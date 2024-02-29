Відповідь США у разі передачі іранських ракет Росії буде швидкою та суворою, - Держдепартамент
США швидко запровадить суворі заходи проти Тегерана й Москви, якщо Іран передасть ракети Росії, яка веде війну проти України.
З такою заявою виступив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми продемонстрували нашу здатність у тісній координації з нашими партнерами й союзниками робити кроки у відповідь на військове партнерство між РФ та Іраном. І якщо Іран піде далі та продасть балістичні ракети Росії, я можу вас запевнити, що відповідь міжнародної спільноти буде швидкою та суворою", - сказав офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства.
Він також підтвердив, що в США бачили повідомлення про запуск росіянами космічного супутника для Ірану. Міллер назвав це ще одним свідченням поглиблення військового співробітництва між двома режимами.
"Як ми неодноразово відкрито попереджали, це партнерство шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті", - підкреслив представник Державного департаменту США.
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"Головною проблемою Zolfaghar для наших ППО є те, що ця ракета має бойову частину масою 579 кг, яка відокремлюється при заході на ціль. Це ускладнює її виявлення, відстеження та знищення. Наприклад, цільнокорпусні ракети ОТРК "Іскандер" у цьому плані простіше перехоплювати", - пояснює він.
На думку Коваленка, українському ППО знадобиться час, щоб розробити алгоритми протидії іранським ракетам.
"глибоко занепокоєні"
"рішуче засуджуємо"
"непохитна рішучість"
Ммм.., це вже, щось.
Це і є максимум, що можуть вдіяти США. "Ми бачили", "ще одне свідчення", "Хіба сміються з імпотентів"
> ведь сколько кредитов взяла Украина
> чем торговал Зе,а что пописывал и под какие гарантии
, ти походу конспіролог-антиваксер, мля)
хочеться тобі чи ні, але помийка буде зруйнована
цукерок рошенівських захотів?
іди "скотів" найшашличнішого лідора дивись
Сумно, але США й весь цивілізований світ винладає дуже слабким, нажаль.
Вислів набув популярності в СРСР внаслідок постійних порушень китайського повітряного простору американськими https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-1 [1] , на що китайські військові видавали в ефір попередження, але ніяких конкретних дій не виконували.
У 1950-1960 роках американо-китайські стосунки загострилися через так зване тайванське питання. США не визнавали комуністичну владу в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 КНР (але визнавали режим https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%96 Чан Кайші ) і здійснювали розвідувальні польоти над територіальними водами Китаю. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай фіксував всі порушення свого повітряного і водного простору зі сторони https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США . На кожне таке порушення уряд Китаю по https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 дипломатичних каналах посилав так зване «попередження» американській стороні, проте жодних дій не робив. Усі ці попередження нумерувалися. Оскільки в ті роки порушення зі сторони США китайського повітряного і водного простору, особливо в районі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Тайванської протоки , були досить часті, то і лік порушень йшов на сотні. Точну кількість попереджень оцінити складно. Відомо тільки, що до кінця 1964 року їх було понад 900https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-1 [1] .
«Останні попередження» китайського уряду регулярно транслювалися інфагенствами й стали приказкою. Відтоді вираз «(останнє) китайське попередження» став загальновживаним у республіках Радянського Союзу. Використовуються різноманітні варіанти цього крилатого виразу, наприклад: «647-е китайське попередження», «723-е, останнє, китайське попередження» тощо.
,,Іран з початку року передав Росії близько 400 балістичних ракет - Reuters,,
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/21/7442958/