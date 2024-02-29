"Слуга народу" Торохтій задекларував позашляховик Mercedes вартістю 10 тис. грн, - ЗМІ

Народний депутат групи "За Майбутнє", колишній "слуга народу" Богдан Торохтій та його дружина Аліна Левченко у декларації за 2022 рік внесли автомобіль Mercedes-Benz G 400 2020-го року виробництва. Зазначена вартість позашляховика – 10 тис. грн.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно декларацій нардепа Богдана Торохтія та його дружини – голови наглядової ради ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" Аліни Левченко, на Левченко 26 липня 2022 року оформили Mercedes-Benz G 400 2020-го року випуску. Автомобіль неодноразово з’являвся у публікаціях дружини нардепа у мережі Instagram. Особливості інтер’єру позашляховика свідчать про те, що це спецверсія моделі, присвячена 40-й річниці G-класу – Stronger Than Time.

Заявлена у деклараціях подружжя вартість автомобіля на момент набуття права власності – 10 000 грн, або $273.37 за тодішнім курсом.

До придбання Mercedes-Benz G 400 подружжям, у період з 20 червня по 26 липня 2022, позашляховик мав номери КА7000ОО. До G 400 ці ж номери були закріплені на низці автомобілів, які продавалися автодилером Art Motors. Після оформлення позашляховика на Левченко, номери КА7000ОО оформили на інший позашляховик Mercedes-Benz, який теж згодом продали Art Motors.

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На сторінці автодилера у мережі Instagram від 29 червня 2022 року опублікували оголошення про продаж ідентичного Mercedes-Benz G 400 2020-го року випуску у спецверсії Stronger Than Time. Оголошена Art Motors вартість позашляховика – $153 000.

Згідно інформації з сервісу "АвтоНомера", автомобіль 26 листопада 2022-го року виставлявся на продаж за 169 500. У деклараціях Торохтія та його дружини вказано отримання доходу від продажу рухомого майна у розмірі 6.5 млн грн, що співмірне з курсом валют за 8 грудня 2022-го року, коли Mercedes-Benz G 400 переоформили на нового власника.

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Нагадаємо, в серпні Торохтія виключили зі "Слуги народу" після придбання елітної нерухомості та відпочинку в Болгарії під час війни. Його дружину Анну Левченко звільнили з посади радниці гендиректора ДП "Антонов" після розслідувань ЗМІ про автомобілі та нерухомість.

Після виключення зі "Слуги народу" Торохтій не вступав в інші партії. У грудні минулого року Торохтій увійшов до складу депутатської групи "За майбутнє".

Також Торохтій продовжує голосувати в унісон зі "Слугою народу" в парламенті.