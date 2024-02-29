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Новини
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На Харківщині планують примусово евакуювати родини з дітьми з 18 сіл, - Синєгубов

синєгубов

Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що незабаром буде розглянуто питання примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Синєгубова.

"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію", - пояснив він.

За його словами, у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини.

"Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА. Ми допомагаємо евакуюватися. Залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.", - додав очільник ОДА.

28329 осіб за весь час переїхали в безпечніші умови, з них 869 дітей. Зокрема, з початку цього року - півтори тисячі людей, з них 140 дітей. 

Також читайте: Рашисти вдарили по Вовчанську з артилерії та атакували FPV-дроном: Поранено 18-річного хлопця. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харківщина (6054) евакуація (2317) Синєгубов Олег (859)


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Топ коментарі
+7
1% торгує, 1% провокатори перекрили кордон. А в Україні що мало путєнської срані?

І в Польщі вистачає.

А ти, *******, на кого працюєш? По тупості розповсюджуєш чи завдання виконуєш, провокатор?
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29.02.2024 22:40
+3
уряд Фінляндії одразу після початку війни з рашкою евакуював все населення з перепілля Лінії Манергейма, а хутори спалили.

бо для Фінляндії найважливіше - люди
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29.02.2024 23:04
+2
Полный фильм расследование как поляки торгуют с рашкой в то время когда украинская агропродукция заблокирована. Лицемерство которое не имеет границ - https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
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29.02.2024 22:32
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Полный фильм расследование как поляки торгуют с рашкой в то время когда украинская агропродукция заблокирована. Лицемерство которое не имеет границ - https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk
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29.02.2024 22:32 Відповісти
1% торгує, 1% провокатори перекрили кордон. А в Україні що мало путєнської срані?

І в Польщі вистачає.

А ти, *******, на кого працюєш? По тупості розповсюджуєш чи завдання виконуєш, провокатор?
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29.02.2024 22:40 Відповісти
Не вижу смысла отвечать на тупой комментарий. Но то что кому то всего одно упоминание о том что Польша свободно торгует с Рашкой агропродукцией подрывает пятую точку я удовлетворен.
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29.02.2024 22:45 Відповісти
Познавательный фильм в отличии от твоего бреда. Ты не интересный.
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29.02.2024 22:57 Відповісти
допоки хоч одне зернятко ввезено з рашки чи білорашки в Польщу, поляки не мають ніякого морального права перекривати імпорт української агропродукції, а потім треба вести переговори
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29.02.2024 23:00 Відповісти
ще одне подоляцьке?..
Хто блокує кордони - керівництво Польщі чи кацапські провокатори?

А хто ти, що тут розбрат намагаєшся втулити?
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29.02.2024 23:07 Відповісти
Люди! Виїздить,пожалійте своїх дітей і чоловіків,бо дітей і матерів депортують в рашку,якщо залишитесь живими,а чоловіків на фронт заберуть!
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29.02.2024 22:46 Відповісти
Ти думаєш кацапня їх пожаліє і залишить цілими їхні будинки? Ти помиляєшся! Подивись на Авдіївку,Бахмут,що там залишилось?
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29.02.2024 22:55 Відповісти
Береженого Бог береже! Себе не шкода,хай пожаліють діток!
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29.02.2024 23:11 Відповісти
уряд Фінляндії одразу після початку війни з рашкою евакуював все населення з перепілля Лінії Манергейма, а хутори спалили.

бо для Фінляндії найважливіше - люди
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29.02.2024 23:04 Відповісти
що означає "хотяб выплачивали за погибших" ?

за загиблих Воїнів виплачують компенсацію, у наших умовах - дуже велику, хоча, звісно ці гроші не коштують життя
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29.02.2024 23:44 Відповісти
то якись кацап тут бушуе..незвертайте уваги..
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01.03.2024 00:12 Відповісти
а в украине чоловикам рай создадут
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01.03.2024 06:10 Відповісти
Несвоєчасною евакуацією влада здійснює геноцид народу
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29.02.2024 23:26 Відповісти
Вже не знаєш, що й вигадати? В нас добровільна евакуація діє завжди.
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01.03.2024 07:27 Відповісти
 
 