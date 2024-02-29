Шольц про рішення не надавати Taurus Україні: Може потрапити в певну ціль десь у Москві в разі неправильного використання

Олаф Шольц назвав ще одну причину, чому Німеччина не має передавати далекобійні ракети Taurus Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".

Так, за словами Шольца, Taurus - ракета з максимальною дальністю польоту до 500 кілометрів - є зброєю, яка "в разі неправильного використання може потрапити в певну ціль десь у Москві".

"Саме тому - висловлюсь з усією дипломатичною абстрактністю – інші також упевнились, що знають, куди саме все потрапляє", - зазначив він.

Німецький канцлер наголосив, що у разі постачання Taurus Німеччині довелось би безпосередньо брати участь у запуску ракет, і "я вважаю, що це неможливо", підкреслив Шольц.

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