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Новини
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Швеція не фінансуватиме місцеві парафії РПЦ через загрозу співпраці церкви зі спецслужбами РФ

рпц,кирил,кирило,патріарх

У Швеції місцеві парафії РПЦ залишились без державних дотацій через попередження Служби державної безпеки про контакти представників церкви російською розвідкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Управління підтримки релігійних громад (SST) Міністерства соціальних справ Швеції.

У SST зазначають, що взяли до уваги те, що предстоятель РПЦ Патріарх Кирило висловив підтримку російській загарбницькій війні проти України.

Управління також поспілкувалось з представниками РПЦ у Швеції про те, чи підтримує їхня релігійна громада війну в Україні. Ті запевнили чиновників, що буцімто проти війни та насильства і що переслідують виключно духовні та миротворчі цілі.

У заяві йдеться про те, що Служба державної безпеки Швеції (SÄPO) в грудні 2023 року надала висновок з попередженням, що представники РПЦ у Швеції контактували з людьми, які працюють на російські служби безпеки та розвідку.

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Крім того, повідомляється РПЦ у Швеції неодноразово отримувала значне фінансування від Росії, а її представники діяли у спосіб, що можна вважати заохоченням до вторгнення РФ до України.

Служба безпеки Швеції також вважає, що російська держава використовує РПЦ у Швеції як платформу для збору розвідданих та іншої діяльності, що загрожує безпеці.

Тож SST визнали, що немає передумов для надання парафіям РПЦ грантів на 2024 рік. Як пояснив директор SST Ісак Райхель, державні дотації можуть отримувати лише ті громади, які сприяють зміцненню "фундаментальних цінностей суспільства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ оголосила очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) в розшук

Автор: 

розвідка (3866) РПЦ (514) Швеція (957)


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Топ коментарі
+20
некисло! а что у нас, до сих пор мп кормим и они сидят со всеми льготами на землю и коммуналку??
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01.03.2024 02:45
+9
Гундяй пролетел мордой мимо шведского стола.
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01.03.2024 04:48
+6
Не може бути.Усім відомо,що Зєлєнскій поборов рпц.
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01.03.2024 04:11
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Останніми роками релігійний ландшафт Швеції стає все більш різноманітним: у 2021 році християни становили близько 59,6% (з яких 53,2% належать до Церкви Швеції) від загального населення, а також зростає кількість людей інших релігій (2,5%) та людей, які не належать до жодної церкви (37,9%).
Лютеранська церква Швеції, яка була державною релігією до 2000 року, на сьогоднішній день є найбільшою християнською конфесією, але стикається з постійним зниженням кількості зареєстрованих членів до 52,8 % від загальної чисельності населення. Інші дрібні християнські конфесії включають Вільні церкви, Католицьку церкву та Східні Православні Церкви, тоді як представниками інших релігій є переважно мусульмани, буддисти, індуїсти та іудеї.
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01.03.2024 02:29 Відповісти
Визнані релігійні конфесії збільшують доходи за рахунок внесків членів, що здійснюються через національну податкову систему. Усі визнані номінали мають право на пряму державну фінансову підтримку, внески, зроблені через національну податкову систему, або на поєднання того й іншого. Немає законодавчої вимоги до релігійних груп реєструватися в уряді; Однак лише ті релігійні громади, які зареєстровані, можуть отримати державне фінансування та податкові пільги.
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01.03.2024 02:36 Відповісти
Нинішній патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило, а в миру - Володимир Михайлович Гундяєв, був у 1970-ті роки представником московського патріархату при Всесвітній раді церков у Женеві - і працював на колишню радянську службу зовнішньої розвідки КДБ під псевдонімом "Михайлов". Про це написали журналісти швейцарських газет Tages-Anzeiger (Sonntags Zeitung) та Le Matin Dimanche Бернгард Оденаль та Сільван Бессон, вивчивши документи поліції з федерального архіву Швейцарії.
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01.03.2024 02:39 Відповісти
В останні десятиліття Церква в Росії тісно пов'язана з державою. Тепер патріарх благословляє голову Нацгвардії, виступає проти "колективного Заходу" та бажає російській армії успіхів. Священики благословляють людей, які йдуть на фронт, а самі туди йдуть, окроплюють зброю святою водою і схвалюють спеціальну військову операцію.
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01.03.2024 02:49 Відповісти
некисло! а что у нас, до сих пор мп кормим и они сидят со всеми льготами на землю и коммуналку??
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01.03.2024 02:45 Відповісти
Не може бути.Усім відомо,що Зєлєнскій поборов рпц.
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01.03.2024 04:11 Відповісти
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01.03.2024 04:28 Відповісти
"Ви не панімаєте, єто савсем другоє!"
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01.03.2024 08:55 Відповісти
Гундяй пролетел мордой мимо шведского стола.
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01.03.2024 04:48 Відповісти
а до цього часу фінансувала?
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01.03.2024 06:20 Відповісти
Відлучили від "Шведського столу"...
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01.03.2024 06:53 Відповісти
На раССєї одна церква - касапський путінорхат..
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01.03.2024 07:02 Відповісти
А українці фінансують..
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01.03.2024 07:19 Відповісти
Швеція не фінансуватиме РПЦ, а в Україні для російської церкви в Україні, яка до цього дня себе називає УПЦ - рай, пільги, можливості і дурні гроші і нуль уваги з боку влади, роби, що тільки душа забажає, головне коли пропагуєш війну, то замість слова війна кажи "мир", яке потрібно сприймати як "русский мир".
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01.03.2024 07:37 Відповісти
Дивно, що до цього фінансувала
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01.03.2024 07:37 Відповісти
А якого біса церкву взагалі фінансують? Поборщики повинні самі платити налоги. Як із ігорного бізнесу.
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01.03.2024 07:37 Відповісти
яка це фсб все ж таки сила , метастази по усьому світові , в кожному селі і місті ще і за рахунок місцевих бюджетів ...
хто це придумав геній так злий але геній
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01.03.2024 09:01 Відповісти
нехило пристроились!))
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01.03.2024 10:16 Відповісти
Завидуем шведам. Так их, так
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01.03.2024 10:26 Відповісти
На*уя вони їх взагалі фінансували??
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01.03.2024 10:38 Відповісти
Спитай краще про це кварталівських ригоаналів, що й продовжують це робити
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01.03.2024 11:12 Відповісти
Ця новина не про них.
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01.03.2024 11:43 Відповісти
 
 