Росіяни протягом 29 лютого обстріляли Сумщину 27 раз - зафіксовано 157 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначено: "Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів) та ствольної артилерії (16 вибухів).

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (14 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів).

Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства.

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Юнаківська громада: відбулися скид ВОГ з БпЛА (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), артобстріли (10 вибухів), удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух) та мінометний обстріл (6 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (17 вибухів).

Дружбівська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (19 вибухів).

Білопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: був удар зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з міномету (12 вибухів)".

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