щоб не було більше голодоморів, репресій, вбивств,терору...
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29.02.2024 22:30 Відповісти
А почему неприемлемо??? Или в Чехии свободу и демократию не считают ценностью? Или их вполне устраивает перекраивание границ в Европе в 21 веке? Переляканые ссыкуны.
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29.02.2024 22:33 Відповісти
считают. Только свою личною, а не какого-то 3го сорта с Украины
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01.03.2024 00:46 Відповісти
Країни Європи, як мінімум, могли би дозволити своїм солдатам воювати в Україні як в якості добровольців без кримінального переслідування. Це б дало Україні в 10 раз більше бійців ніж зараз воює в іноземному легіоні, і вони були би вже навчені. Чого Європі боятися, їх країнам все одно ніщо не загрожує крім Россії. А якщо у россії будуть притензії то можна сміливо відповісти: "Нас там нет, воюют добровольцы!".
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29.02.2024 22:34 Відповісти
А хіба в Європі так багато бажаючих воювати добровольців?
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29.02.2024 23:22 Відповісти
Та досить вже серти! Досить! Й так смердить на півсвіту.
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29.02.2024 22:44 Відповісти
Сказал премьер Чехии
Страны с населением в 10 миллионов
А в Европе почти 750 миллионов
Не уверена ,что будет так, как хочет временный премьер Чехии
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29.02.2024 22:45 Відповісти
Пан Фіала сподівається що кремль злякається НАТО?! Дарма, якщо впаде Україна, не дай бог, то мобілізує до війська московії біля 2 мільйонів українців і пошле штурмувати Варшаву, Прагу, Берлін, Париж. Приклад на окупованих територіях про це свідчить. Тому вже сьогодні треба гуртуватися і допомогти Україні зброєю і військами вистояти. А то може бути дуже пізно. І зазнає тоді Європа "привабливості" руського міра, гвалтувань, вбивств, грабежів, терору
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29.02.2024 22:46 Відповісти
прем'єр Чехії - піздун
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29.02.2024 22:57 Відповісти
"...це неприйнятно.." - !? А що прийнятно ? Коли у центрі Європи ядерна держава з потенціалом в 5-10 раз вищим за країну - жертву наводить ПОРЯДОК під свою геополітику. Це прийнятно ? Коли всі інші країни Європи сидять у кущах і сподіваються, що агресора втихомирить одна країна, яка стікає кров'ю. Це прийнятно ? Це - лицемірство. Це - боягузтво. Це - безпорадність. Було вже таке з вашою країною у 1938 році ! Забули ? "можєм пАвторіть!" не бажаєте ще ? Як у 1968 році !!!
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29.02.2024 22:57 Відповісти
Для старих європейських країн відправка військ в Україну є непринятною. Бо вони потрібні для парадної зустрічі російських танків. Після зради України їх чекають багато парадів на честь асфабаждєнія Варшави, Берліна, Будапешта, Праги і таке інше. Тож вже зараз навчаються швидко віддавати честь рузьге воїнству. Вшивають в галіфе ширіньку ззаді. В аптечку вазелін.
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01.03.2024 01:35 Відповісти
коли постукають в твої двері ядерною дубиною, до тебе теж ніхто не прийде на допомогу. Щоб не драматизувати, та не лякати людей
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01.03.2024 02:34 Відповісти
Ось і пройшла хвиля пустих заяв про те що в Європі хтось збирається відправляти війська в Україну - чисто пропагандистський прийом: пустити брехню по світу щоб через деякий час її спростувати. Такі собі ніби невинні "сплетни в виде версий" (с) замість реальної допомоги Україні в скрутний час. Ці хоть словами, а Польща взагалі блокує кордони України, яка в стані війни з Росією.
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01.03.2024 06:48 Відповісти
 
 