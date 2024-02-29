УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4490 відвідувачів онлайн
Новини
5 242 22

Держдепартамент США про ядерний шантаж Путіна: Ми попередили Росію про можливі наслідки

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Заяви президента Росія Путіна про можливість застосування ядерної зброї є безвідповідальною риторикою.

З такою заявою виступив у четвер у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Ми не вперше бачимо безвідповідальну риторику Володимира Путіна", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін назвав "вкидами" повідомлення США про ядерну зброю РФ у космосі

Він підкреслив, що лідер ядерної держави не може висловлюватися в такий спосіб.

Крім того, представник Держдепу зауважив, що Сполучені Штати інформували російську сторону офіційно і в приватному порядку про те, якими можуть бути наслідки в разі застосування ядерної зброї.

Водночас, Міллер зазначив, що в США не бачать ознак, які би вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стратегічні ядерні сили Росії приведені у стан повної готовності, - Путін

"Ми продовжимо уважно стежити за цим",- зазначив представник Держдепартаменту США.

Автор: 

Держдепартамент США (1637) путін володимир (23857) ядерна зброя (1155)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Пальчиком погрозили?
Смотрите там - поаккуратнее
Путин может пальчик откусить
показати весь коментар
29.02.2024 22:47
+7
Це падло попереджувати треба тільки так, щоб мінімум місяць кров'ю харкали. Інакше вони не сприймають.
показати весь коментар
29.02.2024 22:56
+5
Ми попередили Росію про можливе жорстке занепокоєння
показати весь коментар
29.02.2024 23:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пальчиком погрозили?
Смотрите там - поаккуратнее
Путин может пальчик откусить
показати весь коментар
29.02.2024 22:47 Відповісти
Не наважиться відгризти пальчика 🙁
показати весь коментар
29.02.2024 22:54 Відповісти
запросто. Он больной
показати весь коментар
01.03.2024 00:22 Відповісти
"Лідер"??

Ну-ну, продовжуйте стежити.
показати весь коментар
29.02.2024 22:47 Відповісти
Трясуть мудяками, лякають,а на ділі,хай тільки спробують,вибухне ракета з атомною боєголовкою на старті! Амінь!
показати весь коментар
29.02.2024 22:51 Відповісти
Останнє китайське американське попередження!
показати весь коментар
29.02.2024 22:56 Відповісти
Це падло попереджувати треба тільки так, щоб мінімум місяць кров'ю харкали. Інакше вони не сприймають.
показати весь коментар
29.02.2024 22:56 Відповісти
BBC

Поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї насправді значно нижчий, ніж публічно заявляли російські офіційні особи, пише газета https://www.ft.com/content/f18e6e1f-5c3d-4554-aee5-50a730b306b7 Financial Times з посиланням на російські секретні документи, які потрапили до рук журналістів.

Йдеться про 29 секретних військових файлів, створених у період з 2008 по 2014 рік. Це сценарії військових ігор та презентації для офіцерів ВМФ, де обговорюються принципи застосування ядерної зброї.

Згідно зі сценарієм навчань, на яких відпрацьовувалося можливе вторгнення Китаю, Росія ("Північна Федерація") може відповісти тактичним ядерним ударом на другу хвилю наступу армії Китаю (у легенді він названий "Півднем").

У презентації для офіцерів ВМФ викладається ще більше критеріїв потенційного застосування ядерної зброї. Серед них - висадка противника на території Росії, ураження з'єднань, відповідальних за охорону кордону, або неминучий напад супротивника з використанням звичайного озброєння.

На слайдах вказується, що порогом може стати сукупність факторів, коли втрати, завдані російським військам, "незворотно призведуть до їхньої нездатності зупинити масштабну агресію супротивника".

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основних та резервних берегових командних центрах.

З одного боку, відносини Росії (СРСР) і Китаю переживали різні періоди, в 1960-х справа доходила навіть до збройного зіткнення, так що не можна виключати те, що серед російських воєначальників хтось міг з підозрою ставитися до Китаю.

З іншого - завдання генерального штабу готуватися до війни з будь-якою державою, якою б близькою вона не була. Відносини між країнами часом псуються за кілька років.

Яскравим прикладом може бути війна в Україні. За десять років до російського вторгнення Росію можна було вважати однією з найближчих та дружніх країн України.

Тому відпрацювання відбиття китайської агресії російською армією укладається у логіку організації оборони держави.
показати весь коментар
29.02.2024 22:57 Відповісти
10 лет прошло вообще-то
показати весь коментар
01.03.2024 00:23 Відповісти
Прежде всего такие заявления говорят о слабости путина, он уже проигрывает. Угроза ядерным оружием это уже последний вопль диктатора со слабой психикой. Как последний вопль з болот. Рядом с ним находяться не такие безумцы которые должны осознавать всю утопию таких заявлений. Они погибнут все. В ответ будут нанесены ядерные удары по россии, выжить удастся единицам. И если диктатор путин отдаст такой приказ, он будет ликвидирован своим же окружением во имя спасения россии.
показати весь коментар
29.02.2024 23:00 Відповісти
показати весь коментар
29.02.2024 23:10 Відповісти
И что смешного ? Его свои же грохнут отдай он такой приказ. Они же не самоубийцы. Это всё страшилки только на словах.
показати весь коментар
29.02.2024 23:16 Відповісти
не факт. Там сборище полоумных. Зачем нам жизнь без россии, слыхали?
показати весь коментар
01.03.2024 00:24 Відповісти
Центр мааацквабада должен выглядеть так.
показати весь коментар
29.02.2024 23:02 Відповісти
Ми попередили Росію про можливе жорстке занепокоєння
показати весь коментар
29.02.2024 23:05 Відповісти
Ахаха, наслідки це "дуже велика стурбованість"!
Сцикуни американські!
показати весь коментар
29.02.2024 23:08 Відповісти
Це які? Мокрі штани у байдена? Чи істерика у салівана? Чи менопауза у бернса?
показати весь коментар
29.02.2024 23:20 Відповісти
Братішкі Moment🤝

Сотні вантажівок їздять з Польщі в Білорусь і в зворотному напрямку, в той час як українські перевізники заблоковані, - розслідування УП, за яке у Польщі затримували Михайла Ткача.

російська продукція прямує з рф до Білорусі, там вона перевантажується у фури на польських номерах, а потім спокійно заїжджає в Польщу.

А ще, торік Польща імпортувала з білорусі товарів на $450 млн, з росії - на $2,6 млрд. Попри війну, поляки лиш посилюють співпрацю із державами-агресорами.
показати весь коментар
29.02.2024 23:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JRMuWhFUoKk&t=1144s "Granica на мяжы". Як Польща нарощує торгівлю з Росією через Білорусь | УП. Розслідування

Кілька днів тому нашу знімальну групу затримали польські правоохоронці неподалік від польсько-білоруського кордону. Ми вирушили туди для того, щоб побачити масштаби товарообігу між Польщею та Білоруссю. Ми поїхали саме в ті дні, коли напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії польські фермери, або ті хто за ними стоять, повністю заблокували пункти перетину кордону з Україною. Інколи навіть для військової техніки та гуманітарної допомоги. Докладніше - у відео. Автор: Михайло Ткач Режисер: Андрій Ігнатенко Оператор: Ярослав Бондаренко Звукорежисер: Дмитро Козиренко
показати весь коментар
29.02.2024 23:30 Відповісти
 
 