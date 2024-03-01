Росіяни протягом 29 лютого обстріляли Сумщину 27 раз - зафіксовано 157 вибухів, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 157 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначено: "Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів) та ствольної артилерії (16 вибухів).
Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (14 вибухів).
Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів) та обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів).
Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу отримала травми одна людина. Також сталося загоряння складських приміщень виробничого підприємства.
Юнаківська громада: відбулися скид ВОГ з БпЛА (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), артобстріли (10 вибухів), удар БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух) та мінометний обстріл (6 вибухів).
Зноб-Новгородська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (17 вибухів).
Дружбівська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (19 вибухів).
Білопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади.
Шалигинська громада: був удар зі ствольної артилерії (2 вибухи).
Великописарівська громада: зафіксовано обстріли з міномету (12 вибухів)".
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