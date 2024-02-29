Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну, це неприйнятно, - прем’єр Чехії Фіала
Більшість країн Європи вважає неприйнятним ідею відправити в Україну війська.
Про це заявив прем'єр Чехії Петр Фіала, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На його думку, "було б корисно", якби деякі солдати, наприклад, з Франції, перебували на території України, не воювали там, але, можливо, допомагали в навчанні.
Але переважна більшість країн Європи зійшлася на тому, що це питання не обговорюватиметься чи розглядатиметься надалі, оскільки така ідея для них "неприйнятна", зазначив чеський прем'єр.
"Ніхто в Європі не збирається відправляти війська в Україну <...> Я не думаю, що треба драматизувати та лякати людей якимись речами, які ніхто не пропонував і не пропонує у тій формі, в якій вони інтерпретуються", – заявив Фіала, додавши, що обговорення запропонованої президентом Франції Еммануелем Макроном теми щодо введення військ НАТО в Україну зайняли "мінімум часу".
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мы никогда не дадим абрамсы
мы никогда не дадим дальнобойные ракеты
мы никогда не пошлем войска" 👈 мы сейчас тут
а я бы уже ставил вопрос о ЯО
А чому так розхвилювалися? Ніхто на вас і не сподівається.
І це ще підтверджує думку що *уйло бачить перелякану Европу на яку може легко напасти (це про думку деяких польських політиків що *уйло на НАТО не нападе бо НАТО сильне)
https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
Пане Ви думаєте що Вас захистить НАТО?! Помиляєтесь, кремль не зупиниться на Україні.
Якщо тільки московія подолає Україну( не дай бог) , то насильно мобілізує на захоплених землях до московського війська всіх українців (а це може бути до двох мільйонів) і їх поженуть штурмувати Варшаву, Берлін, Париж.... Поголовна мобілізація українців на окупованих територіях тільки про це свідчить. Тоді вже буде запізно допомагати. Тому зараз треба боротись , гуртом, захищати свій дім, країну Європу, від рашизму щоб не було більше голодоморів, репресій, вбивств,терору...
Страны с населением в 10 миллионов
А в Европе почти 750 миллионов
Не уверена ,что будет так, как хочет временный премьер Чехии