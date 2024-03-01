Франція зосередиться на адаптації авіабомб A2SM під українські літаки, замість передачі винищувачів Mirage 2000, - міністр оборони Лекорню
Франція вважає модернізацію авіабомб A2SM під українські літаки ефективнішою ніж постачання винищувачів Mirage 2000.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zone militaire.
"Стосовно авіації - ми також намагаємося зробити щось корисне. Аби бути максимально чесними… замість постачати "Міражі 2000", яких у нас дуже мало і технічне обслуговування яких було б дуже складним завданням, ми вирішили розпочати загальну підготовку пілотів", - сказав він.
Крім того, Франція "вклала гроші та інженерні розробки в адаптацію бомб A2SM (класу "повітря-земля") до поколінь радянських літаків Су-24 та МіГ -29, які є в Україні".
Міністр зауважив, що п'ятдесят бомб A2SM, які постачаються Україні щомісяця і є сумісними з радянськими літаками, - це зміна правил гри. І це було найважливіше.
"Після цього ми ведемо дискусії про авіацію. Але вона ніколи не є центральним пунктом, на якому ми концентруємося", - пояснив Лекорню.
Він додав, що Францію жодного разу не спіймали на розбіжностях між обіцянками та діями. Навпаки, про постачання деяких видів озброєнь Париж заявляв пізніше, коли логістика вже спрацювала, і поставки були здійснені.
Нагадаємо, раніше Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція планує постачати Україні до 50 бомб AASM щомісяця до кінця цього року.
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Правда, Франція? Яка е «гарантом» Будапешського Меморандуму 1994.
» Китай 4 декабря 1994 года выступил с заявлением Правительства КНР о предоставлении Украине гарантий безопасности,
Франция передала делегации Украины соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0 Франсуа Миттераном 5 декабря 1994 года. «.
После этого Франция и Китай заявили о том что они «присоединились» к основным подписантам Будапешского Меморандума.
Сумно...
Але, усе рівно, вдячні Франції за допомогу, бо в Україні, суцільний асфальт… Таран з Гончаруком, можуть це засвідчити добровільно в ГПУ та ДБР…
1.66 бомби щодня.Вони атомні?
Технические характеристики авиабомбы AASM
AASM Hammer - это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля", которая выпускается в двух модификациях:
на основе бомбы Mk 82 - вес 250 кг;на основе бомб BLU 109 или Mk 8 - вес 1 т.
AASM Hammer - это высокоточный гибрид с увеличенной дальностью и точностью. Основные технические характеристики бомбы:
комплект наведения в носовой части в трех вариантах - спутниковая, тепловизионная или полуактивная лазерная система самонаведения;комплект расширения дальности действия в хвостовой части - содержит ракетный ускоритель и увеличенные стабилизаторы;дальность полета (для версии 1 т) - до 70 км при высотном сбрасывании, и от 20 до 100 км при сбросе с малой высоты;дальность полета (для версии 250 кг) - 50-60 км при сбросе с большой высоты, до 15 км при сбросе с низкой высоты.
Из дополнительных особенностей производитель декларирует наличие функции подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.
Франція і зараз може піти війною проти рашки щоб нагадати рашці що програли вони не тому що рашка сильна, а тому що проти Франції почали воювати всі країни Європи.
Бо Шольц багато говорить ,
а поміч піпеткою.
Валерій Романенко. За його словами, від 7-8 скидань на добу на початку повномасштабної війни зараз кількість зросла до ста. Плюс Максим Морозов давав такі дані
Простіше дати натівські керовані снаряди до наших літаків.