Пентагон: Україна потребує допомоги США не лише для захисту, а й для повернення територій

Міноборони США вказує на критичну важливість надання Україні допомоги не лише для захисту, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Критично важливо, щоб ми могли отримати додаткове фінансування, а також асигнування на цілий рік, аби мати можливість забезпечити допомогу Україні. В тому числі ППО та боєприпасами, щоб вони (українці – ред.) могли не тільки захищати себе, а й повертати суверенну територію", - сказав представник оборонного відомства.

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Він зазначив, що зараз в Україні точаться активні бойові дії, під час яких Росія досягає невеликих успіхів. Однак, підкреслив Райдер, українці довели, що є сміливими воїнами, а також діють у "дуже інноваційний" спосіб.

"Тому ми не сумніваємося, що вони продовжать хоробро битися. Але абсолютно важливо, щоб ми дали їм необхідні ресурси зараз, аби не було надто пізно", - підкреслив представник Пентагону.