Шольц про рішення не надавати Taurus Україні: Може потрапити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання
Олаф Шольц назвав ще одну причину, чому Німеччина не має передавати далекобійні ракети Taurus Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".
Так, за словами Шольца, Taurus - ракета з максимальною дальністю польоту до 500 кілометрів - є зброєю, яка "в разі неправильного використання може потрапити в певну ціль десь у Москві".
"Саме тому - висловлюсь з усією дипломатичною абстрактністю – інші також упевнились, що знають, куди саме все потрапляє", - зазначив він.
Німецький канцлер наголосив, що у разі постачання Taurus Німеччині довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет, і "я вважаю, що це неможливо", підкреслив Шольц.
Топ коментарі
+36 Erlich Bachman
показати весь коментар29.02.2024 22:57
+33 Dust
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+32 Максим Н.
показати весь коментар29.02.2024 22:57
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Наприклад, якщо б щось "дуже цікаве" вчора потрапило в потрібне місце і в потрібний час (під час виголошення путлером своєї промови), московія в існуючому вигляді припинила б існування (з ліквідацією всього кацапського керівництва і початком повного хаосу на болотах).
Німеччина має причину не давати бо Україна вдарить в Кремль
Тому виходить так що якщо дамо зброю але по ворогу не бийте
Для чого вказувати куди бити?
Тому навіть якщо і буде допомога від США
Але якщо такі політики будуть вказувати як вести війну, де стріляти, то допомога буде марною
Україна має сама вирішувати куди бити
Це як давати ножа не щоб від маніяка відбитися, а щоб нігті йому підстригти. А пістолета взагалі не дамо, бо це ж ви його вб'єте....
Чи за чотири роки і 10 місяців не наробили?
А вы уверены, что например Зеля ради видосика не отдаст приказ пульнуть Таурусом по Маскве несмотря на обещание западными ракетами не стрелять по территории Расии?
скажи, что мало ракет и жалко их отдавать бесплатно, вместо этого заявляет, что немецкие ракеты летят по непредсказуемой траектории из-за кривизны Земли и могут залететь куда угодно.