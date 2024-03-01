Швеція не фінансуватиме місцеві парафії РПЦ через загрозу співпраці церкви зі спецслужбами РФ

У Швеції місцеві парафії РПЦ залишились без державних дотацій через попередження Служби державної безпеки про контакти представників церкви російською розвідкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Управління підтримки релігійних громад (SST) Міністерства соціальних справ Швеції.

У SST зазначають, що взяли до уваги те, що предстоятель РПЦ Патріарх Кирило висловив підтримку російській загарбницькій війні проти України.

Управління також поспілкувалось з представниками РПЦ у Швеції про те, чи підтримує їхня релігійна громада війну в Україні. Ті запевнили чиновників, що буцімто проти війни та насильства і що переслідують виключно духовні та миротворчі цілі.

У заяві йдеться про те, що Служба державної безпеки Швеції (SÄPO) в грудні 2023 року надала висновок з попередженням, що представники РПЦ у Швеції контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки та розвідку.

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Крім того, повідомляється РПЦ у Швеції неодноразово отримувала значне фінансування від Росії, а її представники діяли у спосіб, що можна вважати заохоченням до вторгнення РФ до України.

Служба безпеки Швеції також вважає, що російська держава використовує РПЦ у Швеції як платформу для збору розвідданих та іншої діяльності, що загрожує безпеці.

Тож SST визнали, що немає передумов для надання парафіям РПЦ грантів на 2024 рік. Як пояснив директор SST Ісак Райхель, державні дотації можуть отримувати лише ті громади, які сприяють зміцненню "фундаментальних цінностей суспільства".

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