На Харківщині планують примусово евакуювати родини з дітьми з 18 сіл, - Синєгубов

Керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що незабаром буде розглянуто питання примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Синєгубова.

"Найближчим часом на Раді оборони області порушимо питання щодо примусової евакуації родин із дітьми з 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад. Зараз там проживають родини зі 161 дитиною. Щоденно вони ризикують життями, адже росіяни використовують увесь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію", - пояснив він.

За його словами, у 57 населених пунктах Великобурлуцької, Вільхуватської, Кіндрашівської, Курилівських громадах проживають 1082 дитини.

"Тут плануємо запровадити обов'язкову евакуацію. Маємо листи від Куп'янської РВА. Ми допомагаємо евакуюватися. Залучені майже 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.", - додав очільник ОДА.

28329 осіб за весь час переїхали в безпечніші умови, з них 869 дітей. Зокрема, з початку цього року - півтори тисячі людей, з них 140 дітей.

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