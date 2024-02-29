Відповідь США у разі передачі іранських ракет Росії буде швидкою та суворою, - Держдепартамент

США швидко запровадить суворі заходи проти Тегерана й Москви, якщо Іран передасть ракети Росії, яка веде війну проти України.

З такою заявою виступив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми продемонстрували нашу здатність у тісній координації з нашими партнерами й союзниками робити кроки у відповідь на військове партнерство між РФ та Іраном. І якщо Іран піде далі та продасть балістичні ракети Росії, я можу вас запевнити, що відповідь міжнародної спільноти буде швидкою та суворою", - сказав офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства.

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Він також підтвердив, що в США бачили повідомлення про запуск росіянами космічного супутника для Ірану. Міллер назвав це ще одним свідченням поглиблення військового співробітництва між двома режимами.

"Як ми неодноразово відкрито попереджали, це партнерство шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті", - підкреслив представник Державного департаменту США.

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