Франція зосередиться на адаптації авіабомб A2SM під українські літаки, замість передачі винищувачів Mirage 2000, - міністр оборони Лекорню

Франція вважає модернізацію авіабомб A2SM під українські літаки ефективнішою ніж постачання винищувачів Mirage 2000.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zone militaire.

"Стосовно авіації - ми також намагаємося зробити щось корисне. Аби бути максимально чесними… замість постачати "Міражі 2000", яких у нас дуже мало і технічне обслуговування яких було б дуже складним завданням, ми вирішили розпочати загальну підготовку пілотів", - сказав він.

Крім того, Франція "вклала гроші та інженерні розробки в адаптацію бомб A2SM (класу "повітря-земля") до поколінь радянських літаків Су-24 та МіГ -29, які є в Україні".

Міністр зауважив, що п'ятдесят бомб A2SM, які постачаються Україні щомісяця і є сумісними з радянськими літаками, - це зміна правил гри. І це було найважливіше.

"Після цього ми ведемо дискусії про авіацію. Але вона ніколи не є центральним пунктом, на якому ми концентруємося", - пояснив Лекорню.

Він додав, що Францію жодного разу не спіймали на розбіжностях між обіцянками та діями. Навпаки, про постачання деяких видів озброєнь Париж заявляв пізніше, коли логістика вже спрацювала, і поставки були здійснені.

Нагадаємо, раніше Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція планує постачати Україні до 50 бомб AASM щомісяця до кінця цього року.

Читайте також: Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні