УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4557 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
2 407 12

Пентагон: Україна потребує допомоги США не лише для захисту, а й для повернення територій

Речник Пентагону Патрік Райдер

Міноборони США вказує на критичну важливість надання Україні допомоги не лише для захисту, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Критично важливо, щоб ми могли отримати додаткове фінансування, а також асигнування на цілий рік, аби мати можливість забезпечити допомогу Україні. В тому числі ППО та боєприпасами, щоб вони (українці – ред.) могли не тільки захищати себе, а й повертати суверенну територію", - сказав представник оборонного відомства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон розглядає можливість використання останнього джерела військового фінансування для України на 4 мільярди доларів

Він зазначив, що зараз в Україні точаться активні бойові дії, під час яких Росія досягає невеликих успіхів. Однак, підкреслив Райдер, українці довели, що є сміливими воїнами, а також діють у "дуже інноваційний" спосіб.

"Тому ми не сумніваємося, що вони продовжать хоробро битися. Але абсолютно важливо, щоб ми дали їм необхідні ресурси зараз, аби не було надто пізно", - підкреслив представник Пентагону.

Автор: 

Пентагон (1429) допомога (8367)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Навіщо всі ці заяви кастрата?!!
показати весь коментар
01.03.2024 00:05
+10
бріфінгами переможемо!
показати весь коментар
01.03.2024 00:27
+9
Міноборони США слухайте що каже Макрон і готуйте своє військо.
показати весь коментар
01.03.2024 00:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо всі ці заяви кастрата?!!
показати весь коментар
01.03.2024 00:05 Відповісти
бріфінгами переможемо!
показати весь коментар
01.03.2024 00:27 Відповісти
да они развиваются семимильными шагами,гиганты мысли млять
показати весь коментар
01.03.2024 00:28 Відповісти
Міноборони США слухайте що каже Макрон і готуйте своє військо.
показати весь коментар
01.03.2024 00:30 Відповісти
мій пріватний віпадок бул такій що моі ілюзіі відносно США впалі поруч з тімі афганцямі які сіпалісь с геркулесів...світ посміхался
показати весь коментар
01.03.2024 00:38 Відповісти
Кіля Азіраф - ти!?
показати весь коментар
01.03.2024 00:39 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2024 00:57 Відповісти
В Пентагоне ,,застряли,, с прошлого года, 4.2 млрд долларов - верните их.
США 50 лет готовились к войне с Советами, в пустыне стоят тысячи танков, самолетов .... , миллионы снарядов, дайте Украине часть из них ....
показати весь коментар
01.03.2024 00:40 Відповісти
ви рахуєте чужі лярди ? В Укр. в січні 24р видатки на озброєння скоротились до "0", а видатки на свору чиновників та зе-шоблу ВИРОСЛИ !! Дякуйте свому лІДОРУ та готуйтесь , кацапські концтабори вже на горизонті
показати весь коментар
01.03.2024 00:46 Відповісти
Кацапа, недочекаєтесь. Це ваша доля подихати за сцаря
показати весь коментар
01.03.2024 01:00 Відповісти
Я Хочу чтобы Рашка напала на США а спикер Джонсон блокировал любые расходы на армию США до тех пор пока не сделают забор с Мексикой 10 метров высотой и 1 тыс км длинной))))). А Пентагон в это время будет брифинги проводить и высказывать озабоченность. США-это страна с котророй можно делать что угодно . Где Президент и МО не имеют никакой власти)))))))))) Зато количество американцев страдающих ожирением и опуханием мозгов растет какжый день-а этим американцам больше ничего и не нужно:пожрать и посрать и телевизор с Карлсоном посмотреть. А также 5 фильмов каждвй год где Рашка делает Америке ядерный апокалипсис-американцы обожают это. От этого у них еще больше увеличивается апетит и они заказывают больше жратвы-что на руку американским сетевым маркетам и СХ корпорациям. Америка деградирует
показати весь коментар
01.03.2024 01:55 Відповісти
Точно, деградирует.
США вынуждены были ввести наивысшую степень террористической опасности, чего не было, даже, 11 сентября 2001 г.
Через границы, которые открыл президент, за 3 года прошли миллионы мигрантов-молодых людей, будущий электорат демпартии.
Существует опасность , что среди них , будущие штурмовые отряды, которые могут , через несколько месяцев придти в действие.
Тогда США будет не до Украины.
показати весь коментар
01.03.2024 05:52 Відповісти
 
 