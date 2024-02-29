Держдепартамент США про ядерний шантаж Путіна: Ми попередили Росію про можливі наслідки

Заяви президента Росія Путіна про можливість застосування ядерної зброї є безвідповідальною риторикою.

З такою заявою виступив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

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Він підкреслив, що лідер ядерної держави не може висловлюватися в такий спосіб.

Крім того, представник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати інформували російську сторону офіційно і в приватному порядку про те, якими можуть бути наслідки в разі застосування ядерної зброї.

Водночас, Міллер зазначив, що в США не бачать ознак, які би вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

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"Ми продовжимо уважно стежити за цим",- зазначив представник Держдепартаменту США.