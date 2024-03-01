Пентагон: Україна потребує допомоги США не лише для захисту, а й для повернення територій
Міноборони США вказує на критичну важливість надання Україні допомоги не лише для захисту, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями.
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Критично важливо, щоб ми могли отримати додаткове фінансування, а також асигнування на цілий рік, аби мати можливість забезпечити допомогу Україні. В тому числі ППО та боєприпасами, щоб вони (українці – ред.) могли не тільки захищати себе, а й повертати суверенну територію", - сказав представник оборонного відомства.
Він зазначив, що зараз в Україні точаться активні бойові дії, під час яких Росія досягає невеликих успіхів. Однак, підкреслив Райдер, українці довели, що є сміливими воїнами, а також діють у "дуже інноваційний" спосіб.
"Тому ми не сумніваємося, що вони продовжать хоробро битися. Але абсолютно важливо, щоб ми дали їм необхідні ресурси зараз, аби не було надто пізно", - підкреслив представник Пентагону.
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США 50 лет готовились к войне с Советами, в пустыне стоят тысячи танков, самолетов .... , миллионы снарядов, дайте Украине часть из них ....
США вынуждены были ввести наивысшую степень террористической опасности, чего не было, даже, 11 сентября 2001 г.
Через границы, которые открыл президент, за 3 года прошли миллионы мигрантов-молодых людей, будущий электорат демпартии.
Существует опасность , что среди них , будущие штурмовые отряды, которые могут , через несколько месяцев придти в действие.
Тогда США будет не до Украины.