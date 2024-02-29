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Новини Війна
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Шольц про рішення не надавати Taurus Україні: Може потрапити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

шольц

Олаф Шольц назвав ще одну причину, чому Німеччина не має передавати далекобійні ракети Taurus Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".

Так, за словами Шольца, Taurus - ракета з максимальною дальністю польоту до 500 кілометрів - є зброєю, яка "в разі неправильного використання може потрапити в певну ціль десь у Москві".

"Саме тому - висловлюсь з усією дипломатичною абстрактністю – інші також упевнились, що знають, куди саме все потрапляє", - зазначив він.

Німецький канцлер наголосив, що у разі постачання Taurus Німеччині довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет, і "я вважаю, що це неможливо", підкреслив Шольц.

Читайте також: Німеччина не відправлятиме солдатів в Україну, - Шольц

Автор: 

ракети (4028) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+36
Він так говорить наче це щсь погане
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29.02.2024 22:57
+33
вау, а хто це ? хєр шольць у младіє годи. Виступав проти НАТО та "імперіалізму ФРН"
і ви ще чомусь дивуєтесь в його промовах ?

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29.02.2024 23:08
+32
Це він так рекламує німецьку якість? Чомусь Шторм Шедоу десь в Москві не опиняються.
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29.02.2024 22:57
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Міг би у вікно залетіти,якщо таке там є)Я зрештою не про це,а про те ,що колись вночі ніби по кремлю прилетів,а не в робочу годину.Так ,можливо б і не вбив усіх,але підгузники були б повні)
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01.03.2024 08:43 Відповісти
Колись, давши підсрачника, казав - а якщо б там було око. То поцілив би в око.
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01.03.2024 08:19 Відповісти
Де,,курво, не певна ціль у мацкві? Там усі цілі таки, ЯК ТРЕБА. Га, ковбаса з лайна?
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01.03.2024 08:33 Відповісти
То це добре, що потрапить по москві, і ви нарешті зрозумієте, що нічого не сталось і можна і потрібно їба.. ти по москві.
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01.03.2024 08:33 Відповісти
І що з того, що "таурас" "може потрапити в якусь ціль у москві", в чому проблема? Йде війна і українська зброя (а будь-яка зброя, передана Україні, стає УКРАЇНСЬКОЮ після передачі) має туди потрапляти в разі ПРАВИЛЬНОГО використання.
Наприклад, якщо б щось "дуже цікаве" вчора потрапило в потрібне місце і в потрібний час (під час виголошення путлером своєї промови), московія в існуючому вигляді припинила б існування (з ліквідацією всього кацапського керівництва і початком повного хаосу на болотах).
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01.03.2024 08:34 Відповісти
Попадёт по Мацкве? Да не приведи Господи! (ирония)
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01.03.2024 08:36 Відповісти
Безхребетний фріц...
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01.03.2024 08:52 Відповісти
Ображена ліверна ковбаса.
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01.03.2024 10:24 Відповісти
выкормишь косорылого Кабла меркель, а как вы собираетесь выполнять какието гарантии безпеки, с которыми носиться бенин Оманский Нарик как дурак с фантиками если вы сците воевать с козломордыми....на как минимум 50% в том, что сейчас происходит виновата сама Европа и еще умоется кровавыми слезами за желания дешевого газа и т.д...
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01.03.2024 09:09 Відповісти
Тобто по Москві бити не можна?
Німеччина має причину не давати бо Україна вдарить в Кремль
Тому виходить так що якщо дамо зброю але по ворогу не бийте
Для чого вказувати куди бити?
Тому навіть якщо і буде допомога від США
Але якщо такі політики будуть вказувати як вести війну, де стріляти, то допомога буде марною
Україна має сама вирішувати куди бити
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01.03.2024 09:15 Відповісти
треба свою робить і бити, а німці не дуже хочуть війни з державою,в якої 6000 ядерних зарядів.
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01.03.2024 10:15 Відповісти
То нехай намалюють на літаках жовто-блакитні кокарди, на танках, бмп і ракетних системах -- білі хрести, а вояків одягнуть в українські однострої -- і не матиме рашка формального "казуса бейлі". Якщо москальщина не хоче війни з Заходом, то не буде шукати формальних приводів та присікуватися до деталей. Ну а якщо хоче?... Якщо ж прагне, то тут жодна "обережність щодо ескалації" не допоможе-- формальним приводом може стати навіть те, що цей рік високосний. І коли на Заході це нарешті зрозуміють? Навіть в 1914 р. ніхто б не звернув особливу увагу на Фердинанда, якщо б країни Європи з різних причин тоді не прагнули війни (звичайно, кожний тоді вважав, що переможе в ній саме він).
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01.03.2024 11:56 Відповісти
Пиши простіше - РОЗПІЗНАВАЛЬНІ ЗНАКИ України, бо ніяких "кокард" на літаках не малюють, а кокарда це формений металевий чи пластиковий знак установленого зразка на головному уборі!
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01.03.2024 14:37 Відповісти
Потужно.

Це як давати ножа не щоб від маніяка відбитися, а щоб нігті йому підстригти. А пістолета взагалі не дамо, бо це ж ви його вб'єте....
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01.03.2024 09:46 Відповісти
А нащо нам той Шольц,давайте свої ракети використовувати.
Чи за чотири роки і 10 місяців не наробили?
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01.03.2024 09:54 Відповісти
Нас тримають за дурнів... публічно
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01.03.2024 10:13 Відповісти
Ні, він СЕБЕ виставляє дурнем, як і )(уйло (він же путін), коли у черговий раз несе бо зна що!
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01.03.2024 14:32 Відповісти
Це вже через край, паталогичне сцикло.
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01.03.2024 10:22 Відповісти
А что Шольц?
А вы уверены, что например Зеля ради видосика не отдаст приказ пульнуть Таурусом по Маскве несмотря на обещание западными ракетами не стрелять по территории Расии?
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01.03.2024 10:32 Відповісти
Так в случае неправильного использования и немецкие гаубицы ************** 2000 могут попасть по другим целям.
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01.03.2024 10:46 Відповісти
дедушка Шницель в последнее время делает много высеров.
скажи, что мало ракет и жалко их отдавать бесплатно, вместо этого заявляет, что немецкие ракеты летят по непредсказуемой траектории из-за кривизны Земли и могут залететь куда угодно.
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01.03.2024 10:48 Відповісти
Шольц поджатый хвост
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01.03.2024 12:47 Відповісти
От дибіл! Якшо попаде по Мацкві, то це правильне застосування!
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01.03.2024 12:51 Відповісти
Цікаво дізнатися, чи усі країни, котрі отримують німецьку зброю мають обмеження по її використанню по територіям сусідніх держав у разі ВИДБИТТЯ агресії з їх боку?! Впевнений що НІ, тому ТАКІ "пояснення" дивні і викликають лише сміх!!!! Просто РЕАЛЬНО німці бояться Московії (т.з. "роССії")!!!
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01.03.2024 14:30 Відповісти
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