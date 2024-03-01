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Франція зосередиться на адаптації авіабомб A2SM під українські літаки, замість передачі винищувачів Mirage 2000, - міністр оборони Лекорню

лекорню

Франція вважає модернізацію авіабомб A2SM під українські літаки ефективнішою ніж постачання винищувачів Mirage 2000.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Zone militaire.

"Стосовно авіації - ми також намагаємося зробити щось корисне. Аби бути максимально чесними… замість постачати "Міражі 2000", яких у нас дуже мало і технічне обслуговування яких було б дуже складним завданням, ми вирішили розпочати загальну підготовку пілотів", - сказав він.

Крім того, Франція "вклала гроші та інженерні розробки в адаптацію бомб A2SM (класу "повітря-земля") до поколінь радянських літаків Су-24 та МіГ -29, які є в Україні".

Міністр зауважив, що п'ятдесят бомб A2SM, які постачаються Україні щомісяця і є сумісними з радянськими літаками, - це зміна правил гри. І це було найважливіше.

"Після цього ми ведемо дискусії про авіацію. Але вона ніколи не є центральним пунктом, на якому ми концентруємося", - пояснив Лекорню.

Він додав, що Францію жодного разу не спіймали на розбіжностях між обіцянками та діями. Навпаки, про постачання деяких видів озброєнь Париж заявляв пізніше, коли логістика вже спрацювала, і поставки були здійснені.

Нагадаємо, раніше Себастьєн Лекорню повідомив, що Франція планує постачати Україні до 50 бомб AASM щомісяця до кінця цього року.

Читайте також: Міністри оборони та закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч у Парижі для обговорення допомоги Україні

Автор: 

авіація (4131) Франція (3076) Лекорню Себастьєн (79)


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Топ коментарі
+19
Глупость! Чем быстрее эти бомбы посыпятся на бошки кацапов - тем лучше! И похрен с подкрылков каких самолётов от посыпятся.
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01.03.2024 00:47
+14
Коли це французи обіцяли тобі літаки ?
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01.03.2024 00:42
+12
То же норм тема
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01.03.2024 00:38
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01.03.2024 00:38 Відповісти
Це всеодно що замість танків отримати снвряди до них...)
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01.03.2024 00:39 Відповісти
Глупость! Чем быстрее эти бомбы посыпятся на бошки кацапов - тем лучше! И похрен с подкрылков каких самолётов от посыпятся.
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01.03.2024 00:47 Відповісти
Але це ( бомби) не можуть замінити поставки літаків.

Правда, Франція? Яка е «гарантом» Будапешського Меморандуму 1994.
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01.03.2024 03:30 Відповісти
Франція не є гарантом Будапешського меморандуму
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01.03.2024 06:51 Відповісти
Википедия:

» Китай 4 декабря 1994 года выступил с заявлением Правительства КНР о предоставлении Украине гарантий безопасности,

Франция передала делегации Украины соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0 Франсуа Миттераном 5 декабря 1994 года. «.

После этого Франция и Китай заявили о том что они «присоединились» к основным подписантам Будапешского Меморандума.
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01.03.2024 17:38 Відповісти
Мда...французи,французи...обіцяли літаки а дадуть бомби...і шо...?!
Сумно...
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01.03.2024 00:38 Відповісти
Коли це французи обіцяли тобі літаки ?
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01.03.2024 00:42 Відповісти
Читай уважно...-"замість літаків Міраж-2000"...бачиш...?!
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01.03.2024 04:12 Відповісти
Сумно? Поний
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01.03.2024 02:17 Відповісти
Ну ви ж звикли...то чого іншим радити...?)))
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01.03.2024 04:11 Відповісти
Ну то піди вдавись.
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01.03.2024 06:49 Відповісти
Поки товстий схудне, тонкий- здохне!
Але, усе рівно, вдячні Франції за допомогу, бо в Україні, суцільний асфальт… Таран з Гончаруком, можуть це засвідчити добровільно в ГПУ та ДБР…
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01.03.2024 00:42 Відповісти
Всі процесси мають бути доведені до кінця, навіть якщо рашка буде з шкіри випригувати
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01.03.2024 00:46 Відповісти
50 бомб щомісяця це багато чи мало?
1.66 бомби щодня.Вони атомні?
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01.03.2024 00:48 Відповісти
Загуглив
Технические характеристики авиабомбы AASM

AASM Hammer - это управляемая авиационная бомба класса "воздух-земля", которая выпускается в двух модификациях:
на основе бомбы Mk 82 - вес 250 кг;на основе бомб BLU 109 или Mk 8 - вес 1 т.

AASM Hammer - это высокоточный гибрид с увеличенной дальностью и точностью. Основные технические характеристики бомбы:
комплект наведения в носовой части в трех вариантах - спутниковая, тепловизионная или полуактивная лазерная система самонаведения;комплект расширения дальности действия в хвостовой части - содержит ракетный ускоритель и увеличенные стабилизаторы;дальность полета (для версии 1 т) - до 70 км при высотном сбрасывании, и от 20 до 100 км при сбросе с малой высоты;дальность полета (для версии 250 кг) - 50-60 км при сбросе с большой высоты, до 15 км при сбросе с низкой высоты.

Из дополнительных особенностей производитель декларирует наличие функции подрыва в воздухе без прямого контакта с целью.
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01.03.2024 00:50 Відповісти
Тепер залишилось лише пару сотень кацапів зібрати в одному місці разом з легкоброньованою технікою. Цікаво - наскільки це вдасться?
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01.03.2024 00:58 Відповісти
Тепер до кожної бомби додавати цистерну спирту і підкочувати її в місце ймовірного удару за три дні.Щоб кацапи по запаху кучкувались.
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01.03.2024 01:08 Відповісти
Якщо ще й з метиловим - то можна й бомби не застосовувати.
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01.03.2024 01:48 Відповісти
Періодично вдається.
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01.03.2024 02:18 Відповісти
там один нолик до дальності добавили. Чомусь цього ніхто не помічає.
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01.03.2024 01:34 Відповісти
в неї твердопаливний ракетний бустер
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01.03.2024 02:30 Відповісти
до чого ваше зауваження? це не виправляє помилку в тексті в десять разів по дальності.
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01.03.2024 02:37 Відповісти
Дійсно..З малої висоти летить мабуть на 20 або 10 км,а не 20-100 км.
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01.03.2024 11:24 Відповісти
Обычная управляемая авиабомба, которые россияне десятками скидывают каждый день...
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01.03.2024 00:55 Відповісти
При появі F-16 росіяни будуть десятками свої сушки кидати об українську землю. А бомби нам потрібні різні.
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01.03.2024 00:57 Відповісти
И про танки примерно тоже самое говорили... Не стоит надеяться на очередное "супероружие". Да, самолеты смогут помочь, если их дадут, но кардинально не изменят ситуацию. Для их эффективного применения, они должны быть в относительной близости к линии фронта, но там все аэродромы под постоянными обстрелами.
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01.03.2024 01:03 Відповісти
Дай відповідь на одне питання - руські виродки вбивають українських дітей?
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01.03.2024 01:24 Відповісти
розберись з термінами - це важливо! Руські - це від Русі, а російські - від росії. Хоча і росія - елінізована вкрадена назва Русі. Правильно: москалі, або ж просто кацапи, орки, підари..
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01.03.2024 06:15 Відповісти
По факту все що давали - достатньо кардинально змінювало ситуацію і давало можливість одержати великі тактичні перемоги над москалями, після яких москалі починали пристосовуватись. Наприклад, хімарси допомогли звільнити Херсон з мінімумом руйнувань і дуже ускладнюють москалям логістику і по сьогодні. Джавеліни з Байрактарами допомогли відкинути найелітніші війська кацапів від Києва, бредлі з лєопардами значно підвищили відсоток виживаючих після ураження екіпажів ітд.
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01.03.2024 02:25 Відповісти
не зовсім така, які росіянє скидають. На тих УПАБах, що вони скидають нема тепловізійної та напівактивної лазерної ГСН, нема реактивного прискорювача, а також відсутня функція повітряного підриву.
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01.03.2024 01:42 Відповісти
Франція змінила світовий порядок при Наполеоні і хоч вона програла, зате принесла свої павила в Європу.

Франція і зараз може піти війною проти рашки щоб нагадати рашці що програли вони не тому що рашка сильна, а тому що проти Франції почали воювати всі країни Європи.
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01.03.2024 01:01 Відповісти
Франція ще жодного разу не програла війну в союзі з Британією та Америкою. Згадайте хоча б Кримську війну (першу )
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01.03.2024 02:01 Відповісти
Макарон хоче перехопити ініціативу у Штольця.
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01.03.2024 01:01 Відповісти
І це макрону легко вдаеться.
Бо Шольц багато говорить ,
а поміч піпеткою.
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01.03.2024 03:34 Відповісти
А та "ініціатива" у Шольца взагалі колись була? ВІн як пастор флюгер.
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01.03.2024 03:46 Відповісти
Добре. Треба щоб ми теж могли їх бомбами закидувати.
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01.03.2024 01:05 Відповісти
50 високоточних КАБів у місяць від Франції - дуже добре. Можна буде Авдіївку до кінця зрівняти з землею, тепер вже разом з кацапнею.
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01.03.2024 01:09 Відповісти
В мене складається таке враження що вони накурені і стібаються над нами і прикалуються.
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01.03.2024 01:15 Відповісти
Кацапи по 100 в день кидали,а тут таке.
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01.03.2024 01:29 Відповісти
Де ви прочитали про 100 управляємих КАБів в день? По декілька кабів раніше скидали, зараз почали більше випускати, но 100????
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01.03.2024 01:44 Відповісти
Днів десять тому авдіївський напрям, зараз 30-40
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01.03.2024 01:53 Відповісти
Якщо так, то це дійсно дофіга =(
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01.03.2024 14:14 Відповісти
Можу тільки з відкритих інф. :
Валерій Романенко. За його словами, від 7-8 скидань на добу на початку повномасштабної війни зараз кількість зросла до ста. Плюс Максим Морозов давав такі дані
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01.03.2024 02:01 Відповісти
У них бомби плануючі, без дигателя і наведення, пасивні, а ці з наведенням високоточні і з двигуном. Це можна порівняти з Хаймарсом, але з повітря
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01.03.2024 02:04 Відповісти
ХОЧ ЩОСЬ ДАЙТЕ І СКОРІШЕ!!!
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01.03.2024 03:05 Відповісти
Дюже мало, дюже дорого, дюже складно. Мы их не дадим. Это же в конце концов не радянский металобрухт, а продвинутое оружие которым мы так хвастаемся. На войне его могут испортить.
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01.03.2024 04:03 Відповісти
міражі списані під утилізацію
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01.03.2024 06:19 Відповісти
Щоб Міражі не попадали, їх треба усім забезпечити.

Простіше дати натівські керовані снаряди до наших літаків.
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01.03.2024 08:39 Відповісти
Умные люди, что тут сказать.
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01.03.2024 04:51 Відповісти
Щось взагалі не повноцінний обмін
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01.03.2024 07:03 Відповісти
Жаб'ячі лапки закінчились. Їште круасани.
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01.03.2024 07:33 Відповісти
50 штук на місяць? До літаків, яких майже немає? Ви знущаєтесь?
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01.03.2024 07:48 Відповісти
Скупо… Обмін скупердяйський. Не вірю у порядність.
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01.03.2024 10:44 Відповісти
 
 